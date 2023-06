Les expéditions massives du casque AR / VR d’Apple auraient été retardées, et devraient maintenant commencer fin 2023 ou début 2024

Avec moins de deux heures avant qu’Apple ne dévoile son casque de réalité mixte dont on parle depuis longtemps, l’analyste respecté de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, a déclaré que les livraisons massives du prochain appareil devraient maintenant commencer à la fin du 4T23 ou au début. 2024 (vs. 3T23 précédemment).

Si cela est vrai, la perspicacité de Kuo pourrait signifier que malgré son annonce aujourd’hui, le nouveau casque à réalité mixte d’Apple pourrait ne pas être disponible à l’achat avant le début de 2024, ce qui est plus tard que prévu.

Kuo dit que « les expéditions en 2023 seront probablement inférieures au consensus du marché. Cependant, les investisseurs ne se concentrent plus sur les livraisons, mais sur la question de savoir si l’annonce du nouveau produit convaincra les gens que le casque AR/MR d’Apple est la prochaine star de l’électronique grand public.

預測更新: 1. Apple AR/MR頭戴裝置的大量出貨時間為4Q23底或2024年初 (vs. 先前預期的3Q23) 2. 2023而是新產品發布能否說服人Apple的AR/MR頭戴裝置是下一個消費電子的明星產品。 — Mises à jour des prévisions : 1. Messe… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 5 juin 2023

Le casque AR / VR d’Apple fait depuis longtemps l’objet de rumeurs, avec cela entendu que l’appareil comportera un « design incurvé non conventionnel » fait d’un mince morceau de verre incurvé.

En 2021, nous avons vu The Information publie un croquis du prochain casque, affirmant avoir vu des images internes secrètes d’une source anonyme « ayant une connaissance directe » du développementsignalant que l’appareil offrira une « visière élégante et incurvée attachée au visage par un matériau en maille et des bandeaux interchangeables ».

Créateur de concepts Ian Zelbo a publié des visuels montrant à quoi ressemblera probablement le nouveau casque d’Apple basé sur des informations divulguées antérieurement, avec un bandeau réglable de style Apple Watch et un coussin en maille rappelant les AirPods Max pour un confort autour des yeux du porteur.

Image: Ian Zelbo