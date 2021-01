Les expéditions de smartphones en Inde ont légèrement baissé de 4% pour atteindre plus de 150 millions d’unités en 2020, selon les dernières données de Counterpoint Research. La demande de smartphones au cours de l’année frappée par la pandémie COVID-19 était principalement due à une augmentation des cas de travail à domicile et d’apprentissage en ligne. Notamment, le marché indien des smartphones a augmenté de 19% en glissement annuel au quatrième trimestre 2020 (d’octobre à décembre), les offres de la saison des fêtes s’étendant sur plusieurs canaux en ligne et hors ligne. En termes d’expéditions, Xiaomi est devenue la principale marque de smartphones en 2020 et au quatrième trimestre, suivie de Samsung, Vivo, Realme et Oppo. Le rapport Counterpoint montre que les marques chinoises de smartphones détenaient 75% du marché indien en 2020, malgré la montée du sentiment anti-chinois tout au long de l’année.

En termes d’expéditions globales de smartphones en Inde l’année dernière, Xiaomi est en tête du graphique avec 26% de part de marché, suivie de 21% de part de marché par Samsung. Vivo avait une part de marché de 16% et a pris la troisième place. Alors qu’au quatrième trimestre, Xiaomi détenait à nouveau 26% du marché indien des smartphones, suivi de Samsung avec 20% des parts et Vivo avec 15% des parts.

Les expéditions de smartphones de Realme ont augmenté de 22% en 2020 et ont franchi la barre des 20 millions d’unités pour la première fois. Counterpoint note que la forte demande pour ses téléphones de la série C et Narzo à petit budget ont été les principales raisons de sa croissance au quatrième trimestre (part de 11%). Les expéditions d’Oppo ont augmenté de 11% en glissement annuel en 2020 tout en restant stables au quatrième trimestre. D’autres fabricants chinois de smartphones tels que Poco et Transsion Group (Itel, Infinix et Tecno) ont également affiché une croissance au quatrième trimestre de l’année.

Apple a pris la sixième place au quatrième trimestre 2020 avec une croissance de 171% en glissement annuel au quatrième trimestre et de 93% en glissement annuel en 2020. La demande pour ses appareils a été tirée par la nouvelle série iPhone 12 ainsi que par une baisse de prix de l’ancien iPhone 11 phare. Apple a également lancé sa boutique en ligne en Inde vers la fin de 2020, permettant aux clients de profiter de ses services et offres exclusifs. Counterpoint note que pour la première fois, Apple a franchi 1,5 million d’expéditions en Inde en un seul trimestre. D’un autre côté, OnePlus a connu une croissance de 200% en glissement annuel au quatrième trimestre 2020, tirée par sa série Nord de milieu de gamme et la série 8T nouvellement lancée. Il est rentré dans le segment intermédiaire avec la série Nord, qui a permis de franchir pour la première fois 3 millions d’expéditions en un an.

2020 a également vu la réémergence de la marque indienne de smartphones Micromax. Counterpoint affirme qu’avec ses nouveaux smartphones en série, Micromax a atteint sa part de marché la plus élevée en six trimestres.