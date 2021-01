En 2010, 201 millions d’ordinateurs portables et 157 millions d’ordinateurs de bureau ont été expédiés dans le monde. Alors que les ordinateurs portables se sont un peu effondrés (156,8 millions en 2016), ils se sont rétablis et ont fait de gros gains au cours des deux dernières années. Pendant ce temps, les livraisons de bureau ont continué de baisser pendant 10 ans consécutifs.

Aksje Bloggen prévoit que 225 millions d’ordinateurs portables seront livrés cette année, contre 218 millions l’an dernier. Les chiffres devraient se stabiliser à ce niveau, IDC prévoit que 216 millions seront expédiés en 2023.

Les chiffres de Canalys pour 2020 sont différents, affichant plus d’ordinateurs portables (235,1 millions) et moins d’ordinateurs de bureau (61,9 millions). Voici la distribution au fil des ans.

Comme vous pouvez l’imaginer, la pandémie a vraiment stimulé la demande d’ordinateurs portables en 2020, ce qui a entraîné une augmentation de 26% des unités expédiées. Lenovo était le principal acteur et contrôlait un quart du marché avec 72,7 millions de ventes. Il a été suivi par HP (67,6 millions) et Dell (50,3 millions).

Il y a eu une augmentation correspondante des revenus en 2020, passant à 140,3 milliards de dollars (en hausse de 4,6 milliards de dollars d’une année à l’autre). Cette année, les revenus devraient à nouveau augmenter, atteignant 142,1 milliards de dollars. Les États-Unis resteront le plus grand marché et représenteront environ 36,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires, suivis de la Chine (19,6 milliards de dollars) et du Japon (9,8 milliards de dollars).

Entreprise Expéditions 2020 Part de marché 2020 Expéditions 2019 Croissance annuelle Lenovo 72 629 24,50% 64 894 11,90% HP 67 573 22,80% 63 102 7,10% Dell 50 290 16,90% 46 485 8,20% Pomme 22 592 7,60% 19 380 16,60% Acer 20 008 6,70% 17 040 17,40% Autres 63 924 21,50% 56 649 12,80% Total 297 016 100,00% 267 550 11,00% Remarque: expéditions unitaires en milliers. Les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l’arrondissement. Source: Analyse PC Canalys (livraisons de vente), janvier 2021

En ce qui concerne les ordinateurs de bureau, seuls 79 millions d’unités ont été expédiées l’année dernière et la baisse se poursuivra – la prévision pour 2024 est de 73 millions.

