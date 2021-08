Les exigences COVID-19 de l’Université de l’Indiana confirmées par la cour d’appel

INDIANAPOLIS – Les étudiants qui n’aiment pas l’exigence de vaccin COVID-19 de l’Université de l’Indiana peuvent aller ailleurs pour leurs études.

C’est le message délivré par la 7e Cour d’appel de circuit dans une décision rendue lundi qui autorisera l’exigence de l’université publique que tous les étudiants et employés reçoivent un vaccin COVID-19 avant le début du semestre d’automne.

Le tribunal a déclaré que les collèges et les universités peuvent décider de ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des étudiants dans la décision de rejeter une demande d’injonction faite par un groupe de huit étudiants cherchant à bloquer le mandat, alléguant qu’il viole leurs droits constitutionnels.

« Les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner peuvent aller ailleurs », a écrit le juge Frank Easterbrook dans la décision. Il a ajouté que l’université aurait du mal à fonctionner si les étudiants craignaient que ceux qui les entourent ne propagent la maladie.

L’avocat des étudiants, James Bopp Jr., a déclaré qu’il déposerait un recours auprès de la Cour suprême des États-Unis.

Les mandats en matière de vaccins prennent de l’ampleur :Voici ce que votre employeur est autorisé à vous demander

Besoin de partager une preuve de vaccin ? :Voici comment conserver votre carte de vaccination COVID-19 sur votre smartphone

La politique de l’IU, annoncée ce printemps, exige que tous les étudiants, les professeurs et le personnel du semestre d’automne soient complètement vaccinés avant le 15 août ou lors de leur retour sur le campus après le 1er août, selon la première éventualité.

Il existe certaines exemptions médicales et religieuses au mandat, mais les étudiants non vaccinés devront continuer à suivre certaines stratégies d’atténuation des coronavirus que l’université assouplit pour les autres étudiants entièrement vaccinés.

« Une fois de plus, le tribunal a affirmé notre intérêt légitime en matière de santé publique à assurer la sécurité de nos étudiants, de nos professeurs et de notre personnel, et nous sommes ravis d’accueillir à nouveau notre communauté pour le semestre d’automne », a déclaré le porte-parole de l’IU, Chuck Carney, dans un communiqué publié lundi. .

Devant le tribunal le mois dernier, Bopp a fait valoir que l’exigence de vaccin viole les droits des étudiants à l’intégrité corporelle, au choix éclairé du traitement médical et à la liberté religieuse, les forçant essentiellement à choisir entre se faire vacciner et poursuivre leurs études à l’IU. Un juge fédéral s’est rangé du côté de IU dans l’affaire, incitant les étudiants à faire appel auprès du 7e circuit.

Masquer les mandats des États: Alors que les cas de COVID augmentent, voyez quelles sont les règles là où vous vivez

Mandats vaccins : Les écoles et les garderies imposeront-elles des vaccins ou des masques COVID pour la rentrée 2021 à l’école ?

Alors que plusieurs des étudiants impliqués dans la poursuite ont demandé et obtenu des exemptions en fonction de leurs croyances religieuses, la plainte indique qu’ils s’opposent également aux exigences supplémentaires imposées aux étudiants qui bénéficient d’exemptions, telles que le port obligatoire du masque dans les espaces publics et tests d’atténuation COVID-19 deux fois par semaine.

Les besoins en vaccins d’IU provenaient des recommandations formulées par le « comité de redémarrage » de l’université, chargé par le président de l’IU de l’époque, Michael McRobbie, de remettre les campus aux opérations pré-pandémiques. Mais le mandat a été mêlé à la controverse depuis qu’il a été annoncé plus tôt cette année. Les représentants de l’État ont demandé à l’université d’annuler le mandat ; d’autres ont demandé au gouverneur Eric Holcomb de le bloquer.

D’autres établissements d’enseignement supérieur privés de l’État ont adopté des politiques similaires, notamment l’Université Butler et l’Université de Notre Dame.

Suivez Arika Herron sur Twitter : @ArikaHerron.