SHANGHAI: Les expéditions nationales de smartphones en Chine en 2020 ont chuté de 20,4% par rapport à l’année précédente, ont montré les données gouvernementales publiées lundi,

alors que le nombre de combinés livrés aux consommateurs est tombé à 296 millions contre 372 millions en 2019.

Les chiffres de l’Académie chinoise de l’information et de la communication (CAICT), un groupe de réflexion soutenu par l’État, reflètent à la fois l’impact de la coronavirus crise sur la chaîne d’approvisionnement et la demande, et la tendance actuelle des consommateurs à conserver leurs téléphones plus longtemps avant de passer à un nouveau modèle.

En 2019, les expéditions de téléphones intelligents avaient diminué de 4% par rapport à l’année précédente, selon les données de l’ACFIC.

Les vendeurs de combinés étaient entrés en 2020 dans l’espoir que l’année apporterait un regain de ventes, les consommateurs achetant de nouveaux téléphones compatibles avec les réseaux 5G en pleine expansion en Chine.

Mais, au cours du premier semestre de l’année, les marques nationales Oppo, Vivo et Xiaomi Corp ont chacune enregistré de fortes baisses de livraisons, tandis que Huawei, la principale marque chinoise haut de gamme, a continué à augmenter sa part de marché.

Au cours du second semestre, les ventes de Huawei ont ralenti avec l’entrée en vigueur des restrictions commerciales imposées par Washington à l’entreprise, limitant son approvisionnement en composants critiques. Oppo, Vivo et Xiaomi ont accéléré la production dans l’espoir de capturer cette part.

Apple a lancé ses premiers téléphones compatibles 5G en Chine à l’automne dernier. Les analystes restent optimistes quant à la réception des appareils, car les propriétaires fidèles d’iPhone qui ont autrefois retardé la mise à niveau achètent désormais de nouveaux téléphones.

Les fabricants de téléphones ont expédié un total de 25,2 millions de smartphones aux consommateurs en Chine au mois de décembre, marquant une baisse de 12,8% d’une année sur l’autre, selon CAICT.