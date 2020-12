Vous vous précipitez pour expédier vos cadeaux de vacances à des êtres chers éloignés pour battre Shipageddon 2020? Pas de pression, mais les expéditions de vaccins contre les coronavirus peuvent ralentir encore plus les livraisons que vous ne le pensiez.

Les observateurs appellent cela une tempête parfaite, époustouflant les acheteurs qui font plus d’achats en ligne que jamais à cause de la pandémie et de moins de personnes qui voyagent ce Noël.

«Chaque mode d’expédition est déjà soumis à une pression énorme en raison des contraintes liées au COVID-19 et aux achats de vacances, et la livraison de vaccins ne fait qu’ajouter un autre élément de perturbation au mélange déjà fragile», a déclaré Sean Maharaj, directeur général de la pratique logistique d’AArete , un cabinet de conseil mondial.

Vendredi, la Food and Drug Administration a autorisé le vaccin de Pfizer.

Selon les règles de la FDA, un vaccin ne peut pas être expédié aux sites d’administration tant qu’il n’a pas été autorisé ou autorisé. Operation Warp Speed, l’initiative dirigée par la Maison Blanche pour développer et distribuer des vaccins, prévoit de commencer les premières livraisons de vaccins dans les 24 heures suivant l’autorisation de la FDA. Les expéditions du vaccin devraient commencer dans les prochains jours.

Aaron Terrazas, directeur de la recherche économique pour Convoy, a déclaré à USA TODAY que le calendrier de la première vague de distribution de vaccins complique les expéditions de vacances et rend les choses plus compliquées « d’autant plus que les principaux fournisseurs de distribution de vaccins sont également de grandes entreprises de livraison de colis.

« Ces sous-traitants de distribution doivent simultanément faire face à une saison record des fêtes de commerce électronique et à cette urgence nationale unique », a déclaré Terrazas. Convoy utilise la technologie pour rendre l’industrie du camionnage plus efficace.

Achetez et expédiez tôt

Bien que les détaillants aient exhorté les acheteurs à acheter tôt et à déployer les ventes de la saison plus tôt que les années précédentes, les acheteurs cliquent toujours sur Ajouter au panier.

Selon Adobe Analytics, les ventes de vacances en ligne devraient battre les records précédents, bondissant de 33% par rapport à 2019 à 189 milliards de dollars aux États-Unis.Et les Américains étant encouragés à limiter les voyages et les rassemblements en personne en raison de la pandémie, Adobe prédit qu’ils enverront des cadeaux directement à 18% de personnes supplémentaires cette année, augmentant la pression sur les pipelines de livraison.

Adobe recommande d’acheter des cadeaux avant vendredi, affirmant qu’il prévoit que les frais d’expédition commenceront à augmenter après cette date, «effaçant une partie de la valeur que les consommateurs retirent des offres de vacances».

Le 15 décembre est la date limite pour l’expédition terrestre pour UPS, FedEx et les services postaux américains, presque identique aux dates limites de 2019.

Naveen Jaggi, président des services de conseil au détail de la société de courtage JLL, a déclaré que des difficultés avec les chaînes d’approvisionnement et la logistique avec les volumes sont attendues.

« Si les commandes en ligne ne sont pas passées avant la mi-décembre, nous pouvons nous attendre à ce que les commandes ne soient pas livrées à temps pour les vacances », a déclaré Jaggi, ajoutant que davantage d’acheteurs devraient utiliser le ramassage en bordure de rue et le ramassage en ligne en magasin. plus que jamais cette année.

Les magasins ont ajouté un ramassage en magasin et en bordure de rue élargi, ainsi que plus d’options d’expédition le jour même à l’aide de services tels que Instacart, DoorDash et Postmates. Bien que les options mettent les cadeaux entre les mains des consommateurs plus rapidement, elles ne devraient pas faire une grande différence dans le nombre de cadeaux expédiés.

Rob Garf, vice-président Salesforce des informations sur l’industrie pour la vente au détail et les biens de consommation, a déclaré que la plate-forme avait prédit que jusqu’à 700 millions de colis seraient confrontés à des retards d’expédition potentiels, les commandes dépassant de 5% la capacité d’expédition.

«Maintenant, nous assistons à une montée en flèche qui a un impact significatif sur le transport maritime en cette saison des fêtes», a déclaré Garf. « La combinaison de commandes en ligne sans précédent avec la course à la distribution du vaccin mettra à rude épreuve une chaîne d’approvisionnement déjà tendue. »

FedEx et UPS ont augmenté les livraisons le week-end et embauché plus de travailleurs. Ils ont également imposé des limites sur le nombre de colis que les entreprises peuvent envoyer par jour et introduit des suppléments de vacances raides.

«UPS mène l’une des saisons d’expédition de pointe les plus réussies de tous les temps», a déclaré Carol Tomé, PDG d’UPS, dans une déclaration à USA TODAY. «Avec une grande rigueur et une grande précision, nous fournissons des performances de livraison ponctuelles de pointe – tout cela fait partie de notre objectif de maintenir un réseau de livraison fiable sur lequel tous nos clients peuvent compter.»

D’autres retards pourraient-ils arriver?

Satish Jindel, président et fondateur de ShipMatrix, qui analyse les données des colis d’expédition, prédit qu’un record de 3 milliards de colis pourraient être expédiés cette saison des fêtes et 7,1 millions de colis par jour jusqu’à Noël pourraient subir des retards.

Le vaccin, a-t-il dit, « va mettre une pression supplémentaire sur les autres livraisons qui auront lieu la semaine prochaine et la semaine suivante. Ce qui était déjà une mauvaise situation en termes de capacité deviendra probablement plus serré et un peu plus difficile. »

Bill Brooks, vice-président des transports de la société mondiale de conseil technique Capgemini North America, a déclaré que les entreprises se préparaient à la flambée.

« Nous avons vu même une expédition normale de deux à cinq jours se rapprocher de quatre, sept et peut-être dix jours », a déclaré Brooks, ajoutant que la bonne nouvelle est que « ce n’est pas des semaines et des mois, c’est juste une question d’heures ou de jours . «

Les acheteurs tardifs devront peut-être sacrifier les colis arrivant à temps pour des expéditions rapides de vaccins alors que le COVID-19 augmente et que le nombre de morts augmente

«Alors que les consommateurs préfèrent voir leurs cadeaux de Noël livrés à temps, la nation doit donner la priorité au vaccin par rapport aux cadeaux de Noël, car la vie des gens est en danger», a déclaré Jindel.

Des retards plus inattendus pourraient se produire, ce qui est davantage de raisons pour lesquelles les consommateurs devraient agir rapidement.

« Il y aura des paquets qui ne réussiront pas et il peut y en avoir plus si nous nous retrouvons avec une mauvaise tempête de neige les derniers jours avant Noël », a déclaré Jindel. « Mais personne ne peut prédire si loin. »

Délais d’expédition de Noël 2020

Le meilleur pari est d’expédier le plus tôt possible cette saison des vacances, disent les experts. Voici les principaux délais à garder à l’esprit si vous souhaitez que vos colis arrivent avant Noël.

Délais UPS pour la livraison de Noël

Sol: 15 décembre

Sélection 3 jours: 21 décembre

2e jour aérien: 22 décembre

Next Day Air: 23 décembre

Délais du service postal américain

Voici les délais d’arrivée des colis avant Noël dans les 48 états contigus:

Retail Ground: 15 décembre

Courrier de première classe: 18 décembre

Courrier prioritaire: 19 décembre

Priority Mail Express: 23 décembre

Délais d’expédition FedEx

Les délais suivants sont aux États-Unis:

Livraison à domicile FedEx, FedEx Ground: 15 décembre

FedEx Express Saver, FedEx 3Day Freight: 21 décembre

FedEx 2Day: 22 décembre

FedEx 1Day Freight, FedEx Extra Hours, FedEx Overnight: 23 décembre

FedEx SameDay: 25 décembre

