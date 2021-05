Les exigences du masque CDC suscitent des réactions de l’état; Variante de l’Inde

Au moins huit États ont commencé à lever les mandats de masque à la suite des directives mises à jour du CDC selon lesquelles les Américains entièrement vaccinés pourraient jeter les masques à l’extérieur et dans certaines situations à l’intérieur.

Les nouvelles lignes directrices annoncées par le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, représentent une étape majeure vers un retour à la normale pour une nation battue et parfois divisée par une pandémie qui dure depuis plus d’un an.

«Quiconque est complètement vacciné peut participer à des activités intérieures et extérieures, grandes ou petites, sans porter de masque ni distancer physiquement», a déclaré Walensky. «Si vous êtes complètement vacciné, vous pouvez commencer à faire les choses que vous aviez arrêtées de faire parce que de la pandémie. »

Peu de temps après, le Connecticut, l’Illinois, le Kentucky, le Minnesota, le Nevada, l’Oregon, la Pennsylvanie et Washington ont commencé à ajuster leurs conseils sur le port du masque.

« Lorsque vous vous faites vacciner, le CDC dit qu’il est prudent de retirer ce masque, alors allez-y, faites-vous vacciner », a déclaré le gouverneur du Kentucky Andy Beshear. « Vainquons cette pandémie une fois pour toutes. »

Les responsables de Walt Disney Co. ont parlé d’examiner les modifications apportées aux exigences de masque pendant les résultats trimestriels de la société, et les responsables de Macy’s, Target et Gap ont déclaré qu’ils examinaient les nouvelles orientations.

La Maison Blanche et les bureaux du Congrès ont levé jeudi leur mandat pour le personnel et les visiteurs de porter des masques après la mise à jour des directives du CDC.

Également dans l’actualité:

► De nombreux Latinos américains non vaccinés veulent se faire vacciner mais craignent de perdre des heures de travail, de devoir payer le vaccin ou de faire face à des problèmes d’immigration, selon un sondage de la Kaiser Family Foundation. Il a également révélé que 47% des adultes hispaniques ont reçu au moins une dose. C’est moins de 60% pour les adultes blancs et 51% pour les Noirs.

►Washington est sur le point de rouvrir complètement son économie d’ici le 30 juin, et une réouverture complète pourrait se produire encore plus tôt si 70% ou plus des résidents de plus de 16 ans ont reçu au moins une dose de vaccin d’ici là, a déclaré jeudi le gouverneur Jay Inslee.

► Les cas de coronavirus aux États-Unis sont à leur taux le plus bas depuis septembre et les décès sont à leur plus bas niveau depuis avril 2020, avec une moyenne d’environ 600 par jour. Mais certains experts craignent toujours que l’émergence de variantes perturbe cet élan et crée une nouvelle vague, d’autant plus que le virus continue de faire rage dans d’autres parties du monde.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,8 millions de cas confirmés de coronavirus et 584,4 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: 160,8 millions de cas et 3,34 millions de décès. Plus de 339,1 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et plus de 266,5 millions ont été administrées, selon le CDC. Plus de 118,9 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 35,8% de la population.

📘 Ce que nous lisons: Le CDC lève les directives relatives aux masques d’intérieur pour les personnes entièrement vaccinées. Qu’est-ce que cela signifie réellement?

📘 Ce que nous lisons: Le CDC lève les directives relatives aux masques d'intérieur pour les personnes entièrement vaccinées. Qu'est-ce que cela signifie réellement?

Johnson « inquiet » de la montée de la variante du virus indien au Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a exprimé son inquiétude jeudi face à une augmentation au Royaume-Uni de la variante du coronavirus identifiée pour la première fois en Inde, après qu’une étude étroitement surveillée des infections en Angleterre a révélé qu’elle devenait plus répandue – juste avant le prochain grand assouplissement des restrictions de verrouillage.

« C’est une variante de préoccupation, nous sommes inquiets à ce sujet », a déclaré Johnson. «Nous voulons nous assurer que nous prenons toutes les mesures prudentielles et prudentes que nous pourrions prendre maintenant. Il y a donc des réunions en cours aujourd’hui pour examiner exactement ce que nous devons faire. Il y a une gamme de choses que nous pourrions faire, nous n’excluons rien.

Les commentaires de Johnson ont alimenté les spéculations selon lesquelles le gouvernement intensifiera les vaccinations parallèlement aux tests dans les zones où l’incidence du virus augmente.

Aux États-Unis, la variante représente 3% des cas mais gagne du terrain, selon les données du CDC. La variante s’est répandue dans 44 pays à travers le monde.

Lundi, l’Organisation mondiale de la santé a désigné la nouvelle version du virus comme une «variante préoccupante» car la variante ravage l’Inde rurale.

Les syndicats d’enseignants demandent la réouverture de toutes les écoles à l’automne

Le chef du deuxième plus grand syndicat d’enseignants du pays a appelé jeudi à la réouverture complète des écoles K-12 cet automne, ajoutant que les efforts pour convaincre certaines familles de revenir en classe pourraient nécessiter le zèle d’une campagne politique.

L’annonce de Randi Weingarten, président de la Fédération américaine des enseignants, qui compte 1,7 million de membres, marque un changement après que les syndicats locaux de certaines communautés aient opposé une résistance farouche à la réouverture tout en faisant pression pour de meilleures garanties pour les enseignants.

«Compte tenu des circonstances actuelles, rien ne devrait s’opposer à la réouverture complète de nos écoles publiques cet automne et à les garder ouvertes», a déclaré Weingarten. « Nous sommes tous dedans. »

L’Association nationale de l’éducation, le plus grand syndicat national d’enseignants du pays, a publié jeudi un communiqué affirmant qu’elle soutenait l’ouverture des bâtiments scolaires aux étudiants pour un enseignement en personne à l’automne.

Une minorité d’écoles – environ 12% – offraient un enseignement à distance uniquement en mars, selon les données du gouvernement. Mais de nombreuses familles, en particulier celles de couleur, ont poursuivi l’apprentissage virtuel même après la réouverture des écoles pour l’apprentissage en personne.

Parmi la majorité des écoles considérées comme rouvertes, environ 1 sur 3 autorisait les élèves à fréquenter seulement quelques jours par semaine selon un horaire hybride, selon les données.

– Erin Richards et Alia Wong

La pandémie a ébranlé la confiance du public dans le système de santé

Le système de santé publique américain a été mis sous les feux de la rampe par la pandémie de coronavirus, et une enquête publiée jeudi a révélé que de nombreux Américains n’étaient pas satisfaits de ses performances. Selon l’enquête, menée par la Fondation Robert Wood Johnson et la Harvard TH Chan School of Public Health en février et mars, les évaluations du système de santé publique du pays sont passées de 43% en 2009 à 34% en 2021. Les évaluations positives du CDC ont globalement chuté. de 59% en 2009 à 54% en 2021.

«La façon dont le public voit la santé publique est extrêmement importante», a déclaré le Dr Robert Blendon, codirecteur de l’enquête à Harvard. «Lorsqu’il s’agit de faire confiance à l’information sur la santé, qui est au cœur de ce qu’est la santé publique, ils sont beaucoup plus susceptibles de faire confiance aux médecins cliniciens et aux infirmières qu’aux institutions et agences de santé publique.

– Adrianna Rodriguez

Contributeur: Associated Press