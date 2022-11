Les expéditions d’iPhone 14 Pro seront inférieures de 15 à 20 millions aux prévisions en raison de problèmes d’approvisionnement

L’analyste respecté de l’industrie, Ming-Chi Kuo, a suggéré que les expéditions d’iPhone 14 Pro pourraient être jusqu’à 20 millions d’unités inférieures aux prévisions au cours du quatrième trimestre de 2022 en raison de problèmes d’approvisionnement et de fabrication, la production étant “significativement affectée” par les récentes manifestations sur le principal iPhone de Foxconn. usine d’assemblage en Chine.

Kuo a réduit ses prévisions de livraisons d’iPhone pour le trimestre des fêtes de 20% à 70-75 millions d’unités, contre 80-85 millions d’unités auparavant.

En raison des problèmes et du manque de disponibilité de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max, Kuo suggère que la demande actuelle pour les appareils «disparaîtra» plutôt que de se poursuivre au premier trimestre 2023, les consommateurs choisissant probablement de ne pas acheter l’appareil plutôt que d’attendre que l’offre s’améliore.

Les estimations d’expédition pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max se sont étendues au-delà des vacances à la mi-novembreempêchant les acheteurs de commander les appareils auprès d’Apple pour une livraison avant Noël.

Fin octobre, Apple a déclaré qu’en raison de l’épidémie en Chine, la production du L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront plus bas que prévu à l’approche de la saison des achats des Fêteset que les clients connaîtront des temps d’attente plus longs pour recevoir leurs nouveaux produits.

Plus récemment, une manifestation a éclaté à l’usine de Foxconn dans la ville chinoise de Zhengzhouoù Apple produit la majorité de ses iPhones, avec des travailleurs vus à l’extérieur du bâtiment se disputant avec les autorités et manifestant pour protester contre les salaires et les conditions de travail.