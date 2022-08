Les transporteurs maritimes continuent d’invoquer la congestion dans les ports américains et canadiens comme raison de l’annulation des traversées en septembre, une réduction du service des navires qui a été signalée dans les rapports CNBC précédents, et la dernière carte thermique de la chaîne d’approvisionnement CNBC montre que la congestion ne diminue pas.

Les prix sur la côte ouest ont diminué de manière constante au cours des deux derniers mois, mais Brunk a toujours décrit les tarifs comme “chers”. Mais il a ajouté: “Nous assistons à un déplacement du fret qui était traditionnellement détenu sur la côte ouest et qui se déplace maintenant vers le nord-est et le sud-ouest.”

La congestion du port a amené les transporteurs maritimes, plus récemment MSC, à annoncer des modifications à son horaire de navires. En juillet, Seko Logistics et Worldwide Logistics ont expliqué aux expéditeurs que la congestion de la côte Est avait un impact sur les arrivées de navires au port de Shenzen pour le rechargement.

“Alors que les niveaux de réservation, qui indiquent les volumes d’importation futurs, continuent leur descente, la demande de haute saison sur l’océan semble en sourdine”, a déclaré Mulvey. “La demande plus faible sur l’océan conduit les transporteurs à augmenter le nombre de départs à blanc dans le but de ralentir la baisse rapide des tarifs au comptant transpacifiques.”

Les derniers tarifs de fret maritime suivis par Freightos montrent que le tarif de la Chine à la côte ouest est en baisse de 6%, à 5 759 dollars. La Chine vers la côte Est est en baisse de 3%, à 9 184 dollars. D’un autre côté, l’Europe vers l’Amérique du Nord et la Chine vers l’Europe sont toutes deux en hausse en raison de la congestion massive des ports due à la grève à Felixstowe et au précédent conflit de travail en Allemagne.

Contrairement à l’année dernière, et même il y a quelques mois à peine, lorsque l’espace était en pénurie extrême, l’espace est actuellement ouvert pour toutes les voies et les transporteurs maritimes font pression pour plus de réservations avec un ajustement hebdomadaire du fret et certains quotidiennement, selon OrientStar Group.

La grève actuelle à Felixstowe ralentit les échanges commerciaux de 4,7 milliards de dollars. Andreas Braun, directeur des produits océaniques pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique de Crane Worldwide Logistics, a déclaré à CNBC qu’il faudra au moins deux mois pour que la sauvegarde des conteneurs soit évacuée.

Le syndicat Unite a averti que la perturbation du port pourrait durer jusqu’à Noël si la demande de rémunération de 10% n’était pas satisfaite. Sharon Graham, secrétaire générale d’Unite, a déclaré que CK Hutchison Holdings, la société propriétaire du port, peut se permettre l’augmentation grâce à ses bénéfices records.

“Les effets d’entraînement de la grève dépendront en grande partie de sa durée”, a déclaré Josh Brazil, vice-président des informations sur la chaîne d’approvisionnement chez Project44. “Si la grève dure huit jours ou plus, des retards massifs seront observés dans tout le Royaume-Uni, avec des effets de débordement dans l’UE, car les conteneurs sont détournés vers d’autres ports tels que Rotterdam ou Le Havre. De plus, de nombreux Royaume-Uni et UE les ports connaissent déjà des volumes de capacité maximum, de sorte que leur capacité à gérer encore plus peut être limitée », a déclaré le Brésil.

Selon les connaissements quittant Felixstowe, des entreprises telles qu’Amazon, General Mills, Loreal, GSK, Bacardi, Kellogg, Mars Foods, Diageo, la société propriétaire de Guinness, et Suntory, propriétaire de Jim Beam, utilisent toutes le port pour transporter leurs des produits.

La grève aura également un impact sur les entreprises et industries américaines qui exportent vers le Royaume-Uni. Levi’s et Black & Decker exportent vers ce port, tout comme Mallory Transportation, qui transporte des motos ; JF Hillebrand, qui transporte du vin californien ; Ocean Spray, Nutrition and Biosciences (qui a fusionné avec IFF) et Brown Forman, la société propriétaire de Jack Daniels. Becton Dickinson et Archer Daniels Midland exportent également leurs produits vers ce port.

La chaîne d’approvisionnement CNBC Heat Munp les fournisseurs de données sont la société d’intelligence artificielle et d’analyse prédictive Everstream Analytics ; la plateforme mondiale de réservation de fret Freightos, créateur du Freightos Baltic Dry Index ; le prestataire logistique OL USA ; la plate-forme d’intelligence de la chaîne d’approvisionnement FreightWaves ; la plate-forme de chaîne d’approvisionnement Blume Global ; le prestataire logistique tiers Orient Star Group ; la société d’analyse marine MarineTraffic ; la société de données de visibilité maritime Project44 ; la société de données de transport maritime MDS Transmodal UK ; plate-forme d’analyse comparative et d’analyse du marché des taux de fret maritime et aérien Xeneta ; principal fournisseur de recherche et d’analyse Sea-Intelligence ApS ; logistique mondiale de grue ; et aérien, DHL Global Forwarding ; le fournisseur de logistique de fret Seko Logistics ; et Planète, fournisseur d’images satellites quotidiennes et de solutions géospatiales mondiales.