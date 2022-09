Les exilés kurdes soutiennent les manifestations en Iran mais nient les avoir organisées

Le soutien que les exilés kurdes comme Qureshi ont apporté aux manifestants en Iran a alimenté les allégations des autorités iraniennes selon lesquelles les manifestations, qui se sont étendues à plus de 40 villes, étaient entièrement organisées et étayées par des éléments étrangers.

Mais les exilés kurdes iraniens disent que leur rôle est minime. Ils disent que le gouvernement iranien essaie de faire d’eux des boucs émissaires pour détourner l’attention de la colère généralisée qui alimente les manifestations qui ont éclaté dans tout le pays, ont attiré plusieurs groupes ethniques et se sont concentrées sur les femmes et l’oppression qu’elles subissent de la part du gouvernement. Les manifestations ont été déclenchées après qu’une femme, Mahsa Amini, qui était kurde, est décédée en détention après que la police des mœurs de la capitale iranienne, Téhéran, l’ait arrêtée pour ne pas avoir porté correctement son foulard.

Cette semaine, l’Iran a fortement intensifié ses opérations militaires contre les groupes d’opposition kurdes iraniens basés en Irak, lançant trois séries d’attaques de drones et de missiles ciblant les bases de leur parti dans le nord de l’Irak, tuant au moins neuf personnes. Les frappes ont été condamnées par les responsables irakiens et la communauté internationale. L’ambassadeur d’Iran en Irak a ensuite été convoqué par le ministère des Affaires étrangères.

L’Iran a également réprimé d’autres personnes après la mort d’Amini, annonçant vendredi qu’il avait arrêté neuf étrangers au cours des manifestations. Cela survient après que des groupes de défense des droits ont rapporté que des documents gouvernementaux divulgués montraient que l’Iran avait ordonné à ses forces de sécurité de “sévèrement affronter” les manifestants et que des journalistes avaient été arrêtés. Amnesty International, basée à Londres, a déclaré que les forces de sécurité avaient tué au moins 52 personnes depuis le début des manifestations contre la mort d’Amini il y a près de deux semaines.

« C’est vrai que les partis politiques ici ont lancé un appel à manifester, mais celui qui est descendu dans la rue et s’est organisé est à l’intérieur de l’Iran ; cela n’a rien à voir avec les proclamations du parti », a déclaré Rosaline Kamangir, 32 ans, une militante iranienne des droits des femmes et une Kurde qui est régulièrement en contact avec des manifestantes en Iran.

“Les organisateurs sont locaux, et peut-être qu’ils sont d’accord avec les parties, en fin de compte ils agissent en fonction de leurs propres convictions”, a-t-elle déclaré.

Les groupes d’opposition ont conjointement lancé des appels à la grève générale et à des manifestations dans la région kurde occidentale de l’Iran après la mort d’Amini, 22 ans.

Avec ses origines familiales dans la ville kurde de Saqqez, la mort d’Amini a suscité une colère particulière dans les régions kurdes d’Iran. Les Kurdes l’appellent par son nom kurde, Zhina ; Les Iraniens ont souvent un nom officiel et un autre qu’ils utilisent plus régulièrement, et Mahsa est un nom persan sur ses registres officiels.