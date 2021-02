2020 a été une bonne année pour le marché des tablettes, qui a vu ses ventes augmenter de 13,6%. Au total, 164,1 millions de comprimés ont été expédiés, contre 144,5 millions en 2019.

Apple était le leader du marché, comme d’habitude. Il a expédié 19 millions d’iPad au quatrième trimestre et un total de 53,2 millions pour l’année. Samsung était loin derrière avec 10,1 millions de Galaxy Tabs expédiés au quatrième trimestre, en hausse de près de 45% par rapport au quatrième trimestre de 2019. Lenovo a expédié plus de deux fois plus de tablettes au quatrième trimestre de 2020 qu’au même trimestre de 2019.

Malgré ses difficultés d’interdiction aux États-Unis, Huawei a conservé une bonne position en 2020, conservant la place de troisième fournisseur. Il a expédié 16 millions de tablettes – une légère augmentation par rapport à 2019. Lenovo est un quatrième proche sur les guérisons d’une augmentation de 66% des expéditions en 2020, totalisant 14,1 millions d’unités.

