Les expériences de levure sur Artemis 1 pourraient aider les astronautes à survivre au rayonnement cosmique dans l’espace lointain

Lorsque l’Artemis 1 de la NASA décollera dès lundi d’une rampe de lancement en Floride, il n’emportera aucun équipage humain dans une mission de 42 jours pour orbiter autour de la lune et revenir sur Terre. Mais des expériences à bord de la fusée pourraient permettre de résoudre un problème épineux qui fait obstacle aux vols spatiaux habités de longue durée : le rayonnement cosmique.

Le scientifique pharmaceutique de l’Université de la Colombie-Britannique, Corey Nislow, n’était qu’un tout-petit lorsqu’Apollo 11 a atterri sur la lune en 1969. L’équipage humain a passé moins d’une journée sur la surface lunaire au-delà de la protection contre le rayonnement cosmique fournie par le champ magnétique terrestre, qui le dévie vers les ceintures de Van Allen autour de la planète.

Apollo 17, le dernier voyage humain vers la lune achevé il y a cinquante ans en décembre, n’a duré que 12 jours.

“Une fois que vous quittez la sécurité des ceintures de Van Allen”, a déclaré Nislow, “il n’y a actuellement aucun blindage disponible qui puisse protéger le matériel biologique, y compris les membres d’équipage, des effets du rayonnement cosmique.”

Ces effets peuvent inclure tout, d’un risque accru de développer des cataractes au cancer. La Station spatiale internationale (ISS) est en orbite terrestre basse (LEO) et les astronautes à bord de l’ISS se trouvent à l’intérieur de la magnétosphère protectrice de la Terre.

Le programme Artemis de la NASA vise la lune, puis Mars Selon la NASA, l’objectif du programme Artemis est d’atterrir un jour sur Mars. Mais d’abord, l’agence spatiale a besoin des missions Artemis pour atterrir à nouveau sur la lune.

Mais les missions prolongées sur la Lune et ce que la NASA prévoit être un voyage de retour de près de deux ans sur Mars présentent de sérieux risques.

“Franchement, si nous allons sur Mars, un aller-retour exposera un membre d’équipage à entre 10 et 100 fois la limite de rayonnement autorisée”, a déclaré Nislow.

1er matériel biologique au-delà de l’orbite terrestre en 50 ans

Le travail que Nislow et ses collaborateurs font avec la NASA pour atténuer les effets du rayonnement cosmique enverra le premier matériel biologique au-delà de l’orbite terrestre en 50 ans. Et le remplaçant des astronautes en chair et en os est quelque chose que la plupart des gens ont dans leur garde-manger : la levure.

“Même si la levure et les êtres humains sont séparés par un million d’années d’évolution, la moitié de tous les gènes de levure fonctionnent presque de la même manière que les gènes humains”, a déclaré Nislow.

La levure, un micro-organisme unicellulaire, possède environ 6 000 gènes. Nislow, titulaire de la chaire de recherche du Canada de niveau 1 en génomique translationnelle, affirme que les cellules de levure de l’expérience à bord du vaisseau spatial Orion au sommet d’Artemis 1 ont été modifiées individuellement pour produire 6 000 versions génétiquement uniques. Chaque version a un gène différent retiré et remplacé par une courte épissure d’ADN unique connue sous le nom de code-barres, ce qui permet aux chercheurs d’identifier et de suivre facilement la variante.

Le scientifique pharmaceutique de l’UBC, Corey Nislow, affirme qu’une fois que le vaisseau spatial quitte les ceintures de Van Allen autour de la Terre, les membres d’équipage à bord n’ont aucune protection contre les radiations cosmiques. (Corey Nislow)

Une fois que le vaisseau spatial est au-delà de la protection du champ magnétique terrestre, la levure séchée sera réhydratée à distance afin qu’elle puisse croître et se diviser tout en étant bombardée de rayonnement cosmique. Cinq ou six semaines plus tard, lorsque le vaisseau spatial s’échouera dans l’océan Pacifique, le conteneur de la taille d’une boîte à chaussures contenant l’expérience sera récupéré et renvoyé au laboratoire de Nislow à l’UBC. L’espoir est de trouver des gènes individuels dans les cellules qui ont résisté aux radiations ou qui ont été capables de réparer les dommages.

“Et ensuite, nous pouvons demander quels médicaments ou produits chimiques à notre disposition pourraient aider à réduire la sensibilité d’un gène particulier et c’est là que nous nous dirigeons vers des contre-mesures”, a déclaré Nislow.

Les cellules de levure font de parfaits astronautes

C’est une occasion fascinante, selon le professeur Doug Boreham, radiobiologiste à l’École de médecine du Nord de l’Ontario à Sudbury.

“Ils vont se pencher sur la survie quand ils récupéreront ces choses, ce qui est très cool”, a déclaré Boreham, notant que les cellules de levure font de parfaits astronautes. “Ils n’ont pas besoin de respirer. Ils n’ont pas besoin d’eau. Ils ne mangent pas. Ils ne se soucient pas de la température. Mais pourtant ils sont vivants.”

L’intérieur de l’expérience de levure de la taille d’une boîte à chaussures à bord d’Artemis 1 est montré avant l’assemblage final au Kennedy Space Center en Floride. (Corey Nislow)

En fait, les cellules de levure sont des substituts si idéaux pour les humains qu’elles sont au cœur d’une expérience différente à bord d’Artemis que Boreham et ses collègues aident à soutenir. BioSentinel est un petit satellite de la taille d’un parpaing qui sera déployé dans l’espace lointain. Il contient des échantillons de levure qui seront réhydratés par étapes sur une période de plusieurs semaines à l’aide d’une solution nutritive bleue.

La solution devient rose au fur et à mesure que la levure se métabolise et un capteur optique embarqué mesurera les changements de couleur. Les cellules qui ne peuvent pas réparer les dommages causés par le rayonnement cosmique seront moins roses et plus bleues. Mais les échantillons ne reviendront pas sur Terre pour être étudiés. BioSentinel transmettra les données en orbite autour du Soleil jusqu’à ce qu’il soit à court d’énergie.

Douglas Boreham, radiobiologiste et chef de division des sciences médicales à l’École de médecine du Nord de l’Ontario à Sudbury, en Ontario, a déclaré que les cellules de levure font de parfaits astronautes. (EMNO 2018)

Boreham est impliqué dans le projet scientifique, qui, selon lui, impliquera de comparer les données de BioSentinel avec celles d’échantillons cultivés simultanément dans son université et à deux kilomètres sous terre au SNOLAB, l’installation de recherche souterraine profonde du Canada.

“Nous examinons les mécanismes fondamentaux impliqués dans la gestion et la réparation des effets du rayonnement cosmique par les cellules”, a déclaré Boreham, reconnaissant qu’il existe des limites aux expériences.

Les organismes unicellulaires comme la levure veulent simplement croître et se diviser, dit-il. Les cellules humaines, cependant, peuvent « communiquer » entre elles. Les cellules humaines exposées au stress et aux dommages comme les radiations créent des radicaux libres qui stimulent notre système immunitaire. Les humains possèdent également des gènes suppresseurs de tumeurs, qui peuvent provoquer l’autodestruction de cellules irréparables.

“Vous ne pouvez pas obtenir cela dans un modèle de levure”, a déclaré Boreham.

“Expériences très importantes”

Mais tout cela est un travail critique, selon l’astronaute canadienne Dr Roberta Bondar.

“Ce sont des expériences très, très importantes et ce sont des choses que nous devons faire très bientôt”, a déclaré Bondar.

Bondar, qui est neurologue, a volé à bord de la navette spatiale Discovery de la NASA il y a 30 ans et a ensuite analysé les données sur la santé des astronautes de deux douzaines de missions. Elle dit que les effets des radiations sur tout vol spatial de longue durée pourraient faire des ravages sur la mission.

“Cela inclut donc des choses comme des fonctions cognitives altérées ou peut-être même des fonctions motrices altérées et des changements de comportement”, explique Bondar. “Ce sont des choses qui seraient effrayantes dans un environnement fermé dans un certain type de vaisseau spatial.”

Nislow pense que jusqu’à ce qu’un moyen d’atténuer ces risques de rayonnement ait été trouvé, il serait contraire à l’éthique d’envoyer des humains dans un voyage spatial de plus d’un an.

Et il espère que les expériences utilisant l’une des formes de vie les plus anciennes de la planète permettront aux humains de voyager en toute sécurité vers d’autres mondes.

“Sans être hyperbolique, c’est une étape très très importante.”