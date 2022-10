Les exercices nucléaires de l’OTAN où des B-52 survolent l’Europe risquent de se chevaucher avec des exercices nucléaires russes

Les forces militaires russes devraient poursuivre les essais nucléaires pré-planifiés en même temps que des exercices similaires de l’OTAN sont attendus.

L’Otan a annoncé vendredi le lancement lundi de son exercice annuel “Steadfast Noon”. L’exercice impliquant 14 pays devrait mobiliser environ 60 avions dans des régions proches du Royaume-Uni, de la Belgique et de la mer du Nord. L’OTAN ne prévoit pas d’utiliser des bombes réelles.

“L’exercice, qui se déroule jusqu’au (30 octobre), est une activité d’entraînement de routine et récurrente, et il n’est lié à aucun événement mondial actuel”, a déclaré l’OTAN à propos des exercices.

Les avions comprennent des avions de chasse, des avions de surveillance et de ravitaillement et des bombardiers américains à longue portée B-52, a indiqué l’OTAN.

La Russie devrait également aller de l’avant avec des essais nucléaires pré-planifiés ce mois-ci, des exercices nucléaires annuels souvent appelés “Grom” qui ont normalement lieu fin octobre.

Poutine a suggéré à plusieurs reprises ces dernières semaines que la Russie aurait recours aux armes nucléaires si le territoire du pays était menacé.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, dont les réflexions publiques sur le conflit entre l’Ukraine et la Russie ont fait bruisser des plumes à l’échelle internationale, a spéculé sur la possibilité d’une guerre nucléaire.

“Mais sûrement aucune personne raisonnable ne lancerait une guerre nucléaire?” Musk a demandé rhétoriquement.

“Le problème avec cette logique est que si nous avions affaire à des gens raisonnables, nous n’aurions pas de guerre en premier lieu.”

La Administration Biden enverra à l’Ukraine un nouveau programme d’aide militaire de 725 millions de dollars et d’autres formes d’assistance alors que l’Ukraine continue de combattre les forces russes, a annoncé vendredi la Maison Blanche.

Cette décision intervient alors que les dirigeants européens de la défense avaient promis des armes et des systèmes de défense aérienne à l’Ukraine, et que la Russie a déclenché un bombardement de frappes de missiles ciblant Kyiv et autres régions .

