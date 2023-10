Les expéditions de panneaux pour l’iPhone 15 étaient 23 % plus élevées que pour l’iPhone 14 avant son lancement

Les expéditions de panneaux d’affichage pour la série iPhone 15 étaient 23 % plus élevées que celles de la série iPhone 14 au cours de la même période jusqu’en août, selon une nouvelle étude de Display Supply Chain Consultants (DSCC).

La recherche suggère que dans la combinaison actuelle de livraisons de panneaux pour la série iPhone 15, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max représentent une part plus élevée que les modèles iPhone 14 Pro au cours de la période juin-août.

DSCSS rapporte que de juin à août, les modèles d’iPhone 15 Pro détenaient une part de 55 %, contre 49 % pour la série iPhone 14. En août, les modèles iPhone 15 Pro détenaient une part de 59 %, ce qui indique une augmentation globale de la production de l’iPhone 15 par rapport à l’iPhone 14.

Apple a dévoilé les iPhone 15 et iPhone 15 Pro en septembre. Doté de Dynamic Island, USB-C, de la puce A16 Bionic, d’un design de bord profilé amélioré, d’un nouvel appareil photo principal de 48 MP, d’une recherche de précision pour Find My Friends, de cinq finitions colorées et plus encore, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont disponibles en rose, jaune, vert, bleu et noir avec des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Goà partir de 799 $ (US) et 899 $ (US), respectivement.

Disponibles en quatre finitions, dont le titane noir, le titane blanc, le titane bleu et le titane naturel, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max de 6,1 pouces et 6,7 pouces sont dotés d’un tout nouveau bouton d’action personnalisable, d’un système de caméra principale de 48 MP plus avancé. , un nouvel appareil photo téléobjectif 5x exclusif à l’iPhone 15 Pro Max, une conception en titane solide et légère, USB-C, et bien plus encore.