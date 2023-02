Les expériences oubliées de Da Vinci ont presque décodé la gravité il y a des siècles

En 1907, Albert Einstein a présenté au monde une vérité surprenante sur notre univers. La gravité, réalisa-t-il, n’est pas aussi étrange et mystérieuse qu’elle en a l’air.

Au contraire, c’est un peu la même chose que l’accélération – une force à laquelle nous sommes très habitués à penser régulièrement. Il l’appelait le principe d’équivalence, et bientôt, ce concept révélateur s’épanouirait dans la théorie hallucinante de la relativité générale. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

Lundi, cependant, des ingénieurs du California Institute of Technology a révélé un nouveau point d’intrigue fascinant sur l’histoire des réflexions gravitationnelles de l’humanité — et cela n’a à voir avec personne d’autre que le génie de la renaissance lui-même, Léonard de Vinci.

Il s’avère que non seulement da Vinci a peint de superbes chefs-d’œuvre à la fin du 15e et au début du 16e siècle comme Le dernier souper et la Joconde, mais menait également ses propres expériences sur la gravité. Pendant des années, il a griffonné des équations et des dessins sur la force insaisissable qui nous ancre à la Terre, écrits en vieil italien dans des cahiers tels que le récent Codex Arundel.

Il l’a même fait dans sa signature en miroir la calligraphie, disent les chercheurs, qui fait simplement référence à la tendance de Léonard de Vinci à tout écrire à l’envers pour le secret.

Ce qui est particulièrement frappant dans ces inscriptions, c’est à quel point Léonard de Vinci semble avoir été sur la bonne voie.

Dans ses notes, il avait commencé à décoder l’étrange corrélation entre la gravité et l’accélération – similaire à ce qui séduisit Einstein environ 400 ans plus tard. Les idées de Léonard de Vinci sur la gravité ont même précédé l’annonce officielle par Isaac Newton de la loi universelle de la gravitation en 1687 et la loi de chute parabolique de Galileo Galilei, qui dicte le comportement des objets tombant dans un champ gravitationnel, mise au jour en 1604.

“Le fait qu’il s’attaquait à ce problème de cette manière – au début des années 1500 – montre à quel point sa pensée était avancée”, a déclaré Mory Gharib, professeur d’aéronautique et de génie médical à Caltech et auteur principal de l’étude. article publié dans la revue Leonardoa déclaré dans un communiqué.

La cruche d’eau sablonneuse et autres histoires

Voici une expérience de réflexion rapide sur la relation entre la gravité et l’accélération.

Imaginez-vous debout dans un ascenseur immobile sur Terre. OK, imaginez maintenant que vous vous tenez dans un ascenseur dans l’espace qui accélère vers le haut avec une force exactement équivalente à la force de gravité (9,8 mètres/seconde^2).

S’il n’y avait pas de fenêtres sur ces ascenseurs, comment pourriez-vous savoir si vous étiez dans celui de l’espace ou celui de la Terre ? Vous ne pouviez pas.

Et si vous deviez découvrir si vous étiez dans un ascenseur sans fenêtre qui ne se déplaçait pas dans l’espace et un sur Terre qui tombait de sorte que vous ressentiez l’apesanteur ? Toujours non.

L’apesanteur sur Terre en présence de gravité ressemble à l’apesanteur dans l’espace dans ce que nous considérerions normalement comme “l’apesanteur”. Alors, qu’est-ce que la gravité dans le monde ?

Eh bien, au risque de simplifier, c’est juste une façon fantaisiste de penser à des choses qui interagissent tout en accélérant dans des directions différentes.

Une façon de penser à cela est que si une balle roulait horizontalement vers le bord de la falaise, une fois qu’elle atteint le bout de la falaise, elle ne sera pas vraiment tirée vers le bas par une force étrange et invisible. C’est juste qu’il n’y aurait pas de falaise pour tenir le ballon donc sa trajectoire, et donc sa direction d’accélération, ne pouvait plus être purement horizontale non plus. La balle accélérerait plutôt sur une trajectoire verticale.

Et selon un communiqué de presse sur la récente étudeda Vinci était sur ce dernier morceau.

Au lieu de penser aux falaises, cependant, il pensait à une cruche d’eau se déplaçant le long d’un chemin droit parallèle au sol, déversant de l’eau ou du sable en cours de route.

Dans ses notes, il déclare spécifiquement que l’eau ou le sable tombant du pichet commencerait à accélérer en tombant au sol et que son accélération, non influencée par le pichet plus longtemps, serait dirigée vers le bas.

Les mouvements de l’eau ou du sable ont été représentés graphiquement sur des diagrammes qui ressemblent à des triangles.

“Ce qui a attiré mon attention, c’est quand il a écrit” Equatione di Moti “sur l’hypoténuse de l’un de ses triangles esquissés – celui qui était un triangle rectangle isocèle”, a déclaré Gharib, une phrase qui se traduit par l’égalisation des mouvements, “Je suis devenu intéressé de voir ce que Léonard voulait dire par cette phrase.”

Et en fait, le travail de da Vinci ne s’est pas arrêté là.

Caltech



Ses notes suggèrent également qu’il a commencé à essayer de mathématiquement décrire le fonctionnement interne de l’objet qui tombe au fil du temps en général, en essayant de mesurer comment les objets vers le bas ont augmenté en accélération au fil des secondes. Ceci est également lié aux théories gravitationnelles avancées par Newton et Galileo.

Pour voir les équations de Léonard de Vinci du point de vue personnel de l’artiste, Gharib et ses collègues chercheurs ont décidé d’utiliser des modèles informatiques pour exécuter eux-mêmes l’expérience du lanceur. Da Vinci avait modélisé la distance de l’objet tombant comme proportionnelle à l’exposant 2 à la puissance de toù t représente le temps qu’il faut pour que quelque chose tombe.

Ils voulaient voir si les chiffres correspondaient, bien que les modèles théoriques de Léonard de Vinci ne suivent pas les proportions finalement établies pour la chute d’objets par la loi de chute de Galilée. (Galilei a avancé que la distance de l’objet qui tombe est proportionnelle au carré de t.)

“C’est faux”, a déclaré Chris Roh, professeur adjoint à l’Université Cornell et co-auteur de l’étude, dans un communiqué. “Mais nous avons découvert plus tard qu’il avait utilisé ce genre de mauvaise équation de la bonne manière.”

De plus, da Vinci n’avait pas tout à fait le même calibre d’outils avec lesquels travailler que les scientifiques ultérieurs pour mesurer des variables comme le temps.

Je ne peux m’empêcher de penser à ce qu’il aurait pu découvrir s’il vivait aujourd’hui, dans un monde où nous avons des merveilles technologiques comme ordinateurs quantiques, ChatGPT et atomique horloges à notre disposition.