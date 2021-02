Bien que des chiffres précis sur le coût de la sortie du marché unique et de l’union douanière n’apparaissent pas avant quelques mois, des experts L’indépendant ont déclaré qu’ils n’avaient rien vu au cours des six premières semaines de 2021 pour les persuader de modifier les prévisions de dizaines de milliards de livres de dommages à l’économie au cours des prochaines années.

Cela prévoyait un impact de 2,25% sur l’économie britannique d’ici 2022, soit 40 milliards de livres sterling de perte de croissance sur deux ans et plus de quatre fois l’impact négatif sur l’UE.

Mais Andrew Goodwin, économiste en chef du Royaume-Uni chez Oxford Economics, a déclaré que c’étaient précisément les «barrières non tarifaires» liées au remplissage de formulaires supplémentaires, aux files d’attente et aux obstacles réglementaires au commerce identifiés par ces études qui frappent maintenant des secteurs allant de la pêche à la livraison de colis. services financiers.

«C’est maintenant aux entreprises de décider comment elles s’adaptent à cela. Soit vous continuez comme vous êtes et acceptez les retards comme une réalité de la vie, soit vous changez avec le temps votre lieu de production, faites plus d’une chose au Royaume-Uni et plus d’une autre dans l’UE. »