LONDRES (AP) – Les Egyptiens qui sont descendus dans la rue le 25 janvier 2011 savaient ce qu’ils faisaient. Ils savaient qu’ils risquaient d’être arrêtés et pire. Mais alors que leur nombre augmentait sur la place centrale Tahrir du Caire, ils ont goûté au succès.

Les forces de police ont reculé et en quelques jours, l’ancien président Hosni Moubarak a accepté les demandes de démission.

Mais les événements ne se sont pas déroulés comme l’avaient envisagé de nombreux manifestants. Une décennie plus tard, on estime que des milliers de personnes ont fui à l’étranger pour échapper au gouvernement du président Abdel Fattah el-Sissi, considéré comme encore plus oppressif. La perte importante d’universitaires, d’artistes, de journalistes et d’autres intellectuels, associée à un climat de peur, a entravé toute opposition politique.

Le Dr Mohamed Aboelgheit faisait partie des personnes emprisonnées dans la ville méridionale d’Assiout en 2011 après s’être jointe aux appels à la révolte contre la brutalité policière et Moubarak. Il a passé une partie du soulèvement dans une cellule exiguë.

Libéré au milieu du chaos, il s’est délecté de l’atmosphère de liberté politique dans le pays le plus peuplé du monde arabe – protestant, travaillant comme journaliste et se joignant à une campagne pour un candidat présidentiel modéré. Mais cela n’a pas duré.

Les dirigeants militaires intérimaires ont suivi Moubarak. En 2012, Mohamed Morsi, membre du groupe islamiste le plus puissant d’Égypte, les Frères musulmans, a été élu premier président civil de l’histoire du pays. Mais son mandat s’est avéré un facteur de division. Au milieu de protestations massives, l’armée – dirigée par le ministre de la Défense de l’époque el-Sissi – a destitué Morsi en 2013, dissous le Parlement et finalement interdit la Fraternité en tant que «groupe terroriste». Une répression contre la dissidence s’est ensuivie et el-Sissi a remporté deux mandats aux élections que les groupes de défense des droits de l’homme ont critiquées comme antidémocratiques.

«J’ai commencé à ressentir, par degrés, plus de peur et de menaces», a déclaré Aboelgheit. Des amis ont été emprisonnés, ses écrits critiques à l’égard du gouvernement ont attiré l’attention et «je n’allais pas attendre que cela m’est arrivé», a-t-il ajouté.

Après l’arrivée au pouvoir d’el-Sissi, Aboelgheit est parti pour Londres, où il a publié des rapports d’enquête sur d’autres parties du monde arabe.

L’histoire continue

Dans son ancienne maison en Égypte, des agents de la sécurité nationale ont posé des questions sur lui. Lorsque l’épouse d’Aboelgheit est revenue pour la dernière fois rendre visite à des parents, elle a été convoquée pour être interrogée sur ses activités. Le message était clair.

Personne ne sait exactement combien d’Égyptiens comme Aboelgheit ont fui la persécution politique.

Les données de la Banque mondiale montrent une augmentation des émigrés d’Egypte depuis 2011. Un total de 3 444 832 est parti en 2017 – près de 60 000 de plus qu’en 2013, les années pour lesquelles les chiffres sont disponibles. Mais il est impossible de distinguer les migrants économiques des exilés politiques.

Ils ont déménagé à Berlin, Paris et Londres. Les Égyptiens se sont également installés en Turquie, au Qatar, au Soudan et même dans des pays asiatiques comme la Malaisie et la Corée du Sud.

Human Rights Watch a estimé en 2019 qu’il y avait 60000 prisonniers politiques en Égypte. Le Comité pour la protection des journalistes classe l’Égypte au troisième rang, derrière la Chine et la Turquie, pour la détention de journalistes.

El-Sissi soutient que l’Égypte n’a pas de prisonniers politiques. L’arrestation d’un journaliste ou d’un défenseur des droits fait l’actualité environ tous les mois. De nombreuses personnes ont été emprisonnées pour terrorisme, pour avoir violé une interdiction de manifester ou pour avoir diffusé de fausses nouvelles. D’autres restent en détention provisoire pour une durée indéterminée.

El-Sissi maintient que l’Égypte retient l’extrémisme islamique afin de ne pas sombrer dans le chaos comme ses voisins.

«Sissi veut abroger les droits de l’opposition et empêcher toute voix critique d’être prononcée», a déclaré Khaled Fahmy, professeur égyptien d’histoire moderne du Moyen-Orient à l’Université de Cambridge.

Fahmy pense que c’est la pire période de l’histoire moderne de l’Égypte pour les droits personnels.

«C’est beaucoup plus sérieux, c’est beaucoup plus profond et beaucoup plus sombre, ce que Sissi a en tête», dit-il.

Ceux qui pourraient défier el-Sissi à l’étranger ont choisi de ne pas revenir.

Taqadum al-Khatib, un universitaire qui a également travaillé sur la scène politique naissante après 2011, faisait des recherches sur l’ancienne communauté juive égyptienne en Allemagne lorsqu’il a appris que retourner dans son pays d’origine n’était plus une option.

L’attaché culturel égyptien à Berlin a convoqué al-Khatib pour une réunion et un responsable l’a interrogé sur ses articles, ses publications sur les réseaux sociaux et ses recherches. On lui a demandé de remettre son passeport mais a refusé. Peu de temps après, il a été licencié de son travail dans une université égyptienne. Il se sent chanceux de pouvoir travailler en vue de son doctorat en Allemagne mais manque l’agitation du Caire.

«C’est une situation très difficile. Je ne pouvais pas rentrer chez moi », a déclaré al-Khatib.

Fahmy a déclaré avoir vu des expatriés au franc-parler voir leur citoyenneté égyptienne révoquée.

Un attaché de presse du gouvernement n’a pas répondu à une demande de commentaires sur le ciblage et l’intimidation des Égyptiens – que ce soit à l’étranger ou chez eux – sur la base de leur travail en tant que journalistes, militants ou universitaires, ou pour avoir exprimé des opinions politiques.

La journaliste Asma Khatib, 29 ans, se souvient des jours grisants de 2011, lorsque les jeunes pensaient pouvoir apporter des changements.

Reporter pour une agence de presse pro-Frères musulmans, Khatib a couvert la courte présidence de Morsi au milieu des critiques selon lesquelles le groupe utilisait la violence contre les opposants et cherchait à monopoliser le pouvoir pour faire de l’Égypte un État islamique. Après l’éviction de Morsi, ses partisans ont organisé des sit-in pour sa réintégration sur une place du Caire. Un mois plus tard, les nouveaux chefs militaires les ont expulsés de force et plus de 600 personnes ont été tuées.

Khatib a documenté la violence. Bientôt, des collègues ont commencé à être arrêtés et elle a fui l’Égypte – d’abord en Malaisie, puis en Indonésie et en Turquie.

Elle a été jugée par contumace pour espionnage en 2015, reconnue coupable et condamnée à mort. Aujourd’hui, elle et son mari Ahmed Saad, également journaliste, et leurs deux enfants demandent l’asile en Corée du Sud.

Ils s’attendent à ne jamais revenir, mais réalisent également qu’ils ont de la chance d’être libres. Le jour de l’annonce du jugement, la journaliste se souvient s’être dit: «Vous n’avez plus de pays».

«Je sais qu’il y en a beaucoup d’autres comme moi. Je ne suis pas différente de ceux qui sont en prison », dit-elle.

Les exilés ont eu amplement le temps de réfléchir à l’endroit où le soulèvement égyptien a échoué. La large alliance de manifestants – des islamistes aux activistes laïques – s’est fracturée sans ennemi commun comme Moubarak, et les voix les plus extrêmes sont devenues les plus fortes. Le rôle de la religion dans la société est resté largement sans réponse, et les initiatives laïques libérales n’ont jamais gagné du terrain. Personne n’a expliqué combien de personnes adopteraient les chiffres de l’ancien régime, surtout en cas de crise.

La plupart des Egyptiens à l’étranger n’ont pas été politiquement actifs, craignant pour leur famille et leurs amis chez eux. Mais certains ont continué sur la voie entamée le 25 janvier 2011.

Tamim Heikal, qui travaillait dans le monde de l’entreprise lorsque les manifestations ont éclaté, avait douté que le gouvernement puisse jamais réformer. Mais il est rapidement devenu responsable de la communication pour un parti politique émergent. Plus tard, il a regardé les autres être enfermés et a su que son tour était venu lorsqu’il a reçu une invitation d’agents du renseignement en 2017 à «venir prendre un café».

Il a réservé un billet pour Paris et n’est pas retourné.

Aujourd’hui, à 42 ans, il veut s’instruire et s’instruire pour le moment où un mouvement populaire réapparaît en Égypte. Il joint les deux bouts en éditant, en traduisant et en faisant du travail de conseil pour des groupes de défense des droits, et tente de réseauter parmi la diaspora.

«C’est comme si j’étais infecté par un virus, après la révolution», dit-il. «Je ne sais pas comment revenir en arrière. Je ne pourrai pas me détendre tant que le changement n’aura pas lieu. «

D’autres essaient de se débrouiller dans des pays étrangers. Asma Khatib et son mari ne savent pas trop quoi dire à leurs jeunes enfants lorsqu’ils demandent d’où ils viennent.

Abouelgheit, le médecin devenu journaliste, craint que son fils ne parle pas arabe après tant de temps au Royaume-Uni.

Il espère rentrer chez lui un jour, mais en attendant, il envisage de retourner dans la profession médicale.