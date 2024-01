Les exercices du nerf vague inversent le stress – et prendre *ce* plusieurs respirations par minute est la solution la plus simple

Si vous vous sentez à la fois nerveux et épuisé, votre nerf vague pourrait probablement nécessiter une mise au point. Le nerf vague est l’un des nerfs les plus gros et les plus complexes du corps, et l’une de ses fonctions les plus importantes est de stimuler la relaxation. Lorsque le nerf vague ne fonctionne pas à son apogée, vous pouvez ressentir de l’épuisement, du brouillard cérébral, du stress chronique, de l’insomnie ou même des troubles gastro-intestinaux. À long terme, un nerf vague lent peut même contribuer au diabète et aux maladies cardiaques en raison du rôle qu’il joue dans la maîtrise de l’inflammation. Heureusement, de simples exercices du nerf vague peuvent le renforcer et restaurer votre endurance. Voici ce que vous devez savoir et comment garder votre vagin en pleine forme.

Qu’est-ce que le nerf vague ?

Le nerf vague, également connu sous le nom de « grand protecteur errant », commence au niveau du tronc cérébral et se ramifie sur les côtés gauche et droit de votre cou. De là, il continue d’envoyer ses vrilles de fibres nerveuses dans le cœur, les poumons et le tube digestif. Alors, que fait exactement cette grande branche de nerfs ? Il joue un rôle clé dans la fréquence cardiaque, la digestion, la régulation de l’humeur, la réponse immunitaire et bien plus encore.

“Le nerf vague active la réponse de relaxation, la réponse de guérison et la réponse réparatrice du corps”, explique Eddie Sternprofesseur de yoga et auteur de Une chose simple, qui explore la relation entre le yoga et le nerf vague. “C’est bidirectionnel, ce qui signifie qu’il aide le corps à communiquer avec le cerveau, et le cerveau communique avec le corps afin que nous puissions rester en équilibre.”

Comment le nerf vague régule le stress

Pour comprendre le nerf vague, vous devez d’abord savoir comment il s’intègre dans le système nerveux autonome, qui est responsable des choses qui se produisent automatiquement (comme votre rythme cardiaque). “Le système nerveux autonome est constitué des systèmes nerveux sympathique et parasympathique”, explique Greg Hammer, MDprofesseur et chercheur à la faculté de médecine de l’université de Stanford.

Ces deux parties – les systèmes nerveux sympathique et parasympathique – s’équilibrent. Lorsqu’il est activé, le système nerveux sympathique déclenche une « réponse de combat ou de fuite » qui fait battre votre cœur, envoie du sang à vos membres et prépare votre corps à passer à l’action. Le système nerveux parasympathique stimule la réponse « repos et digestion », qui indique au corps qu’il peut se détendre en toute sécurité.

tetmc/Getty

Le système nerveux parasympathique est composé de 75% vafibres nerveuses gal, donc le nerf vague est à peu près tout le jeu de balle lorsqu’il s’agit de la capacité de votre corps à gérer le stress. En fait, des recherches suggèrent que l’activation du nerf vague pourrait même aider traiter et prévenir les problèmes de santé qui découlent du stress, notamment l’anxiété, la dépression et le trouble de stress post-traumatique (SSPT). “Lorsque le nerf vague est activé, cela provoque un ralentissement de notre fréquence cardiaque, une baisse de notre tension artérielle et de notre glycémie ainsi qu’une augmentation de la digestion”, explique le Dr Hammer. En d’autres termes, “il neutralise la réponse au stress”.

Les principales causes d’un nerf vague faible

Le nerf vague peut parfois faiblir, ce qui rend difficile pour le corps de lutter contre le stress de la vie quotidienne. Voici ce qui peut affaiblir le canal vague au fil du temps :

1. Vieillissement

Bien sûr, vous savez que des choses comme votre audition et votre vision sont affectées par votre âge. Mais il s’avère que votre nerf vague l’est aussi. La recherche dans le Journal de surveillance clinique et d’informatique ont découvert que les personnes âgées avaient un nerf vague qui était moins capable de réguler la fonction cardiaque que les jeunes adultes.

2. Stress chronique

Le système nerveux sympathique a évolué pour aider nos ancêtres à fuir les prédateurs, explique le Dr Hammer. Lorsque le danger de vie ou de mort était passé, le nerf vague déclenchait un retour rapide au calme. “Dans la vie moderne, nous activons le système nerveux sympathique rien que par nos pensées, même lorsqu’il n’y a aucun danger”, explique-t-il. “Nous rencontrons notre patron, ou nous avons un désaccord avec notre conjoint, et nous obtenons ce flot d’adrénaline. Lorsque votre système nerveux sympathique est constamment sollicité, il finit par affaiblir le nerf vague. (Cliquez pour voir le meilleur suppléments pour réduire le stress.)

3. Habitudes moins que saines

Bien qu’un dessert gourmand occasionnel ou une sortie nocturne entre amis soient un régal bienvenu, lésiner régulièrement sur des choses comme le sommeil ou les aliments sains peut entraver la fonction vagale. “L’une des raisons pour lesquelles le nerf vague ne fonctionne pas de manière optimale est le déséquilibre de notre vie”, explique Stern. Le manque de sommeil, le stress non géré, les aliments ultra-transformés, le tabagisme et l’alcool ont tous des conséquences néfastes sur le nerf vague, reconnaît le Dr Hammer. “Si nous faisons ces choses régulièrement, notre corps et notre système nerveux ne sont pas capables de rester en équilibre après un certain temps”, explique Stern. “La fonction de signalisation commence à se détériorer et les choses tournent mal.”

Signes d’un nerf vague défectueux

Vous ne savez pas si votre nerf vague fonctionne au maximum de sa fonction ? Ces signaux d’alarme peuvent signaler qu’il est temps de procéder à une mise au point du nerf vague.

1. Anxiété chronique

Lorsque votre système nerveux sympathique est constamment activé, il peut court-circuiter la capacité du nerf vague à déclencher la relaxation. “Lorsque vous êtes dans un état d’activation du système nerveux sympathique, votre fréquence cardiaque augmente et vous pouvez transpirer un peu”, explique le Dr Hammer. “Votre bouche devient sèche. Vous vous sentez anxieux. C’est inadapté », et cela rend difficile le travail du nerf vague.

2. Épuisement et brouillard cérébral

Si le système nerveux sympathique devient dominant, cela peut gêner votre sommeil. Le résultat : vous vous sentez fatigué et mentalement brumeux pendant la journée. «Le stress chronique et l’inflammation chronique peuvent tous deux provoquer un brouillard cérébral», explique le Dr Hammer. Des niveaux élevés d’adrénaline et de cortisol, l’hormone du stress, qui surviennent avec un nerf vague sous-actif, contribuent à perturber le sommeil et à l’épuisement.

Ridofranz/Getty

3. Mauvaise digestion

Un autre signe courant d’un canal vague défectueux est un trouble gastro-intestinal. « Le nerf vague est le principal moteur de la partie « repos et digestion » du système nerveux », explique le Dr Hammer. « Lorsqu’il est actif, il favorise la fonction intestinale. Lorsqu’il est inactif, le système « combat ou fuite » prédomine, éloignant le flux sanguin de l’intestin et diminuant la digestion. » De plus, le nerf vague peut jouer un rôle important dans les troubles digestifs comme syndrome du côlon irritable (SCI).

Les bienfaits des exercices du nerf vague

Les avantages immédiats du passage en mode repos et digestion sont évidents. Cela apaise les tensions. Vous pouvez être plus présent auprès de vos proches. Il est plus facile de s’endormir. Mais le renforcement du nerf vague offre également des avantages à long terme pour la santé. Par exemple, le nerf vague aide le corps apaiser l’inflammationselon des recherches menées dans Frontières en psychiatrie. C’est important, car l’inflammation contribue à des pathologies telles que le cancer, le diabète et les maladies cardiaques.

“Le stress chronique prédispose les gens aux tumeurs malignes et même aux maladies dégénératives du cerveau comme la démence”, ajoute le Dr Hammer. Plus votre nerf vague est en bonne forme, plus vous êtes protégé contre le stress et l’inflammation.

3 exercices faciles pour le nerf vague

Prêt à renforcer votre vague ? Bonne nouvelle : c’est facile grâce à des exercices simples qui activent le nerf vague, explique le Dr Hammer. “Si vous faites 10 minutes par jour, dans environ cinq semaines, vous commencerez à constater des changements dans l’état de repos de base de votre système nerveux, ce qui signifie que vous commencerez à changer la façon dont vous réagissez aux situations stressantes”, explique Arrière.

Voici trois exercices simples pour le nerf vague à essayer :

1. Massage des sinus carotidiens

Trouvez votre pouls sur un côté de votre cou. C’est l’endroit où le nerf vague traverse le corps. En exerçant une légère pression, appuyez pendant environ trois minutes en utilisant votre main, une balle molle ou un pamplemousse pour appliquer une pression. “Cela active le nerf vague et abaisse votre tension artérielle”, explique le Dr Hammer. Besoin d’un guide visuel ? Regardez la vidéo du Dr Hammer ci-dessous.

2. Respiration profonde

L’un des moyens les plus simples de renforcer votre nerf vague consiste à effectuer des exercices de respiration lents et contrôlés. Le Dr Hammer et Stern recommandent de ralentir votre respiration à six respirations par minute.

“Le cycle de six respirations par minute est le cycle respiratoire le plus étudié”, explique Stern. “C’est un rapport respiratoire qui peut induire des états de calme, de guérison et d’amélioration de la santé cardiaque.” Inspirez par le nez en comptant jusqu’à trois. , faites une pause de trois, puis expirez en comptant jusqu’à quatre, dit le Dr Hammer. Une autre option que Stern aime : inspirez en comptant jusqu’à quatre, puis expirez par les lèvres pincées en comptant jusqu’à six.

Cela semble simple, mais cette technique efficace est souvent négligée. « De nombreuses personnes peuvent passer une journée entière, voire plus d’une journée, sans respirer profondément », explique le Dr Hammer. “Une respiration lente et intentionnelle dans votre ventre n’est que le moyen le plus accessible et le plus simple d’activer le nerf vague et de bénéficier des avantages de la diminution des niveaux d’adrénaline et de cortisol dans votre corps.” Pour en savoir plus sur cette technique de respiration, voir la vidéo du Dr Hammer ci-dessous.

3. Se gargariser ou fredonner

Le nerf vague traverse votre cou, près des cordes vocales, il est donc logique que les gargarismes puissent activer le nerf vague en stimulant la zone. Prenez simplement une gorgée d’eau, inclinez la tête en arrière et gargarisez-vous pendant 30 secondes. Crachez l’eau et répétez trois fois.

Pas un endroit où vous pouvez vous gargariser ? Bourdonnement peut aussi aider ! Fredonnez une mélodie entraînante pendant quelques minutes pendant que vous vous habillez, faites la vaisselle ou promenez le chien. « De plus, à quel point pouvez-vous être anxieux ou déçu pendant que vous fredonnez votre chanson préférée ? » dit le Dr Hammer.

Plus de façons de stimuler le nerf vague

Outre les exercices ci-dessus, il existe d’autres moyens simples d’activer le nerf vague et de stimuler la relaxation. Trois options simples :

1. Placez un sac de glace sur votre visage

L’exposition au froid est l’un des moyens les plus simples et les plus efficaces d’activer le nerf vague. Le Dr Hammer recommande de placer un sac de glace…