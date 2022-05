Les exercices de tir actif en valent-ils la peine?

Lorsqu’une enseignante de Robb Elementary a entendu des coups de feu exploser dans le couloir, elle a crié à ses enfants de se mettre sous les bureaux alors qu’elle courait pour verrouiller la porte de la classe. “Ils s’entraînent pour ce jour depuis des années”, a déclaré l’enseignant à NBC. « Ils savaient que ce n’était pas un exercice. Nous savions que nous devions nous taire, sinon nous allions nous trahir.

Exercices de confinement (ou « exercices de tir actif ») sont devenus un tarif standard dans les écoles publiques américaines, utilisés dans plus de 95 % des écoles et obligatoires dans plus de 40 États. Mais malgré leur omniprésence, il n’y a pas de directives fédérales sur la manière exacte dont ces exercices devraient se dérouler, créer variation importante – et controverse – à travers le pays.

Les entreprises à but lucratif disposant de gros budgets de marketing vendent leurs propres programmes de préparation aux écoles, malgré des preuves limitées de l’efficacité de l’approche de ces entreprises. Certains étudiants ont déclaré se sentir traumatisés après les exercices, bien que d’autres disent que cela leur donne un sentiment relatif d’autonomisation. Ces dernières années, des anecdotes ont émergé sur des tactiques trop zélées, comme tirer sur des enseignants avec des plombs en plastique, simuler des coups de feu et utiliser du faux sang.

Alors que les journalistes continuent de rassembler les détails de ce qui s’est passé à Robb Elementary, il est clair que l’école a été fermée à clé – les enseignants ont verrouillé les portes de la classe, éteint les lumières et déplacé la classe hors de vue du couloir et sont restés silencieux.

Dans le district scolaire indépendant consolidé d’Uvalde, toutes les écoles utilisent le protocole de réponse standard pour les verrouillages, un ensemble d’instructions claires promues par la Fondation “I Love U Guys”, que les parents ont lancée en 2006 après que leur fille a été tuée dans une fusillade dans une école du Colorado. Le protocole demande aux enseignants de verrouiller les portes et de s’assurer que les élèves restent hors de vue et restent silencieux.

Un élève de quatrième année qui a survécu à la fusillade a déclaré à l’affilié de CBS KENS de San Antonio que lorsqu’il a entendu la fusillade, il a exhorté son ami à se cacher sous quelque chose. “Je me cachais dur”, a déclaré l’enfant. “Et je disais à mon ami de ne pas parler parce que [the shooter] va nous entendre.

Ces expériences suggèrent que les exercices de confinement ont vraiment aidé les élèves et le personnel à réagir efficacement. Jusqu’à présent, les preuves suggèrent que les enfants et les éducateurs d’Uvalde ont bien suivi leur formation au confinement, et c’est la police locale qui n’a pas suivi le protocole. Pour l’instant, la plupart des experts disent que si nous vivons dans une société où les fusillades dans les écoles sont des menaces auxquelles les communautés doivent faire face, alors les écoles devraient planifier des exercices, mais être plus conscientes de la façon dont elles sont exécutées et prendre des mesures pour atténuer les dommages inutiles.

Le cas des exercices de confinement

Davantage d’écoles ont commencé à pratiquer des exercices de confinement après le massacre de 1999 à Columbine, dans le Colorado, mais le nombre a rapidement augmenté après la fusillade à l’école élémentaire Sandy Hook dans le Connecticut en 2012. Même si les homicides de jeunes sont beaucoup moins susceptibles de se produire dans les écoles que d’autres lieux, les chefs d’établissement et les politiciens font face à une immense pression pour réagir de manière proactive à ces incidents effrayants.

La recherche a suggéré que les exercices de verrouillage sont des outils importants, a déclaré Jaclyn Schildkraut, professeur de justice pénale à l’Université d’État de New York à Oswego, qui étudie les exercices de verrouillage des écoles. L’une des raisons est que plus une école pratique, mieux les élèves et le personnel se souviennent d’exécuter toutes les étapes.

« C’est d’autant plus important que [emergency] les exercices … sont conçus pour développer la mémoire musculaire, ce qui permet à une personne d’effectuer certaines fonctions dans des situations chaotiques, comme un attaquant actif, lorsque son esprit essaie encore de traiter ce qui se passe », a-t-elle écrit dans un article de 2020. D’autres recherches ont montré que les formations aux catastrophes aident les étudiants à développer leurs compétences, et l’Association nationale des psychologues scolaires a également approuvé les exercices de verrouillage comme moyen de se préparer aux urgences.

Les conclusions de Schildkraut indiquent que le personnel et les étudiants qui participent aux exercices de confinement se sentent mieux préparés et plus autonomes en cas d’urgence. Le compromis, a-t-elle découvert, est que les élèves se sentent également moins en sécurité à l’école, peut-être parce qu’ils doivent réfléchir au risque auquel ils pourraient un jour être confrontés.

Certains critiques ont déclaré qu’il n’était pas nécessaire de soumettre les jeunes élèves aux exercices alors qu’ils pouvaient simplement écouter les instructions de leurs professeurs en cas d’urgence. Une comparaison courante vole dans un avion; les passagers sont dirigés vers où se tourner pour obtenir des informations en cas de crise, mais ils ne sont pas tenus de pratiquer les protocoles d’urgence avant le décollage de leur vol.

Schildkraut a déclaré qu’une différence est que les enseignants sont souvent les premières personnes à être tuées dans une fusillade dans une école. « Vous ne pouvez pas supprimer les seules personnes qui détiennent les informations et vous attendre à ce que quelqu’un d’autre le fasse », m’a-t-elle dit. “Tout le monde doit avoir les outils pour rester en sécurité en ce moment.”

Les partisans de la préparation au verrouillage soulignent également le tournage de Parkland, en Floride, en 2018, où les élèves du lycée Marjory Stoneman Douglas n’avaient reçu aucune formation de tireur actif et l’école n’avait pas de procédures de verrouillage établies.

Ce manque de formation, selon les experts, était l’une des raisons pour lesquelles les enseignants et les élèves du troisième étage de Marjory Stoneman Douglas avaient évacué leurs salles de classe lorsqu’ils avaient entendu une alarme incendie. (L’alarme avait été déclenchée par une décharge provenant de l’arme du tireur.) Lorsque le tireur a atteint le troisième étage, il a assassiné cinq élèves dans le couloir et un enseignant qui tenait la porte de leur classe ouverte.

Mais il existe peu de directives fédérales sur les meilleures pratiques pour les exercices de verrouillage, malgré les appels répétés à une telle assistance. En 2013, les agences fédérales ont approuvé une pratique controversée connue sous le nom de « Courir, se cacher, se battre », encourageant le personnel de l’école incapable de se cacher ou de courir dans un incident de tireur actif pour essayer de « neutraliser » l’auteur avec une « force agressive » ou des objets à proximité comme le feu. extincteurs. La formation fédérale n’a pas précisé comment et si les éducateurs devraient pratiquer de telles tactiques.

Dans le rapport final de la Commission fédérale sur la sécurité scolaire établie après Parkland, les auteurs ont recommandé aux agences fédérales d’élaborer des lignes directrices pour les formations de tireurs actifs, mais à ce jour, celles-ci ne se sont pas concrétisées. Un porte-parole du Department of Homeland Security n’a pas renvoyé de demande de commentaire; un porte-parole du ministère de l’Éducation a fourni des liens vers des conseils sur tireur actif et les événements d’urgence, mais pas spécifiquement aux exercices.

Une série d’entreprises et de consultants sont entrés dans la brèche, vantant les approches dites «basées sur les options» qui, selon eux, sont supérieures aux exercices traditionnels. Il s’agit notamment de former le personnel à davantage de tactiques, comme barricader des portes ou même affronter activement un tireur armé. L’acteur le plus reconnu dans cet espace est Alice, le plus grand fournisseur à but lucratif d’entraînement au tir actif aux États-Unis. Armée de gros budgets de marketing, l’entreprise peut voyager à travers le pays pour promouvoir son modèle, même avec des recherches limitées disponibles pour le soutenir.

“Il n’y a aucune exigence sur le modèle à utiliser, et en ce moment, tout le monde essaie de le comprendre”, a déclaré Schildkraut.

Comment les exercices de verrouillage peuvent causer des dommages

Compte tenu du flux constant de reportages anecdotiques sur les exercices de tir actifs inspirant la peur des enfants et même les poursuites pour blessures des employés, les défenseurs ont demandé plus d’attention pour savoir si les exercices de verrouillage provoquent un traumatisme ou sont même nécessaires. Les psychologues disent que l’établissement de normes d’exercices est particulièrement important pour les enfants, dont le cerveau et les stratégies d’adaptation sont encore en développement. D’autres demandent instamment que l’on se concentre davantage sur les stratégies de sécurité préventive, comme l’amélioration des soutiens en santé mentale et le développement de lignes téléphoniques anonymes pour les étudiants.

Il existe peu de recherches de haute qualité sur les risques pour la santé mentale des exercices de verrouillage, bien qu’en 2021, les chercheurs de Georgia Tech, en partenariat avec Everytown for Gun Safety, aient publié une étude analysant les publications sur les réseaux sociaux avant et après les exercices dans 114 écoles de 33 États.

Les chercheurs ont découvert que les exercices étaient associés à une augmentation de la dépression, du stress, de l’anxiété et des problèmes de santé physiologiques chez les élèves, les enseignants et les parents, et ont suggéré aux dirigeants de repenser la dépendance des écoles à leur égard. “Nous fournissons la première preuve empirique que les exercices de tir à l’école – dans leur état actuel et non réglementé – ont un impact négatif sur le bien-être psychologique de communautés scolaires entières”, ont écrit les auteurs.

D’autres experts disent que les exercices peuvent même être contre-productifs, étant donné que la plupart des tireurs d’école ont tendance à être des élèves actuels ou anciens de ces écoles. Les exercices pourraient déclencher un comportement «socialement contagieux», avertissent certains critiques, ou dissuader les chefs d’établissement de faire d’autres investissements proactifs en matière de sécurité.

Les méthodes d’Alice, qui incluent des simulations alarmantes, ont fait l’objet d’un examen particulier. Mais en décembre 2021, lorsqu’un tireur a assassiné quatre élèves de l’Oxford High School dans le Michigan, les dirigeants ont indiqué qu’ils s’étaient préparés à une telle attaque en utilisant une perceuse Alice deux mois auparavant. Le PDG d’Alice a affirmé qu’Oxford aurait vu des dizaines de morts supplémentaires sans la formation.

Une étude publié en 2020, dirigé par un professeur de justice pénale à l’Université Xavier de Cincinnati, a révélé qu’environ un étudiant sur 10 a déclaré avoir eu un résultat psychologique négatif après une formation Alice, mais plus de 85% des étudiants ont déclaré qu’ils n’avaient eu aucun changement de sentiment ou senti plus préparé, confiant ou en sécurité. Le professeur qui a dirigé cette recherche – Cheryl Lero Jonson – a publié une étude en 2018 affirmant que les approches «basées sur des options» comme Alice étaient «une réponse civile plus efficace[s]» aux incidents de tireurs actifs que les exercices traditionnels de verrouillage de l’école. Les critiques notent que Lero Jonson est une instructrice certifiée d’Alice et disent que ses découvertes n’étaient pas suffisamment indépendantes.

Schildkraut, qui étudie principalement la méthode du protocole de réponse standard, m’a dit qu’elle ne se sentirait pas à l’aise de dire si un modèle est meilleur ou pire, mais qu’elle pense que les partisans des approches de type Alice induisent le public en erreur lorsqu’ils suggèrent que les exercices de verrouillage traditionnels ne le font pas. impliquent des choix.

« Lorsque nous formons des étudiants, nous ne disons pas que c’est votre seule option. Si vous êtes dans un espace ouvert ou près d’une porte de sortie, votre meilleure option est de sortir du bâtiment », a-t-elle déclaré. “La raison pour laquelle l’accent est davantage mis sur le verrouillage en tant qu’option [and the ‘L’ in Alice stands for lockdown] parce que les enfants se souviennent des choses de manière très linéaire, et la meilleure chose qu’un élève puisse faire est de fermer la porte et de s’écarter.

Comment atténuer les dommages causés par le forage

Pour réduire le risque de traumatisme, un nombre croissant d’experts et de défenseurs se sont mobilisés pour émettre des recommandations sur les exercices de confinement.

En août 2020, l’American Academy of Pediatrics (AAP) a annoncé son opposition aux exercices de tir actif à haute intensité, émettant des recommandations, notamment pour éliminer la tromperie dans les exercices et pour intégrer la contribution des étudiants dans leur conception. L’AAP a recommandé de faire des aménagements pour les étudiants qui peuvent avoir eu des expériences traumatisantes antérieures ou qui sont autrement plus à risque de réaction négative.

Un mois plus tard, la National Education Association, la Fédération américaine des enseignants et Everytown for Gun Safety ont publié leurs propres recommandations pour les exercices de sécurité dans les écoles, notamment en en retirant complètement les élèves. Si les élèves doivent participer, les syndicats d’enseignants et Everytown suggèrent d’en informer les parents, d’éliminer les simulations qui imitent une fusillade réelle et d’utiliser un langage adapté à l’âge développé en partenariat avec le personnel de santé mentale de l’école.

En mai 2021, l’Association nationale des psychologues scolaires, l’Association nationale des agents de ressources scolaires et Safe and Sound Schools ont publié leurs propres nouvelles directives sur les exercices de verrouillage des écoles, recommandant, entre autres, d’obtenir l’autorisation parentale et de former le personnel à reconnaître les signes de traumatisme. .

Et cette année, en partie motivés par les nouvelles recherches de Georgia Tech, les législateurs de l’État de Washington ont adopté un projet de loi interdisant aux exercices de verrouillage des écoles d’impliquer des simulations ou des reconstitutions réalistes qui ne sont pas «informées par les traumatismes et adaptées à l’âge et au développement». La loi entre en vigueur en juin.

Les chercheurs disent que davantage d’études de haute qualité sont nécessaires pour comprendre les impacts à long terme des exercices de verrouillage et pour développer des approches plus standardisées qui pourraient minimiser les risques. Un leadership accru de la part du gouvernement fédéral aiderait.