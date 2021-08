Les exercices militaires avec les États-Unis ne doivent « pas exacerber les tensions », déclare la Corée du Sud après un avertissement de Pyongyang

« Le moment et la méthode [of the drills] n’ont pas été finalisés », Le porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense, Boo Seung-chan, a déclaré lundi aux journalistes.

« La Corée du Sud et les États-Unis mènent des consultations étroites en tenant compte des situations connexes », a déclaré le porte-parole, cité par Yonhap. Boo a énuméré la pandémie de Covid-19, la stratégie militaire conjointe américano-sud-coréenne et les efforts de dénucléarisation de la péninsule coréenne comme facteurs de décision.

La déclaration est intervenue après que la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, Kim Yo-jong, un haut responsable de l’État, a averti que « exercices de guerre hostiles » portera gravement atteinte aux efforts visant à rétablir la confiance entre le Nord et le Sud.

Kim Jong-un a également critiqué les exercices lors d’une réunion avec des commandants militaires qui a duré une semaine, qualifiant les manœuvres de préparation à une invasion.

Pyongyang considère les exercices d’été annuels américano-sud-coréens, qui ont généralement lieu en août, comme de dangereuses provocations. Séoul et Washington insistent sur le fait que les manœuvres conjointes sont de nature purement défensive.

Lee Jong-joo, porte-parole du ministère sud-coréen de l’Unification, qui gère les affaires intercoréennes, a déclaré lundi que les exercices conjoints « ne doit en aucun cas être utilisé comme une occasion d’exacerber les tensions dans la péninsule coréenne ».

« Des efforts seront faits dans cette direction à l’avenir », Lee a ajouté.

Les médias sud-coréens ont précédemment cité un haut responsable du ministère de l’Unification qui s’est prononcé en faveur de la suspension des exercices d’été, citant la pandémie et la nécessité de s’engager avec la Corée du Nord. Le responsable a toutefois déclaré qu’il s’agissait d’une opinion personnelle, selon KBS.

La semaine dernière, Séoul et Pyongyang ont convenu de rétablir la communication via des lignes directes après une suspension de 13 mois. La Corée du Nord a fermé les permanences téléphoniques en 2020 pour protester contre les groupes d’activistes sud-coréens qui envoient des tracts de propagande à travers la frontière. Les appels téléphoniques réguliers entre les pays ont repris mercredi.

