VARSOVIE, Pologne (AP) – Les premières expéditions de vaccins contre le coronavirus sont arrivées dans l’Union européenne alors que les autorités se préparaient à administrer les premiers vaccins aux personnes les plus vulnérables dans un effort coordonné dimanche.

Les vaccins développés par BioNTech et Pfizer sont arrivés par camion dans des entrepôts à travers le continent vendredi et tôt samedi après avoir été expédiés d’un centre de fabrication en Belgique avant Noël.

Le déploiement marque un moment d’espoir pour une région qui comprend certains des points chauds viraux les plus anciens et les plus touchés au monde, notamment l’Italie et l’Espagne, et d’autres, comme la République tchèque, qui ont été épargnés très tôt pour voir leur santé. systèmes de soins près de leurs points de rupture à l’automne.

Au total, les 27 États membres de l’UE ont enregistré au moins 16 millions de cas de coronavirus et plus de 336 000 décès.

« C’est ici, la bonne nouvelle à Noël », a déclaré samedi le ministre allemand de la Santé Jens Spahn lors d’une conférence de presse. « En ce moment, des camions sont en route à travers l’Europe, l’Allemagne et ses régions, pour livrer le premier vaccin. D’autres livraisons suivront après-demain. Ce vaccin est la clé décisive pour mettre fin à cette pandémie. »

«C’est la clé pour retrouver nos vies», a déclaré Spahn.

Le déploiement est le résultat de la coordination de la part des 27 États membres, aidant le bloc à projeter également un sentiment d’unité dans une mission vitale de complexité logistique après des difficultés à négocier un accord commercial post-Brexit avec la Grande-Bretagne.

Les premières doses, cependant, sont limitées à un peu moins de 10 000 doses dans la plupart des pays, les programmes de vaccination de masse ne devant commencer qu’en janvier.

Chaque pays décide de lui-même qui recevra les premiers vaccins – mais ils accordent tous la priorité aux plus vulnérables.

Les autorités françaises ont déclaré qu’elles donneraient la priorité aux personnes âgées, en raison de l’impact élevé sur les populations âgées lors des précédentes poussées virales en France. L’agence française de sécurité médicale surveillera d’éventuels problèmes.

L’histoire continue

L’Allemagne, où la pandémie a coûté plus de 30 000 vies, commencera par les plus de 80 ans et les personnes qui s’occupent des groupes vulnérables.

Les autorités espagnoles ont déclaré tôt samedi que le premier lot de vaccin contre le coronavirus à atteindre le pays était arrivé dans la ville centrale de Guadalajara – où les premiers vaccins seront administrés dimanche matin dans une maison de retraite.

Une infirmière à Rome à l’hôpital Spallanzani, le principal établissement de maladies infectieuses de la capitale italienne, devrait être la première du pays à recevoir le vaccin, suivie par d’autres personnels de santé.

En Pologne, les deux premières personnes à se faire vacciner dimanche seront une infirmière et un médecin de l’hôpital du ministère de l’Intérieur de Varsovie, principal hôpital pour coronavirus de la capitale, suivis du personnel médical de dizaines d’autres hôpitaux.

Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a récemment qualifié le devoir patriotique des Polonais de se faire vacciner – un message adressé à une société où il y a un degré élevé d’hésitation à la vaccination, né d’une méfiance générale envers les autorités.

En Bulgarie, où les soupçons sont également élevés, la première personne à se faire vacciner sera le ministre de la Santé Kostadin Angelov, qui a promis une campagne agressive pour promouvoir les bienfaits des vaccins.

En Croatie, où le premier lot de 9750 vaccins est arrivé tôt samedi, un foyer de soins résidant à Zagreb, la capitale, sera le premier à recevoir le vaccin dimanche matin, selon HRT TV.

HRT TV a également rapporté que les autorités lanceraient une campagne pro-vaccination qui inclurait des célébrités et d’autres personnalités publiques recevant le vaccin devant la caméra.

«Nous attendons cela depuis un an maintenant», a déclaré samedi le Premier ministre roumain Florin Catu après l’arrivée du premier lot de vaccin dans une installation de stockage militaire.

___

Les rédacteurs Associated Press Lorne Cook à Bruxelles, David McHugh à Francfort, Allemagne, Angela Charlton à Paris, Joseph Wilson à Barcelone, Espagne, Frances D’Emilio à Rome, Jovana Gec à Belgrade, en Serbie et Veselin Toshkov à Sofia, Bulgarie, ont contribué à ce rapport.