Les exigences en matière de vaccins pour COVID-19 s’installent dans les hôpitaux

Le plus grand système de santé de l’Indiana est devenu le deuxième groupe hospitalier américain confronté à un refoulement pour avoir exigé des vaccins COVID-19 pour tous les employés, malgré le fait qu’un juge fédéral ait rejeté une action en justice déposée par des employés résistants des hôpitaux de Houston.

Des centaines d’employés ont manifesté devant l’un des hôpitaux de l’IU Health un samedi après-midi récent et une autre manifestation est prévue pour le 11 juillet.

Le système hospitalier méthodiste de Houston reste également sous les projecteurs nationaux pour avoir forcé 153 employés cette semaine qui ont refusé de se faire vacciner.

L’infirmière qui a dirigé l’opposition, Jennifer Bridges, est apparue sur Hannity de Fox News mardi soir. Son avocat s’engage à porter l’affaire jusqu’à la Cour suprême et une autre manifestation était prévue samedi à l’hôpital du centre-ville de Houston. Cette fois, l’hôte controversé d’InfoWars, Alex Jones, a déclaré aux organisateurs qu’il prévoyait d’y assister.

Pourtant, à travers le pays, peu de fanfare a accueilli les dizaines d’hôpitaux qui ont tranquillement commencé à suivre l’exemple de Houston Methodist. Beaucoup prédisent que si la FDA donne bientôt son approbation complète aux vaccins Pfizer et Moderna, comme prévu, il pourrait y avoir un tsunami d’hôpitaux qui s’y engagent.

Certains des hôpitaux les plus prestigieux du pays ont déjà rejoint la tendance, notamment l’hôpital Johns Hopkins, le New York-Presbyterian, le Mass General Brigham et l’hôpital de l’Université de Pennsylvanie. Pendant ce temps, presque tous les hôpitaux de Washington, DC, du Maryland et du Connecticut ont annoncé leur intention de rendre obligatoires les vaccins.

Une différence est que tandis que Houston Methodist et IU Health ont tous deux fait des licenciements la conséquence du refus de se faire vacciner, d’autres hôpitaux adoptent une approche plus douce. hôpitaux du Maryland, dirigés par les 13les hôpitaux et les quatre hôpitaux de Johns Hopkins, exigeront que les employés soient vaccinés d’ici le 1er septembre. Contrairement à Houston Methodist, il n’est pas question à ce stade de licencier des travailleurs.

« Il n’y a pas de sanction pour non-respect de l’exigence de vaccin », a déclaré Bob Atlas, président et chef de la direction de la Maryland Hospital Association. « Toute personne non vaccinée devra passer des tests COVID. »

Atlas a déclaré que cela pourrait changer plus tard dans le Maryland, cependant.

Jacqueline D. Bowens, présidente-directrice générale de la District of Columbia Hospital Association, a déclaré que les 13 hôpitaux de la ville n’étaient pas confrontés à des politiciens locaux ou à un sentiment public hostile aux vaccins, ce qui a facilité la décision. Pourtant, les hôpitaux ont discuté d’un assouplissement du mandat au fil du temps.

« Nous ne voulons pas nous concentrer sur la punition, mais comment éduquer et impliquer notre personnel autour de ce à quoi cela ressemble », a déclaré Bowens. « Alors, nous allons prendre notre temps. »

Chaque hôpital a ses propres règles. UofL Health, un système hospitalier basé à Louisville, dans le Kentucky, a fixé une date limite au 1er septembre pour les vaccins, mais un porte-parole a déclaré que la date pourrait être repoussée si la FDA n’a pas pleinement approuvé les vaccins d’ici là.

La FDA a autorisé les vaccins Moderna, Pfizer et Johnson & Johnson dans le cadre d’une disposition d’urgence spéciale. Le procès de Houston a affirmé que la loi fédérale interdisait aux employeurs d’exiger des vaccins sans approbation complète, une allégation selon la juge de district américaine Lynn Hughes ne s’applique pas aux employeurs privés.

Ce n’est pas la première fois que les hôpitaux imposent des vaccins. Au cours de la dernière décennie, de nombreux hôpitaux ont commencé à exiger que les travailleurs se fassent vacciner contre la grippe chaque année. Pour certains, c’est une condition d’emploi. Pour d’autres, le refus signifie qu’un travailleur doit porter des masques et des équipements de protection pendant la saison de la grippe.

Les administrateurs d’hôpitaux affirment que l’obligation du vaccin COVID-19 a été plus controversée, laissant certains d’entre eux sensibles aux préoccupations concernant les vaccins encore relativement nouveaux. D’autres sont en désaccord avec cette position.

« Il est contre-intuitif qu’il rende obligatoire le vaccin contre la grippe et non le vaccin contre le SRAS-CoV-2 », a déclaré le Dr Patrick Brennan, médecin-chef du système de santé de l’Université de Pennsylvanie. «Je pense que cela témoigne de l’état des choses dans le pays, franchement. Je pense qu’il y a beaucoup d’inquiétude au sujet de ces croyances fortement ancrées qui sont souvent mal informées. »

Arthur Caplan, bioéthicien à NYU Langone Health, a déclaré qu’il s’attend à ce que les hôpitaux empruntent finalement le même chemin qu’ils l’ont fait avec les vaccins contre la grippe. Dans un établissement de soins de santé, les patients passent en premier, a-t-il déclaré.

« Si vous êtes vraiment hésitant face aux vaccins, vraiment inquiet pour les vaccins », a déclaré Caplan, « vous êtes probablement un mauvais modèle et vous devriez probablement trouver un autre emploi. »

New York-Presbyterian, qui compte 16 hôpitaux et centres médicaux, a décidé de rendre obligatoire le vaccin après avoir observé que le nombre de travailleurs vaccinés restait stable à 70 % pendant plusieurs mois.

« Nous avons décidé que le moment était venu d’aller de l’avant », a déclaré le Dr Laura Forese, chef de l’exploitation du système. « Tout le monde n’est pas d’accord mais nous recevons beaucoup de soutien de la part des nombreux membres de l’équipe qui ont déjà été vaccinés et, surtout, de nos patients qui demandent chaque jour des vaccinations. Ils le voulaient pour eux-mêmes. Ils le veulent pour les personnes avec lesquelles ils vont interagir au sein de notre équipe de soins de santé.

Forese a déclaré qu’elle était heureuse mais pas surprise de voir le juge rejeter le procès méthodiste de Houston. Hughes a rejeté l’idée que les vaccins étaient expérimentaux ou que les travailleurs étaient contraints de se faire vacciner. Il a dit que la réponse simple était de trouver un autre emploi. La demanderesse principale Bridges, elle-même, a déclaré qu’elle avait déjà commencé à travailler pour une entreprise privée de soins de santé.

La plupart des hôpitaux contactés par USA TODAY ont déclaré que leur position n’avait fait l’objet d’aucune manifestation organisée ni poursuite en justice. Une exception était IU Health, qui comprend 18 hôpitaux et 11 cliniques de soins d’urgence et est distinct de l’Université de l’Indiana.

IU Health a fixé une date limite au 1er septembre pour être complètement vacciné. Actuellement, 64% du personnel sont vaccinés et le refus de se conformer peut coûter leur emploi aux salariés.

Traci Staley, une employée de bureau qui a organisé les manifestations, gère un nouveau groupe Facebook privé appelé Indiana Against the Mandate, avec 7 600 membres.

« J’ai (j’ai été) époustouflé par le nombre d’employés qui sont contre », a-t-elle déclaré. «Notre groupe s’est développé au-delà de la simple IU Health pour inclure d’autres hôpitaux et établissements de santé, ainsi que des personnes de tout l’État dans diverses professions.»

Elle a déclaré que les hôpitaux ont programmé des séances d’écoute avec des médecins, qui, à son avis, n’ont pas été convaincantes.

« Ils ont vraiment montré à quel point ils ne valorisent pas leurs employés ou ne se soucient pas de leurs différences », a-t-elle déclaré. « Peu importe que vous soyez ici depuis 5 ans ou 35 ans ; ils vous disent que si vous ne vous conformez pas, ce n’est pas l’endroit pour vous.

Le facteur critique pour les hôpitaux est qu’ils traitent les patients vulnérables, a déclaré Nancy Foster, vice-présidente de l’American Hospital Association.

« Un travailleur de la santé qui ne sait même pas qu’il est malade, parce qu’il ne présente pas de symptômes, pourrait transmettre la maladie à un patient vulnérable dont le système immunitaire peut être compromis soit par sa maladie, soit par certains des traitements que nous proposons. administrer », a déclaré Foster.

L’association soutient les mandats de vaccination contre la grippe mais n’a pas encore pris position sur les vaccins COVID-19.

David Heath est un journaliste de l’équipe d’enquête nationale USA TODAY. Contactez-le à dheath@usatoday.com ou @davidhth, ou sur Signal au (240) 630-1962.