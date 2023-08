Les expéditions de téléphones Xiaomi ont chuté de 15,8 % au deuxième trimestre 23 alors que la crise du marché se poursuit

Xiaomi a publié son rapport financier trimestriel et les chiffres ne semblaient pas bons pour le deuxième trimestre 2023. Le chiffre d’affaires global a diminué de 4 %, l’activité smartphone jouant un rôle majeur dans cette baisse. Entre avril et juin 2023, Xiaomi a vendu 15,8 % d’appareils en moins par rapport à la période de l’année dernière.

Performances des smartphones T2 2023 T2 2022 Changement

Revenu 36,5 milliards CNY/

5 milliards de dollars 42,2 milliards CNY/

5,78 milliards de dollars – 13,27%

Profit 4,8 milliards CNY/

658 millions de dollars 3,6 milliards CNY/

493 millions de dollars 33%

Unités expédiées 32,9 millions 39,1 millions – 15,8%





La société a évoqué un affaiblissement continu de la demande du marché mondial pour expliquer ce sombre résultat. Au cours de la période de trois mois, Xiaomi a expédié 32,9 millions de téléphones (contre 39,1 millions l’année précédente), avec un chiffre d’affaires total de 36,5 milliards CNY (un peu plus de 5 milliards de dollars).

Les calculs ont montré que le prix de vente moyen d’un smartphone Xiaomi a légèrement augmenté, passant de 1 081,70 CNY (148,80 $) à 1 112,20 CNY (154,37 $), principalement en raison de l’augmentation de l’ASP en Chine.

Xiaomi a encore quelques raisons de se réjouir : il a conservé sa troisième place mondiale en tant que fabricant et est resté deuxième dans deux grandes régions : l’Europe et le Moyen-Orient. Entre avril et juin, les expéditions de smartphones se sont classées dans le top 3 dans 51 pays et sont restées dans le top 5 dans 10 autres marchés.

Les utilisateurs actifs mensuels ont atteint 606 millions, soit une augmentation annuelle de 10,8 %, ce qui constitue également un nouveau record pour l’entreprise.

Source (pdf)