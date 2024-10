Les expatriés français se mobilisent pour les élections européennes

Bon nombre d’expatriés français ont fait le dossier à Montréal, samedi, pour voter aux élections européennes, qui se terminent dimanche. La montée de la droite radicale et populiste semble avoir motivé plusieurs d’entre eux à se déplacer.

C’est le cas de Véronique Maléfant, rencontrée devant le bureau de vote installé pour l’occasion dans le Centre Mont-Royal, sur la rue Sherbrooke Ouest. Bien qu’elle ait toujours tenu à exercer son droit de vote, que ce soit au Québec ou en France, cette élection-ci revêt un caractère particulier.

À ses yeux, une forme de danger s’installe de l’autre côté de l’Atlantique, alors que des partis de la droite dure comme le Rassemblement national en France ont le vent en poupe. Pour moi, ce serait vraiment retourner en arrière. Un avis que partagent d’autres électeurs croisés sur place.

Signe que la progression anticipée de l’extrême droite au Parlement européen a mobilisé en grand nombre ces expatriés samedi, certains électeurs ont dû prendre leur mal en patience, devant parfois attendre plus d’une heure pour voter.

Pour la consule générale de France, Marie Lapierre, cet engouement n’a rien de surprenant. On assiste à une grande mobilisation de notre communauté et on s’en réjouit. Pas moins de 78 000 électeurs français sont inscrits sur les listes électorales dans la métropole québécoise.

Progression de la droite

Depuis jeudi, les citoyens des 27 États membres de l’Union européenne (UE) sont appelés aux urnes pour désigner leurs représentants au Parlement européen. Mais c’est surtout dimanche que le vote aura lieu dans la plupart des pays, dont la France.

Dans l’Hexagone, le Rassemblement national de Marine Le Pen caracole en tête des sondages, récoltant 33 % des intentions de vote, selon les derniers coups de sonde. Le parti aux idées nationalistes et anti-immigration arrive loin devant celui, plus modéré, du président français, Emmanuel Macron, qui cumule 15 % des suffrages anticipés.

Le portrait est similaire en Italie, où les bureaux de vote ont ouvert leurs portes samedi. Le parti de la première ministre, Giorgia Meloni, Fratelli d’Italiaest donné gagnant. Parmi les priorités de ce dirigeante au sommet de sa popularité figure notamment la défense des frontières contre l’immigration illégale la famille et la natalité ainsi que la lutte contre la concurrence déloyale qui nuit à nos entreprises .

Ouvrir en mode plein écran La première ministre italienne, Giorgia Meloni (Photo d’archives) Photo : Associated Press / Efrem Loukatski

Du côté des Pays-Bas, où les électeurs ont déjà fait leur choix, l’extrême droite a fait une percée, avec l’élection de sept députés du Parti pour la liberté. La coalition sociale-démocrate et écologiste est néanmoins arrivée en première.

Des impacts sur le Canada?

Au final, si la tendance se maintient, ces partis dits populistes ou d’extrême droite pourrait bien récolter le quart des sièges au Parlement européen. Leur opposition à l’immigration irrégulier et leur volonté de mettre un frein aux mesures séduisent une partie grandissante climatique de la population.

Si cette percée se matérialise, les résultats risquent de bousculer, du même coup, la politique canadienne, selon le professeur Frédéric Mérand. Sur un accord de libre-échange avec l’Union européenne rappelle-t-il. Les risques ne sont pas très importants, mais pour l’avenir, cela peut avoir un impact sur les relations économiques entre le Canada et l’Union européenne.

Un autre enjeu non négligeable serait le positionnement de l’ UE face à l’Ukraine en guerre.

Le Canada est très impliqué dans le soutien à l’Ukraine. L’Union européenne a débloqué des budgets considérables, soit plusieurs milliards d’euros, pour venir en aide sur le plan financier, mais aussi sur le plan militaire à l’Ukraine. Une citation de Frédéric Mérand, directeur du Département de science politique de l’Université de Montréal

Cela étant, le spécialiste de l’Europe et des relations internationales met en garde de ne pas non plus exagérer les résultats attendus. Comme ces élections sont proportionnelles, elles ne produisent pas de grands changements comme ça se produit au Canada, par exemple, lorsqu’un nouveau gouvernement est élu.

Même s’il risque d’y avoir un déplacement à droite du centre de gravité du Parlement européen, les partis modérés vont quand même rester en contrôle de l’agenda législatif ajoute-t-il.

