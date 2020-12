Les riches expatriés qui rentrent chez eux poussent les prix de l’immobilier australien à des niveaux records et ils sont prêts à dépenser jusqu’à 40 millions de dollars pour une maison dans une banlieue chic.

Par rapport à la plupart des autres pays riches, l’Australie a un nombre de cas de Covid considérablement plus bas et est réputée pour avoir le meilleur climat estival et les meilleures plages du monde.

En novembre, 32 régions ont vu les prix médians des logements atteindre de nouveaux records, selon les données de CoreLogic.

Après plusieurs mois de déclin, les valeurs immobilières de Sydney et de Melbourne sont à nouveau en hausse, les banlieues riches établissant de nouveaux records.

Sur la photo, Mosman sur la Basse-Côte-Nord de Sydney

Anthony Walls, directeur du cabinet de conseil immobilier Max Walls International, a déclaré que les acheteurs étaient prêts à payer jusqu’à 40 millions de dollars pour une maison sur la Basse-Côte-Nord de Sydney ou sur les plages du nord de Sydney.

« Dans la partie supérieure de Mosman, nous avons des acheteurs qui recherchent entre 20 et 40 millions de dollars pour des maisons, tout en remontant les plages du nord », a-t-il déclaré.

Manly suscite également l’intérêt en tant que nouveau centre technologique de Sydney.

M. Walls a déclaré que les acheteurs de propriétés ultra-riches voulaient juste un endroit où placer leur argent.

« Cela a beaucoup à voir avec, je déteste dire ce mot, mais la propriété est le nouveau matelas », a-t-il déclaré.

«Il n’y a nulle part ailleurs pour mettre leur argent. Ils veulent juste rapporter leur argent chez eux, l’Australie est une destination sûre.

Rich Harvey, le directeur général de l’agent d’acheteurs Propertybuyer, était d’accord.

«La propriété est devenue un excellent havre de paix pour les gens, en particulier pour les acheteurs étrangers», a-t-il déclaré.

Sur la photo, une maison à Palm Beach s'est vendue 24 millions de dollars en février

Mosman, surplombant le port de Sydney, était la sixième banlieue la plus chère d’Australie en 2020 avec un prix médian des logements de 4,2 millions de dollars.

Palm Beach, au sommet des plages du nord de Sydney, a vendu une maison pour 24 millions de dollars en février, ce qui en fait la neuvième maison la plus chère d’Australie qui a trouvé un nouveau propriétaire en 2020.

L’Ocean Road surplombe l’océan Pacifique et le phare de Barrenjoey.

Une maison de Point Piper, dans la banlieue est de Sydney, s’est vendue 51 millions de dollars en avril, ce qui en fait la propriété la plus chère d’Australie.

La banlieue est de Sydney abritait six des maisons les plus chères d’Australie en 2020, les plages du nord de la ville prenant deux places.

Le consultant immobilier vétéran Anthony Walls (à gauche) a déclaré que les riches expatriés voulaient garer leur argent en Australie parce qu’ils y voyaient une « destination sûre ». L’agence des acheteurs Rich Harvey (à droite) est d’accord

La région de Swan River à Perth a revendiqué une position avec la Gold Coast complétant le top dix.

Melbourne n’avait aucune maison dans le top dix.

M. Walls a déclaré que la majorité des maisons qu’il avait vendues étaient hors marché, sans même avoir besoin de faire de la publicité, car les expatriés revenaient en Australie de Singapour, du Royaume-Uni et des États-Unis.

«Cette année entière a été l’une de nos meilleures années, à laquelle je ne m’attendais pas», a-t-il déclaré.

«Les gens veulent juste rapporter leur argent à la maison.»

M. Walls, un acteur du marché immobilier depuis les années 1980, a déclaré que les Australiens de retour étaient prêts à payer une prime, même s’ils n’avaient pas vu la propriété.

Ils comprenaient un expatrié de Singapour qui a acheté un appartement de 1,3 million de dollars à Neutral Bay, sur la rive nord de Sydney, sans même inspecter la propriété afin que sa fille puisse vivre dans un logement alors qu’elle s’inscrivait à l’université.

«C’est le genre de bas de gamme qu’ils achèteront», dit-il.