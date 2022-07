Les expéditions de céréales ukrainiennes pourraient reprendre lundi, selon un responsable turc

La possibilité que le premier navire d’exportation de céréales quitte les ports ukrainiens lundi est élevée, a déclaré dimanche un porte-parole du président turc Recep Tayyip Erdogan.

S’exprimant dans une interview avec le diffuseur Kanal 7, Ibrahim Kalin a déclaré que le centre de coordination conjoint d’Istanbul achèvera probablement très bientôt les travaux finaux sur les routes d’exportation.

Un accord signé sous la direction des Nations unies et de la Turquie le 22 juillet vise à permettre le passage en toute sécurité des navires transportant des céréales à partir de trois ports du sud de l’Ukraine.

La Russie et l’Ukraine sont les principaux fournisseurs mondiaux de blé, et l’accord négocié par l’ONU qu’ils ont signé à Istanbul la semaine dernière vise à la fois à atténuer la crise alimentaire et à réduire les prix mondiaux des céréales qui ont augmenté depuis l’invasion russe.

REGARDER | L’Ukraine reprend ses exportations de céréales malgré les risques: L’Ukraine va reprendre ses exportations de céréales malgré l’attaque de Moscou contre le port d’Odessa L’Ukraine devrait reprendre cette semaine ses exportations de céréales depuis ses ports de la mer Noire à la suite d’un accord négocié par l’ONU avec la Russie vendredi dernier. Ceci malgré le fait que deux missiles russes ont frappé le port d’Odessa moins de 24 heures après la finalisation de l’accord pour permettre le passage en toute sécurité des cargaisons de céréales.

Le président ukrainien a déclaré dimanche que la récolte du pays pourrait être la moitié de son volume habituel cette année en raison de l’invasion russe du pays.

“La récolte ukrainienne cette année est menacée d’être deux fois moindre”, suggérant la moitié de la quantité habituelle, a écrit le président Volodymyr Zelenskyy en anglais sur Twitter.

“Notre objectif principal – prévenir la crise alimentaire mondiale causée par l’invasion russe. Les céréales trouvent toujours un moyen d’être livrées alternativement”, a-t-il ajouté.

L’Ukraine, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de céréales, a eu du mal à acheminer son produit vers les acheteurs en raison du blocus naval russe des ports ukrainiens de la mer Noire, ce qui a alimenté les prix mondiaux des céréales, des huiles de cuisson, du carburant et des engrais.

Explosion de drone

Ailleurs, un haut responsable de la Crimée annexée à la Russie a accusé l’Ukraine d’avoir mené une attaque de drone avant les célébrations prévues pour marquer la Journée de la marine russe, blessant six personnes et forçant l’annulation des festivités.

“Un objet non identifié a volé dans la cour du quartier général de la flotte”, a écrit Mikhail Razvozhayev, gouverneur de Sébastopol, qui abrite la flotte russe de la mer Noire, sur l’application de messagerie Telegram. Le ministère ukrainien de la Défense n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’engin explosif transporté par drone aurait explosé au siège de la flotte russe de la mer Noire sur la péninsule que la Russie a annexée à l’Ukraine en 2014. L’Ukraine considère l’annexion illégale et de nombreux pays, dont le Canada, refusent d’accepter la revendication de la Russie sur la Crimée. .

Le service de presse de la flotte de la mer Noire a déclaré que le drone semblait être fait maison.

Sur cette photo du 29 juin, un résident local recueille des photos de sa famille laissées sous les décombres après les bombardements russes à Mykolaïv, en Ukraine. (Georges Ivanchenko/Associated Press)

Les combats se sont poursuivis ailleurs en Ukraine. Vitaliy Kim, le maire de la ville portuaire de Mykolaïv, a déclaré qu’une personne était morte dans des bombardements russes qui ont endommagé un hôtel et des bâtiments scolaires.

Dans la région de Soumy, dans le nord de l’Ukraine, près de la frontière russe, des bombardements ont fait un mort, a indiqué l’administration régionale.

Trois personnes sont mortes dans des attentats au cours de la journée écoulée dans la région de Donetsk, qui est en partie sous le contrôle des forces séparatistes russes, a déclaré le gouverneur Pavlo Kyrylenko.