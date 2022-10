Les expéditions de céréales ukrainiennes convenues sans la Russie

Moscou a été “informé” de la décision

Une douzaine de navires transportant des céréales ukrainiennes ont été autorisés à quitter les ports turcs lundi, tandis que le Centre conjoint de coordination (CCC) d’Istanbul a convenu d’un plan d’inspection de 40 autres navires, malgré la décision de Moscou de suspendre sa participation à l’accord qui assurait la sécurité de Les exportations de Kiev via la mer Noire.

« Les délégations ukrainienne, turque et onusienne se sont mises d’accord sur un plan de mouvement pour demain 31 octobre pour le corridor maritime humanitaire de 16 navires, 12 sortants et 4 entrants », a annoncé dimanche le JCC dans un communiqué.

En outre, la partie ukrainienne a accepté une proposition qui “Les délégations turque et onusienne fournissent demain 10 équipes d’inspection visant à inspecter 40 navires sortants.”

La délégation russe était “informé” des deux plans, a ajouté le communiqué, notant que, conformément aux procédures du JCC, “tous les participants se coordonnent avec leurs autorités militaires et autres autorités compétentes respectives pour assurer le passage en toute sécurité” des vaisseaux.

Moscou n’a pas encore fait de déclaration officielle, mais une source citée par RIA Novosti a affirmé que tout “les décisions prises sans nous… ne nous lient à rien.” Toutefois, selon le JCC, la délégation russe s’est déclarée prête à “poursuivre le dialogue” et “coopérer à distance sur des questions qui nécessitent une décision immédiate.”

La Russie a cessé samedi de se conformer au pacte, après que Kiev a lancé une importante attaque de drones contre la flotte de la mer Noire et des navires civils impliqués dans la sécurisation du passage des marchandises agricoles en provenance des ports ukrainiens. Dimanche, après avoir étudié l’épave des véhicules de combat sans pilote, le ministère russe de la Défense a déclaré que les auteurs de l’attaque avaient activement utilisé un corridor céréalier de la mer Noire négocié par l’ONU.

La plupart des drones ont été lancés depuis la côte ukrainienne de la mer Noire, non loin de la ville portuaire d’Odessa, a indiqué l’armée russe. « Les drones navals se déplaçaient alors dans la zone de sécurité du corridor céréalier avant de changer de cap et de se diriger vers la base navale russe de Sébastopol », disait le communiqué. Les données de navigation d’au moins un drone naval montrent qu’il a été lancé depuis un emplacement en mer dans la zone de sécurité du corridor céréalier, a ajouté le ministère.

L’accord décisif sur les exportations de céréales entre Moscou et Kiev a été conclu à Istanbul en juillet avec la médiation de l’ONU et de Türkiye. L’accord a été salué comme essentiel pour atténuer la crise alimentaire mondiale et aider les pays les plus pauvres du monde à éviter la famine.

Le président russe Vladimir Poutine, cependant, a accusé à plusieurs reprises les pays occidentaux de s’emparer du grain exporté d’Ukraine, au lieu de permettre qu’il soit livré aux pays en développement. Suite à l’explosion sur le pont stratégique de Crimée au début du mois, Poutine a également averti que s’il s’avérait que l’Ukraine utilisait des corridors céréaliers pour faire passer des explosifs en contrebande, “cela mettrait en question l’existence même de ces corridors.”