Les expéditions de brut russe continuent de diminuer même si le plafond des prix s’effondre

(Bloomberg) — Les exportations russes de brut par voie maritime ont reculé d’un sommet de 13 semaines au cours des sept jours précédant le 8 octobre, maintenant les flux moyens sur quatre semaines conformes à la réduction des exportations que Moscou s’est engagée à maintenir jusqu’à la fin de l’année.

Environ 3,23 millions de barils par jour de brut ont été expédiés depuis les ports russes la semaine dernière, soit une baisse d’environ 490 000 barils par jour par rapport aux sept jours précédents, selon les données de suivi des pétroliers surveillées par Bloomberg. Cela a réduit la moyenne sur quatre semaines, moins volatile, à environ 3,26 millions de barils par jour. Cette baisse est survenue après que les expéditions record du port arctique de Mourmansk la semaine précédente n’ont pas été soutenues.

Le vice-Premier ministre Alexander Novak a déclaré début août que Moscou prolongerait les restrictions à l’exportation à un niveau réduit de 300 000 barils par jour en dessous de la moyenne de mai à juin jusqu’à la fin de l’année. Les calculs de Bloomberg indiquent que les expéditions via les ports devraient désormais s’établir à environ 3,28 millions de barils par jour.

La baisse des volumes a pesé sur les recettes hebdomadaires du Kremlin provenant des droits d’exportation de pétrole, mais la moyenne sur quatre semaines a augmenté pour la dixième semaine consécutive, établissant un nouveau sommet pour la période depuis la mi-janvier. L’augmentation des revenus pétroliers de la Russie a remis en question le plafonnement des prix imposé à ses exportations par le Groupe des Sept et l’Union européenne. L’un des architectes originaux du plan a suggéré que ces pays devraient sévir contre le contournement de la limite par la Russie et augmenter le niveau de plafonnement des prix, ce qui en ferait une perspective douloureuse mais tolérable pour Moscou.

La Russie a levé son interdiction sur les expéditions d’essence et de diesel à l’étranger, introduite pour freiner la flambée des prix à la pompe dans le pays. La mesure a été remplacée par des droits d’exportation punitifs imposés aux exportateurs dits gris d’un large éventail de produits pétroliers – des entreprises qui ne produisent pas leur propre carburant mais achètent des volumes dans le pays et les revendent à l’étranger. Les expéditions ont repris depuis le port balte de Primorsk ce week-end.

Les raffineurs de pétrole russes ont réduit leurs taux de traitement quotidiens au cours des premiers jours d’octobre au plus bas niveau en 19 semaines, alors que la maintenance saisonnière atteint son apogée. Cela représente une baisse d’environ 460 000 barils par jour, soit 8 %, par rapport au sommet observé en juillet.

Flux par destination

Les flux de brut maritime de la Russie ont légèrement diminué au cours de la période allant jusqu’au 8 octobre sur une base moyenne de quatre semaines, à 3,26 millions de barils par jour, contre 3,3 millions de barils par jour au cours de la période allant jusqu’au 1er octobre. Les expéditions restent inférieures d’environ 580 000 barils par jour. les sommets observés entre avril et juin.

Tous les chiffres excluent les cargaisons identifiées comme étant de qualité KEBCO du Kazakhstan. Il s’agit de cargaisons effectuées par KazTransoil JSC qui transitent par la Russie pour être exportées via Novorossiysk et le port balte d’Oust-Luga.

Les barils kazakhs sont mélangés à du brut d’origine russe pour créer une qualité d’exportation uniforme. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le Kazakhstan a rebaptisé ses cargaisons pour les distinguer de celles expédiées par les compagnies russes. Le brut en transit est spécifiquement exempté des sanctions de l’Union européenne.

Les expéditions observées vers les clients asiatiques de la Russie, y compris ceux sans destination finale, ont légèrement augmenté pour atteindre 2,79 millions de barils par jour au cours des quatre semaines précédant le 8 octobre, contre 2,76 millions de barils par jour au cours de la période allant jusqu’au 1er octobre. pic d’environ 3,6 millions de barils par jour observé au cours des quatre semaines précédant le 14 mai.

Même si toutes les cargaisons des navires sans destination initiale finissent par atterrir en Inde, les expéditions vers le pays resteront d’environ 440 000 barils par jour, soit 25 %, en baisse par rapport à leur pic de mai. En ajoutant les volumes « Asie inconnue » et « Autres inconnus » au total pour l’Inde, nous obtenons un chiffre de 1,64 million de barils par jour au cours des quatre semaines précédant le 8 octobre. C’est le plus haut niveau en trois mois, mais en baisse par rapport au sommet de 2,15 millions. de barils par jour jusqu’au 21 mai.

L’équivalent de 261 000 barils par jour se trouvait sur des navires faisant la signalisation de Port-Saïd ou de Suez en Egypte, ou qui devraient être transférés d’un navire à un autre au large du port sud-coréen de Yeosu. Ces voyages se terminent généralement dans des ports en Inde ou en Chine et apparaissent dans le tableau ci-dessous sous le nom « Asie inconnue » jusqu’à ce qu’une destination finale devienne évidente.

Les volumes « Autres inconnues », qui s’élèvent à 336 000 barils par jour au cours des quatre semaines précédant le 8 octobre, sont ceux des pétroliers ne montrant aucune destination claire. La plupart de ces cargaisons proviennent des ports occidentaux de la Russie et transitent par le canal de Suez, mais certaines pourraient aboutir en Turquie. D’autres pourraient être transférés d’un navire à un autre, la plupart de ces transferts ayant désormais lieu en Méditerranée.

Les exportations russes de brut par voie maritime vers les pays européens ont légèrement diminué pour s’établir à environ 160 000 barils par jour au cours des 28 jours précédant le 8 octobre, la Bulgarie étant l’unique destination. Ces chiffres n’incluent pas les expéditions vers la Turquie.

Un marché qui consommait environ 1,5 million de barils par jour de pétrole brut transporté par voie maritime à courte distance, en provenance des terminaux d’exportation de la Baltique, de la mer Noire et de l’Arctique, a été presque entièrement perdu, pour être remplacé par des destinations long-courriers en Asie, beaucoup plus coûteuses. et prend du temps à servir.

Aucun brut russe n’a été expédié vers les pays d’Europe du Nord au cours des quatre semaines précédant le 8 octobre.

Les exportations vers la Turquie, le seul client méditerranéen restant de la Russie, ont chuté à environ 210 000 barils par jour au cours des quatre semaines précédant le 8 octobre. Les flux avaient dépassé 425 000 barils par jour en octobre, avant de chuter fortement après l’entrée en vigueur d’un plafonnement des prix du Groupe des Sept en octobre. Debut Décembre.

Les flux vers la Bulgarie, désormais le seul marché russe pour le brut sur la mer Noire, ont légèrement diminué à environ 160 000 barils par jour, soit une baisse par rapport aux niveaux les plus élevés observés depuis juin 2022. dépendance à l’égard du brut russe plus tôt que ne le permettait l’interdiction d’importation de l’Union européenne.

Flux par lieu d’exportation

Les flux globaux de brut russe ont reculé par rapport au plus haut des trois mois de la semaine précédente, à 3,23 millions de barils par jour au cours des sept jours précédant le 8 octobre. La baisse de 490 000 barils par jour était la plus importante depuis juillet et était due au calendrier des expéditions. des installations de stockage de Mourmansk.

Les chiffres excluent les volumes d’Oust-Luga et de Novorossiysk identifiés comme étant de qualité KEBCO au Kazakhstan.

Les données de suivi des navires sont recoupées avec les rapports des agents portuaires ainsi qu’avec les flux et mouvements de navires signalés par d’autres fournisseurs d’informations, notamment Kpler et Vortexa Ltd.

Revenus d’exportation

Les rentrées dans le trésor de guerre du Kremlin provenant de ses droits d’exportation de brut ont chuté à 74 millions de dollars au cours des sept jours précédant le 8 octobre, tandis que le revenu moyen sur quatre semaines a légèrement augmenté à 69 millions de dollars. La moyenne sur quatre semaines a établi un nouveau sommet pour la période depuis la mi-janvier. La hausse des prix du pétrole et le rebond des flux contribuent tous deux à la hausse des recettes.

Le gouvernement russe calcule les taxes pétrolières – y compris les droits d’exportation – en utilisant une réduction par rapport au Brent, une référence mondiale, qui fixe le prix plancher du brut national à des fins budgétaires. Si le pétrole russe s’échange au-dessus de ce seuil, le ministère des Finances utilise le prix du marché pour calculer les taxes, comme cela a été le cas ces derniers mois. La décote utilisée pour calculer les taxes, y compris les droits d’exportation, est fixée à 20 dollars le baril pour septembre et les mois suivants.

Le taux de droit pour octobre a été fixé à 3,26 dollars le baril, sur la base d’un prix moyen dans l’Oural de 77,03 dollars au cours de la période de calcul comprise entre le 15 août et le 14 septembre, soit 11,60 dollars le baril en dessous du Brent sur la même période. Le taux de droits d’octobre établit un nouveau sommet pour l’année.

Flux d’origine à localisation

Les graphiques suivants montrent le nombre de navires quittant chaque terminal d’exportation et les destinations des cargaisons de brut en provenance des quatre régions d’exportation.

Au total, 29 pétroliers ont chargé 22,6 millions de barils de brut russe au cours de la semaine précédant le 8 octobre, selon les données de suivi des navires et les rapports des agents portuaires. Cela représente une baisse de 3,4 millions de barils par rapport à la semaine précédente.

Le rebond des expéditions en provenance du port de De Kastri, dans le Pacifique, a été plus que compensé par la baisse des flux en provenance de la mer Noire et de l’Arctique.

Les destinations sont basées sur l’endroit où les navires signalent leur direction au moment de la rédaction, et certaines changeront presque certainement à mesure que le voyage progresse. Tous les chiffres excluent les cargaisons identifiées comme étant de qualité KEBCO du Kazakhstan.

Le volume total des navires chargeant du brut russe depuis les terminaux de la Baltique est resté inchangé à 1,56 million de barils par jour.

Les expéditions de brut russe en provenance de Novorossiysk sont tombées à leur plus bas niveau depuis six semaines, à environ 330 000 barils par jour.

Une cargaison de brut kazakh a été chargée au port au cours de la semaine, contre aucune au cours des sept jours précédents.

Un pétrolier Aframax a terminé le chargement de ses cargaisons dans le port arctique de Mourmansk au cours de la semaine précédant le 8 octobre, réduisant ainsi les débits par rapport à leurs niveaux records des sept jours précédents.

Un pétrolier entrait dans le fjord de Mourmansk et deux autres dérivaient à l’extérieur du port en attendant d’être chargés à la fin de la semaine.

Douze pétroliers ont été chargés dans les trois terminaux d’exportation russes du Pacifique, soit deux de plus que la semaine précédente. Le volume de brut expédié de la région a récupéré la perte observée la semaine précédente.

L’augmentation des flux est due à un rebond des expéditions de brut Sokol depuis le terminal de De Kastri et à l’achèvement du chargement d’un pétrolier de brut Sakhalin Blend. Les expéditions depuis le terminal de l’île de Sakhaline s’effectuent toutes les deux semaines.

Les volumes destinés à des destinations inconnues sont des cargaisons Sokol qui sont actuellement acheminées vers une zone au large du port sud-coréen de Yosu depuis le terminal de chargement de De Kastri. La plupart d’entre eux finissent en Inde.

REMARQUES

Remarque : Cette histoire fait partie d’une série hebdomadaire retraçant les expéditions de brut depuis les terminaux d’exportation russes et les recettes des droits d’exportation engendrées par le gouvernement russe. Les semaines se déroulent du lundi au dimanche. La prochaine mise à jour aura lieu le mardi 17 octobre.

Remarque : Tous les chiffres excluent les cargaisons appartenant à la société kazakhe KazTransOil JSC, qui transitent par la Russie et sont expédiées depuis Novorossiysk et Ust-Luga sous forme de brut de qualité KEBCO.

Si vous lisez cette histoire sur le terminal Bloomberg, cliquez ici pour obtenir un lien vers un fichier PDF des flux moyens sur quatre semaines en provenance de Russie vers des destinations clés.

–Avec l’aide de Sherry Su.

