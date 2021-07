Opérateur de voyages de luxe Voyage inoubliable voulait savoir quelles expériences de voyage les gens ont le plus recherché au cours de la dernière année. Avec l’aide de l’agence de marketing numérique SEO Travel, la société a compilé une liste de 135 des destinations les plus populaires au monde et a utilisé un logiciel pour déterminer combien de personnes prévoyaient de visiter chaque site.

Selon la recherche, qui a analysé les recherches de mai 2020 à mai 2021, le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa, était l’expérience de voyage la plus recherchée, un résultat qui a surpris l’équipe d’Unforgettable Travel.

Avec plus de 160 étages, le Burj Khalifa mesure 2 716 pieds de haut, soit plus de deux fois la hauteur de l’Empire State Building de 1 250 pieds de New York.

La place du mont Everest sur la liste peut refléter des préférences croissantes pour les activités de voyage en plein air. Six randonnées sont apparues dans la liste des 50 meilleurs , y compris le mont Everest, le mont Kilimandjaro en Tanzanie, les chutes Havasu en Arizona, le Trolltunga en Norvège, la montagne de la Table en Afrique du Sud et le chemin de l’Inca au Pérou jusqu’au Machu Picchu.

L’histoire, la faune et les merveilles naturelles figurent en tête des sites les plus recherchés en Afrique, y compris certains qui étaient à égalité en termes d’activité de recherche mondiale.

Les listes de continents présentent les expériences de voyage et les sites qui suscitent le plus d’intérêt en ligne dans des régions spécifiques du monde.

« Alors que les voyageurs sont confrontés à des obstacles pour voyager maintenant – y compris des vols annulés, des blocages sporadiques et de nombreux tests Covid – ceux qui peuvent rouler avec les coups de poing vivent des expériences incroyables », a déclaré Redding. « Ils visitent certains des parcs les plus populaires d’Afrique et voient une faune étonnante… sans personne d’autre autour. »

La liste comprend des prouesses architecturales à la fois modernes – Burj Khalifa, tours Petronas – et historiques – les temples d’Angkor Wat et de Borobudur ainsi que la Cité interdite de Chine.

Les extrêmes de la nature sont également mis en évidence ; la plus haute montagne du monde – le mont Everest – et l’endroit le plus bas de la Terre – la mer Morte entre Israël et la Jordanie – figurent sur la liste.

L’Europe 

Les trois endroits les plus recherchés en Europe ne sont guère une surprise, et le reste de la liste est un mélange éclectique d’architecture, de nature, d’exercice et de divertissement.

1. Monter au sommet de la Tour Eiffel à Paris

2. Visite du Louvre à Paris

2. Explorer le Colisée de Rome

4. Aller au festival de Glastonbury

5. Faire la fête à Ibiza

6. Monter à bord de l’Orient Express

7. Voir la Sagrada Familia à Barcelone

8. Visiter le palais de Buckingham à Londres

9. Naviguer dans les fjords norvégiens

10. Courir le marathon de Londres

L’Europe avait le plus de places sur la liste la plus longue, en remportant 19 des 50 places. L’Italie en a obtenu quatre supplémentaires avec Pompéi, Cinque Terre, la chapelle Sixtine et les canaux de Venise.

Deux expériences en Islande – voir les aurores boréales et nager dans les eaux chaudes du Blue Lagoon – ont également fait la différence, tout comme la visite du château de Neuschwanstein en Allemagne et de Stonehenge au Royaume-Uni.