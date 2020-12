KALAMAZOO, Michigan (AP) – Les premiers camions transportant un vaccin COVID-19 pour une utilisation généralisée aux États-Unis se sont retirés d’une usine de fabrication du Michigan dimanche, les tirs qui sont essentiels pour arrêter l’épidémie de coronavirus dans le pays commençant sérieusement un jour plus tard .

Les expéditions du vaccin Pfizer déclencheront le plus grand effort de vaccination de l’histoire américaine à un moment critique de la pandémie qui a tué 1,6 million de personnes et rendu malade 71 millions dans le monde.

Au départ, environ 3 millions de doses devaient être envoyées, et la priorité est donnée aux travailleurs de la santé et aux résidents des maisons de soins infirmiers alors que les infections, les hospitalisations et les décès montent en flèche aux États-Unis Avec des chiffres susceptibles de s’aggraver pendant les vacances, le vaccin offre une place dans la lutte contre la pandémie qui a tué près de 300 000 Américains.

Les responsables fédéraux affirment que les premières expéditions de vaccin Pfizer seront échelonnées, arrivant dans 145 centres de distribution lundi, avec 425 sites supplémentaires recevant des expéditions mardi et les 66 autres mercredi. Le vaccin, co-développé par le partenaire allemand BioNTech, est distribué en fonction de la population adulte de chaque État.

Le géant de la santé de Pennsylvanie, l’UPMC, a choisi le personnel essentiel à l’exploitation de ses installations parmi ceux qui reçoivent la première série de vaccinations, a déclaré le Dr Graham Snyder, qui dirigeait le groupe de travail sur les vaccins du centre.

« C’est très excitant. Je serai ravi, au moment où nous administrerons notre première dose », a déclaré Snyder samedi. «Ce sera clairement un moment décisif pour nous.»

Snyder a déclaré que le système UPMC estime que la moitié de ses employés sont prêts à recevoir le vaccin dès qu’il leur est proposé.

Le vaccin se dirige vers les hôpitaux et autres sites qui peuvent le stocker à des températures extrêmement basses – environ 94 degrés sous zéro. Pfizer utilise des conteneurs avec de la glace sèche et des capteurs GPS pour s’assurer que chaque envoi reste plus froid que le temps en Antarctique.

Les doses doivent être livrées à tous les sites de vaccination identifiés par les États, tels que les pharmacies locales, dans les trois semaines, ont déclaré des responsables fédéraux.

Le système de santé Oschner de 40 hôpitaux en Louisiane et au Mississippi s’attend à recevoir plus de 9 000 doses dans les prochains jours, a déclaré le Dr Sandra Kemmerly, directeur médical de la qualité hospitalière.

Les employés approuvés pour le premier tour reçoivent des SMS et des courriels les invitant à planifier leur injection initiale, a-t-elle déclaré.

«Je dirais qu’il y a de l’enthousiasme», a déclaré Kemmerly samedi. «On pense qu’ils n’ont peut-être pas à avoir peur de venir travailler s’ils peuvent être vaccinés et immunisés.»

Le déploiement garantira qu’il y a suffisamment de vaccin pour donner aux gens les deux doses nécessaires pour une protection complète contre le COVID-19. Cela signifie que le gouvernement retient 3 millions de doses pour donner aux personnes vaccinées au premier tour une deuxième injection quelques semaines plus tard.

La Food and Drug Administration a autorisé l’utilisation d’urgence du vaccin vendredi, affirmant qu’il est hautement protecteur et ne présente aucun problème majeur de sécurité. Alors que les régulateurs américains ont travaillé pendant des mois pour souligner la rigueur et l’indépendance de leur examen, ils ont fait face à des pressions politiques jusqu’aux dernières étapes.

Les craintes qu’un vaccin ait été précipité pourraient saper les efforts de vaccination dans un pays avec un scepticisme profondément ancré à l’égard des vaccins. Le chef de la FDA a déclaré que la décision de l’agence était basée sur la science et non sur la politique, malgré la menace de la Maison Blanche de le licencier si le vaccin n’était pas approuvé avant samedi.

Bien que le vaccin ait été jugé sûr, les régulateurs britanniques étudient plusieurs réactions allergiques graves. Les instructions de la FDA indiquent aux fournisseurs de ne pas le donner à ceux qui ont des antécédents connus de réactions allergiques graves à l’un de ses ingrédients.

Un autre vaccin de Moderna sera examiné par un groupe d’experts la semaine prochaine et peu après pourrait être autorisé à l’usage du public.