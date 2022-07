Les expéditeurs évitent le port d’Oakland alors que les protestations des camionneurs arrêtent le commerce

“Chaque jour, les travailleurs de l’ILWU se lèvent à 5 heures du matin pour se rendre au hall d’expédition et occuper des postes au port”, a déclaré Farless Dailey III, président de la section locale 10 de l’ILWU. “ Mais lorsqu’ils arrivent aux terminaux, les protestations des camionneurs créent des conditions qui rendent dangereux pour les travailleurs de franchir les portes et de faire leur travail. »

Les ports de LA et de Long Beach luttent depuis des mois contre une congestion accrue des conteneurs ferroviaires. Les responsables du port ont demandé au BNSF et à l’UP plus d’équipement pour sortir les conteneurs. L’attente d’un conteneur ferroviaire pour le port de LA est d’environ sept jours ; Le port de Long Beach est à neuf jours.

Selon la carte thermique de la chaîne d’approvisionnement de CNBC, les navires en attente de déchargement au port de Los Angeles attendent plus longtemps en raison de la congestion croissante des conteneurs. Ce port a une capacité terrestre de 90 % avec plus de 60 % de ses conteneurs destinés au rail.

“Actuellement, les conteneurs d’importation restent au port d’Oakland pendant plus de deux semaines”, a déclaré Josh Brazil, vice-président des informations sur la chaîne d’approvisionnement chez Project44. “En raison d’un manque de capacité intermodale, les temps de séjour dépassaient 10 jours avant même la manifestation AB5. Ces conteneurs passeront désormais encore plus de temps au port en raison des restrictions imposées aux camionneurs indépendants”, a-t-il déclaré.

La carte thermique de la chaîne d’approvisionnement CNBC pour la Chine montre les tests de masse dans le nord de la Chine, rapportés par CNBC plus tôt cette semaine, a un impact sur le mouvement des camions vers les ports de Qingdao et Tianjin.

EverStream Analytics a noté que les principales exportations de Tianjin comprennent les smartphones et les puces et composants semi-conducteurs.

“Les voies navigables intérieures sont les plus touchées”, a déclaré Andreas Braun, directeur des produits océaniques pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique pour Crane Worldwide Logistics. “Cela a davantage d’impact sur le transport en vrac, mais nous avons également vu certains opérateurs de barges à conteneurs, en particulier sur le Rhin, devoir réduire leur capacité maximale de charges utiles.”

La congestion dans les ports allemands qui a été touchée par les grèves du travail ne montre aucun signe de soulagement. Le temps d’attente pour les navires augmente et les conteneurs s’entassent à mesure que les rails sont encombrés. Cela crée également un grondement dans la tentative de récupérer des conteneurs vides dans l’arrière-pays. Le ralentissement a fait reculer de deux mois et demi les exportations chargées à destination des États-Unis. Certaines des principales exportations de l’Allemagne sont les automobiles et les pièces automobiles.

“La situation des navires en attente d’arrivée et de déchargement devient de plus en plus stressante”, a déclaré Braun. “Le manque de disponibilité d’équipements vides dans l’arrière-pays exercera une pression supplémentaire sur les conteneurs vides retournant vers l’Asie en raison d’être remplis d’exportations. La congestion ralentit les navires retournant vers la Chine.”

La diminution du nombre de conteneurs vides est quelque chose que les responsables logistiques surveillent de près. Un plus petit pool de conteneurs pourrait alimenter les prix s’il y a plus de demande que d’offre.

