Les expéditions mondiales d’appareils portables ont atteint 153,5 millions d’unités au quatrième trimestre de 2020 (T4 2020), une augmentation d’une année à l’autre de 27,2% selon les nouvelles données de l’International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker. Le dernier rapport montre que les expéditions pour l’année entière ont augmenté de 28,4 pour cent à 444,7 millions d’unités. IDC comprend des écouteurs, des montres (à la fois intelligentes et basiques) et des bracelets sous les vêtements portables. Notamment, Apple a dominé le marché des vêtements portables en 2020 et au quatrième trimestre 2020 avec une part de 34,1% et (151,4 millions d’unités) et 36,2% (55,6 millions d’unités), respectivement. Xiaomi a pris la deuxième place à la fois en 2020 et au quatrième trimestre 2020.

En commençant par les expéditions mondiales de produits portables pour l’ensemble de 2020, Xiaomi a pris la deuxième place en expédiant 50,7 millions d’unités pour capturer une part de marché de 11,4%. Huawei était à la troisième place avec une part de 9,8% (43,5 millions d’unités) suivi de Samsung avec une part de 9% (40 millions d’unités) et Fitbit appartenant à Google avec une part de 2,9% (12,9 millions d’unités). Les données montrent qu’en dehors de Fitbit, les autres marques de la liste ont affiché une croissance positive à deux chiffres.

Au quatrième trimestre 2020, Xiaomi a capturé une part de 8,8% en expédiant 13 millions d’unités. Samsung, Huawei et BoAt ont pris les trois prochaines places avec 8,5% de part, 6,7% de part et 3,5% de part, respectivement. IDC note que la part de marché d’Apple a augmenté après le lancement de nouveaux appareils tels que l’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE, plus abordable. La gamme Mi Band de Xiaomi a baissé de 18,3% au cours du trimestre où l’offre est difficile. S’exprimant davantage sur les dernières données, Jitesh Ubrani, responsable de la recherche pour IDC Mobile Device Trackers, a déclaré que la pandémie COVID-19 avait été une bonne année pour le marché des portables de santé.

«Les programmes de remise en forme à domicile deviennent rapidement un élément crucial de l’offre de dispositifs portables pour de nombreuses entreprises. Au-delà de cela, la prolifération de capteurs de santé tels que la température de la peau, l’ECG et le suivi de la fréquence cardiaque permettent aux utilisateurs et aux professionnels de la santé de mieux comprendre l’apparition et le suivi des maladies », a ajouté Ubrani dans le billet de blog.

LIRE AUSSI: Le marché indien des vêtements a augmenté de plus de 144% en 2020, les écouteurs ont pris 86% de part: rapport IDC

L’IDC note que Samsung occupait la troisième position avec une croissance provenant de ses activités hearables, la société ayant expédié 8,8 millions d’unités à travers ses différentes marques. Les expéditions de Samsung Watch semblent encore en difficulté.