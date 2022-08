Les exercices militaires chinois se poursuivent au large de Taïwan

Les États-Unis reprendront “les transits aériens et maritimes standard à travers le détroit de Taiwan dans les prochaines semaines”, a ajouté M. Kirby, indiquant que la Maison Blanche souhaite que les exercices chinois se terminent en premier.

Vendredi matin, la 7e flotte de la marine américaine a affiché photos sur Twitter d’avions de chasse sur le pont de l’USS Ronald Reagan lors de ce qu’il a qualifié d'”opérations aériennes” dans la mer des Philippines, au sud-est de Taïwan.

Vendredi matin, on ne savait pas comment se dérouleraient les autres exercices de la Chine. Le Commandement du théâtre oriental de Chine, qui englobe Taïwan, a déclaré qu’il mobilisait plus de 100 avions de combat, bombardiers et autres avions, ainsi que plus de 10 destroyers et frégates, selon Reuters.

Ben Doley reportage contribué.