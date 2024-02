Les expéditions chinoises de smartphones pliables ont plus que doublé en 2023, alors que Huawei continue de dominer le segment en pleine croissance des téléphones.

Il s’agit de la quatrième année consécutive de croissance annuelle à trois chiffres pour ce segment – ​​y compris les combinés à clapet qui s’ouvrent verticalement et ceux conçus comme un livret qui s’étendent horizontalement sous forme de tablette – depuis que les premiers modèles de ce type ont été introduits sur le continent en 2019. , ont montré les données d’IDC.

La croissance du segment a été tirée par les améliorations matérielles et logicielles de divers modèles de téléphones pliables, ainsi que par la baisse des prix qui a encouragé davantage de consommateurs à acheter ces combinés, selon le rapport.

La forte demande de téléphones pliables a été un point positif sur un marché intérieur par ailleurs atone, qui a vu les expéditions de combinés diminuer de 5 % sur un an à 271,3 millions d’unités – le volume annuel le plus faible depuis une décennie, selon IDC – au milieu de la crise du pays. reprise économique post-pandémique fragile

Les modèles pliables resteront au centre des préoccupations de nombreux fabricants de smartphones cette année, selon Guo Tianxiang, analyste chez IDC. « Il est important de noter que les caractéristiques de « finesse » et de « légèreté » influencent de plus en plus le choix des consommateurs en matière de marque de smartphone pliable », a déclaré Guo.

Les écrans pliables 3D pour smartphones Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 de Samsung Electronics sont exposés dans le magasin phare de la société à Shanghai le 23 octobre 2023. Photo : Shutterstock

Alors que la demande de téléphones pliables à clapet moins chers et pratiques reste forte, les données d’IDC ont montré que les modèles de type livret gagnaient davantage de terrain sur le continent. Ces modèles en livret, comme le populaire Mate X5 de Huawei, représentaient 68,1 % du segment, contre 57,7 % en 2022.

Malgré leur prix élevé, ces téléphones pliables de type livret, qui offrent un écran de la taille d’une tablette lorsqu’ils sont complètement ouverts, sont devenus le modèle préféré des hommes d’affaires qui travaillent à distance.

Mais cela n’a pas arrêté le iPhone fabricant de rester « leader incontesté » sur le marché mondial des smartphones haut de gamme, où les téléphones coûtent à partir de 600 dollars américains, avec une part dominante de 71 pour cent l’année dernière, selon un rapport de Counterpoint Research le mois dernier.

Apple serait en train de développer des prototypes pour un iPhone à clapet, selon un rapport publié plus tôt ce mois-ci par le média technologique en ligne The Information, citant une source anonyme.