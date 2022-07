Les expéditions de smartphones ont diminué pour le quatrième trimestre consécutif alors que l’inflation augmente : IDC

Les livraisons de smartphones ont chuté pour le quatrième trimestre consécutif alors que l’inflation commence à influencer les dépenses de consommation sur le marché mobile, selon un rapport du cabinet d’analystes International Data Corporation (IDC).

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont entraîné une baisse des expéditions de téléphones l’année dernière alors que les entreprises se sont précipitées pour augmenter la production au milieu de la pandémie de COVID, mais les économies instables sont devenues un problème plus important. Les fabricants de téléphones fabriquent moins de téléphones car les consommateurs hésitent à en acheter de nouveaux, selon Nabila Popal, directrice de recherche chez IDC.

“Ce qui a commencé comme une industrie à offre limitée plus tôt cette année s’est transformé en un marché à demande limitée”, a déclaré Popal dans un communiqué de presse jeudi.

Les expéditions mondiales de téléphones ont diminué de 8,7 % d’une année sur l’autre, tombant à 286 millions d’unités vendues au deuxième trimestre 2022. Ce nombre est encore plus bas que prévu, étant inférieur de 3,5 % aux prévisions des analystes.

La baisse n’a pas été universelle, la plus forte baisse de la demande au deuxième trimestre 2022 provenant de la Chine, qui a vu ses livraisons baisser de 14,3 % par rapport à la même période il y a un an. En revanche, la région Asie-Pacifique sans la Chine a vu ses ventes chuter de 2,2 %, et presque toutes les autres régions ont enregistré des “baisses à un chiffre faibles à moyennes”.

D’autres facteurs ont également affecté les ventes de téléphones : alors que l’Europe centrale et orientale ne représente que 6 % des expéditions mondiales de téléphones, la guerre en Ukraine a entraîné une chute des expéditions de téléphones de plus d’un tiers dans la région.

IDC



La baisse n’a pas changé le classement des principales livraisons parmi les fabricants au deuxième trimestre de 2022 : Samsung a expédié le plus avec 62,4 millions de téléphones, soit 21,8 % de la part mondiale, tandis qu’Apple a expédié le deuxième avec 44,6 millions ou 15,6 %. Les deux vendus Suite téléphones au cours du trimestre par rapport à la même période l’an dernier, tandis que la baisse démesurée en Chine a entraîné des changements plus spectaculaires pour Xiaomi, Vivo et Oppo, qui ont tous expédié plus de 20 % de téléphones en moins qu’à la même période en 2021.

Popal d’IDC s’attend à ce que la demande reprenne dans certaines régions plus tard dans l’année, mais les prévisions d’expédition pour le reste de l’année diminueront dans l’ensemble, du moins jusqu’à ce que les conditions changent.

“Nous continuons de croire que toute réduction aujourd’hui n’est pas une perte de demande, mais simplement une poussée vers l’avant”, a déclaré Popal.