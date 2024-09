Les exercices d’endurance peuvent éliminer la graisse corporelle, même sans perte de poids

VENDREDI 20 septembre 2024 (HealthDay News) – Les exercices d’endurance intenses peuvent entraîner une baisse des niveaux de graisse corporelle sans perte de poids concomitante, indique une nouvelle étude à petite échelle.

Un groupe de onze hommes d’âge moyen qui ont parcouru 710 miles à vélo en sept jours n’ont perdu qu’environ 1 % de leur poids total, car ils ont mangé et bu suffisamment pour compenser la combustion de calories.

Mais ils ont perdu plus de 9 % de leur masse grasse corporelle globale, y compris une réduction de près de 15 % des niveaux de graisse viscérale dangereuse encombrant leurs organes vitaux.

Les cyclistes ont également constaté une réduction de plus de 20 % du cholestérol total et de près de 40 % des taux de triglycérides, ainsi qu’une réduction substantielle de la pression artérielle.

Les résultats « confirment l’importance de promouvoir un mode de vie physiquement actif plutôt que la restriction calorique dans la prévention de l’obésité », a conclu l’équipe de recherche dirigée par le co-auteur principal Jean-Pierre Despresprofesseur de kinésiologie à l’Université Laval en France.

En d’autres termes, l’étude « fournit la preuve que les humains ont été conçus pour être physiquement actifs plutôt que pour manger le moins possible », ont écrit les chercheurs.

Pour l’étude, les chercheurs ont recruté 11 cyclistes amateurs de sexe masculin âgés de 50 à 66 ans, capables de maintenir une vitesse moyenne de près de 19 milles à l’heure sur de longues distances. Tous ces hommes étaient originaires de la région métropolitaine de Québec, au Canada.

Durant sept jours consécutifs, les cyclistes ont été envoyés une ou deux fois sur une boucle routière de 64 milles sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, en face de Québec, jusqu’à accumuler un total de 710 milles de vélo.

Il a été demandé aux hommes de manger suffisamment pour maintenir leur poids corporel et de bénéficier d’un accès illimité à un petit-déjeuner buffet et à un déjeuner ainsi qu’à un dîner à emporter et à des collations.

Avant leur sortie, les cyclistes avaient des niveaux de graisse viscérale similaires à ceux d’un groupe témoin d’hommes de la même tranche d’âge. Cependant, les cyclistes avaient des niveaux de graisse hépatique et de graisse abdominale significativement plus faibles.

Au cours de la semaine de course, les hommes ont gagné un peu plus de 1 % de masse musculaire maigre, mais ont perdu plus de 9 % de leur graisse corporelle, comme le montrent les résultats.

« Ces résultats soulignent une fois de plus la nécessité d’aller au-delà de la perte de poids pour évaluer pleinement les changements dans la composition corporelle induits par… l’exercice d’endurance », concluent les chercheurs.

La nouvelle étude paraît dans le Journal américain de physiologie, d’endocrinologie et de métabolisme.

Plus d’informations

La clinique Mayo en dit plus sur exercice pour perdre du poids.

SOURCE : American Physiological Society, communiqué de presse, 18 septembre 2024