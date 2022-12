Les exigences de test COVID supprimées à Pékin alors que la Chine commence à assouplir les mesures | Nouvelles du monde

Les habitants de Pékin, la capitale chinoise, ont été autorisés à entrer dans les parcs, les supermarchés et les bureaux sans présenter la preuve d’un test COVID-19 négatif dans le cadre d’un assouplissement de certaines des mesures les plus strictes au monde contre le virus.

Le mois dernier a vu intenses manifestations anti-lockdown représentant la plus grande manifestation de mécontentement public sur le continent depuis l’arrivée au pouvoir du président Xi Jinping en 2012.

“Pékin se prépare à nouveau à la vie”, lit-on dans un titre du journal gouvernemental China Daily.

L’article ci-joint indique que les gens “embrassent progressivement” leurs libertés rétablies.

Les gens n’ont plus besoin d’un négatif COVID essayez de prendre le métro ou d’entrer dans l’un des aéroports de la ville. Cependant, aucune modification n’a été suggérée aux règles exigeant que les passagers présentent des tests négatifs avant l’embarquement.

Le yuan chinois a augmenté d’environ 5 % par rapport au dollar depuis début novembre dans un contexte d’attentes d’une éventuelle réouverture de la Chine économie.

Mais une réponse aux changements a mis du temps à se matérialiser sur le terrain, le trafic des navetteurs dans les grandes villes telles que Pékin et Chongqing restant à des fractions des niveaux normaux.

Certains restent prudents quant à la possibilité d’attraper le virus, en particulier les personnes âgées, et on s’inquiète de l’impact que l’assouplissement des restrictions pourrait avoir sur le système de santé fragile de la Chine.

La Chine a signalé hier 5 235 décès liés au COVID, mais certains experts préviennent que le bilan pourrait dépasser le million si elle assouplit trop rapidement les mesures.

La position de la Chine sur le COVID change-t-elle ?



La Chine se dirige vers la vie avec le virus

Les responsables ont minimisé les dangers que pose le virus, rapprochant la Chine de ce que d’autres pays disent depuis plus d’un an alors qu’ils ont choisi de vivre avec le virus et d’abandonner les restrictions.

Le directeur de l’Institut des maladies respiratoires de Pékin, Tong Zhaohui, a déclaré que la dernière variante d’Omicron avait causé moins de cas de maladie grave que l’épidémie mondiale de grippe de 2009, selon la télévision d’État chinoise.

Reuters a rapporté que la gestion du virus par la Chine pourrait être rétrogradée dès janvier à la catégorie B moins stricte, à partir de la catégorie A actuelle de niveau supérieur des maladies infectieuses.

Les gens font la queue pour acheter des médicaments contre la fièvre et le rhume à Pékin



Les gens font la queue sur un site de test d’acide nucléique pour se faire tester pour le COVID-19 à Pékin



“La période la plus difficile est passée”

“La période la plus difficile est passée”, a déclaré l’agence de presse officielle Xinhua dans un commentaire, citant l’affaiblissement de la pathogénicité du virus et les efforts pour vacciner 90% de la population.

Les gens n’ont plus besoin d’un test COVID négatif pour prendre le métro



Pendant ce temps, l’éminent commentateur Hu Xijin a appelé à davantage de mesures pour permettre aux gens de voyager librement à travers le pays.

“La direction générale pour le retour à la vie normale est déjà très claire, et il est essentiel de rétablir la libre circulation des personnes à travers les provinces pour restaurer l’économie”, a écrit l’ancien rédacteur en chef du tabloïd d’État Global Times. dans un article de blog.