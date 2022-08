Les exercices militaires chinois près de Taïwan se poursuivent

Depuis le début des exercices jeudi, au moins 49 avions militaires chinois ont franchi la ligne médiane, selon des responsables taïwanais.

Comprendre les tensions Chine-Taiwan Carte 1 sur 5 Que représente la Chine pour Taïwan ? La Chine revendique Taiwan, une démocratie insulaire autonome de 23 millions d’habitants, comme son territoire et a depuis longtemps juré de le reprendre, par la force si nécessaire. L’île, sur laquelle les forces chinoises de Chiang Kai-shek se sont retirées après la révolution communiste de 1949, n’a jamais fait partie de la République populaire de Chine. Que veut Xi Jinping ? Le dirigeant chinois a dit plus clairement que n’importe lequel de ses prédécesseurs qu’il considère l’unification de Taiwan avec la Chine comme un objectif principal de son règne – et une clé de ce qu’il appelle le “rajeunissement national” de la Chine. M. Xi tient également à projeter une image de force avant sa confirmation attendue pour un troisième mandat sans précédent cet automne. Comment les États-Unis sont-ils impliqués ? Dans un arrangement diplomatique intentionnellement ambigu adopté en 1979, les États-Unis maintiennent une politique « d’une seule Chine » qui reconnaît, mais n’approuve pas, la revendication de Pékin sur Taiwan. Les dirigeants américains sont restés vagues sur la manière dont ils aideraient Taïwan si la Chine attaquait, mais le président Biden s’est engagé à défendre l’île. Pourquoi les tensions montent-elles maintenant ? Le récent voyage de la présidente Nancy Pelosi à Taïwan a attisé les tensions régionales. Elle est la plus haute responsable américaine à visiter l’île depuis 1997. Un chœur d’organismes officiels chinois a décrit son voyage comme faisant partie d’un effort américain pour saboter les efforts d’unification de la Chine avec Taiwan.

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré samedi dans un communiqué que la Chine avait “créé unilatéralement une crise” en réagissant de manière excessive à la visite de Mme Pelosi.

“Le peuple taïwanais a le droit de se lier d’amitié avec le reste du monde, et la Chine n’a pas le droit d’interférer avec le reste du monde qui se lie d’amitié avec Taiwan”, indique le communiqué.

Les exercices militaires sont l’élément le plus visible de la réponse chinoise au voyage de Mme Pelosi à Taiwan, qui, selon elle, visait à montrer son soutien à l’île et à sa démocratie dynamique. Avant son arrivée mardi, la Chine avait averti à plusieurs reprises que le geste de Mme Pelosi – la plus haute responsable américaine à se rendre à Taïwan en 25 ans – provoquerait de “graves conséquences”. La Chine revendique Taiwan comme son propre territoire, et le dirigeant chinois, Xi Jinping, a promis une éventuelle réunification, par la force si nécessaire.