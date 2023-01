Les expéditions de smartphones ont connu la plus forte baisse jamais enregistrée à la fin de 2022

Mondial téléphone intelligent les expéditions ont connu leur plus forte baisse jamais enregistrée à la fin de 2022, chutant de près de 20 % au quatrième trimestre, selon la société d’études de marché International Data Corporation, qui a publié son dernier Rapport mondial trimestriel sur le suivi des téléphones portables mercredi.

Les livraisons de smartphones ont chuté de 18,3 % d’une année sur l’autre au dernier trimestre, ce qui représente la plus forte baisse jamais enregistrée en un seul trimestre, selon les données de l’ICD. La baisse était en partie responsable de la baisse de 11,3 % baisse annuelle en 2022 dans l’ensemblequi n’a vu que 1,21 milliard d’unités expédiées, le total annuel d’expéditions le plus bas depuis 2013. Seulement 300,3 millions d’unités expédiées au cours du dernier trimestre de 2022, selon le rapport d’IDC.

Les baisses peuvent être attribuées à une convergence de facteurs économiques, tels que le ralentissement de la demande des consommateurs, inflationun récession imminente et les problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale, qui exercent également une pression à la baisse sur son prévisions pour 2023indique le rapport d’IDC.

“Nous n’avons jamais vu les expéditions au cours du trimestre des fêtes baisser par rapport au trimestre précédent”, a déclaré Nabila Popal, directrice de la recherche chez IDC, dans le rapport. “Cependant, une demande affaiblie et des stocks élevés ont poussé les fournisseurs à réduire considérablement leurs expéditions. Les fortes ventes et promotions au cours du trimestre ont contribué à épuiser les stocks existants plutôt qu’à stimuler la croissance des expéditions.”

Le rapport d’IDC note que même le géant de la technologie “apparemment immunisé” Apple a également été touché par les incertitudes économiques qui affligent le marché des smartphones, avec des fermetures inattendues d’usines en Chine retarder les livraisons de produits Apple plus tôt cette année.

Cependant, il peut y avoir une doublure argentée pour les consommateurs, car le rapport d’IDC note que les gens peuvent être en mesure de trouver “encore plus généreux offres de reprise et les promotions se poursuivront jusqu’en 2023, car le marché réfléchira à de nouvelles méthodes pour générer des mises à niveau et vendre plus d’appareils, en particulier des modèles haut de gamme.”