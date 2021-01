Un groupe d’expatriés britanniques vivant en Espagne a été empêché d’embarquer sur un vol à destination de Madrid après que le personnel de la compagnie aérienne les a informés que leurs papiers de résidence n’étaient plus valables après le Brexit.

Neuf passagers ont été empêchés d’embarquer sur le vol Iberia / BA entre Londres Heathrow et Madrid samedi soir, lorsque le personnel de la compagnie aérienne leur a dit que leurs documents d’identité pré-Brexit étaient devenus invalides.

L’incident a eu lieu le 2 janvier, même si les gouvernements espagnol et britannique ont convenu que le document d’identification nationale étrangère (NIE) et la nouvelle carte d’identité étrangère (TIE) restent valides.

Parmi eux se trouvait britannique basé à Madrid Le journaliste et photographe Max Duncan, qui a rapporté l’incident sur Twitter, après avoir appris que sa carte d’identité espagnole étrangère (NIE) et une carte d’identité étrangère (TIE) n’étaient plus valables après le Brexit le 1er janvier.

L’ambassade a répondu au tweet de Duncan en disant: « Cela ne devrait pas se produire, les autorités espagnoles ont de nouveau confirmé ce soir que le document de résidence vert sera valable pour les voyages de retour en Espagne, comme indiqué dans nos conseils aux voyageurs. »

M. Duncan a également enregistré une interview vidéo avec un couple en détresse qui n’était pas autorisé sur le vol.

La femme a déclaré: « Nous sommes arrivés ici à l’aéroport aujourd’hui et on nous a dit que nous ne sommes pas autorisés à voler parce que nous avons la mauvaise carte de séjour.

Le formulaire que les expatriés britanniques vivant en Espagne doivent remplir pour être sûrs de pouvoir retourner en Espagne

«On nous a dit que nous devions avoir la carte TIE. Nous sommes absolument vidés.

«Nous rentrons chez nous, l’Espagne est chez nous.

«Mon mari a un besoin urgent de soins médicaux.

Un autre couple a été informé au comptoir d’enregistrement que la carte verte NIE n’était plus valide.

L’homme a déclaré que lorsqu’ils ont contacté l’ambassade, le personnel leur a dit qu’ils avaient reçu de nombreux appels au sujet de la confusion.

Sur un message Facebook, l’ambassade britannique à Madrid a déclaré qu’elle avait reçu des plaintes similaires en raison de la confusion post-Brexit et a déclaré qu’elle avait demandé »une plus grande flexibilité »du gouvernement espagnol et ont mis en évidence les cas récents aux autorités espagnoles.

Aujourd’hui, l’ambassade d’Espagne pour le Royaume-Uni a tweeté qu’elle était « consciente » que certains ressortissants britanniques résidant en Espagne n’avaient pas pu embarquer sur un vol.

Dans un message sur Twitter, l’ambassade a déclaré: « Nous savons que pendant les restrictions de voyage actuelles, il y a eu des problèmes pour les ressortissants britanniques résidant en Espagne qui se sont vu refuser l’embarquement pour rentrer en Espagne. »

Il a déclaré que le « certificat vert » et la nouvelle Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) « sont une preuve valide de résident pour les ressortissants britanniques qui souhaitent retourner en Espagne – mais que tous les voyageurs doivent également être munis d’un passeport.

Ils ont ajouté: « Nous pouvons également confirmer que les ressortissants britanniques qui peuvent prouver qu’ils ont entamé leur processus de résidence, mais qui n’ont pas encore leur nouvelle carte TIE, devraient également être autorisés à embarquer sur des vols pour rentrer en Espagne.

Les autorités espagnoles ont confirmé que les ressortissants britanniques étaient autorisés à voyager avec le titre de séjour vert ou le nouveau titre de séjour (TIE)

« Le gouvernement espagnol mettra en place cette mesure pour une période de grâce de sept jours à compter du 4 janvier. »

Le gouvernement espagnol a annoncé l’année dernière que les expatriés britanniques en Espagne recevraient une nouvelle carte d’identité au lieu du papier de résidence.

Selon les autorités espagnoles, les ressortissants britanniques qui résidaient en Espagne avant le 31 décembre 2020 ont obtenu les droits énoncés dans l’accord de retrait et peuvent utiliser soit le titre de séjour vert, soit le nouveau titre de séjour (TIE).

Les conseils aux voyageurs suggèrent que les ressortissants britanniques peuvent échanger leur titre de séjour papier contre le nouveau TIE, mais ils ne sont pas obligés de le faire.

L’Espagne a annoncé des restrictions concernant Covid-19 pour ceux qui voyagent du Royaume-Uni jusqu’au 19 janvier, à l’exception des ressortissants espagnols et de ceux qui résident légalement en Espagne.

Actuellement, il y a plus de 300 000 résidents britanniques en Espagne.

Selon le secrétaire d’État espagnol aux migrations, le nombre de citoyens britanniques titulaires d’un permis de séjour espagnol a augmenté de 5,8% de juin 2019 à juin 2020, soit une augmentation de 19977 résidents britanniques.