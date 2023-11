Les exemptions de vaccination pour les jardins d’enfants n’ont jamais été aussi élevées

Le pourcentage d’enfants de maternelle dont les parents ont renoncé aux vaccinations obligatoires à l’école a atteint son niveau le plus élevé jamais enregistré au cours de l’année scolaire 2022-2023, selon de nouvelles données fédérales publiées jeudi.

La baisse de la couverture vaccinale de routine contre des maladies comme la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) augmente les risques d’épidémie et souligne les conséquences continues des obstacles à la vaccination pendant la pandémie de COVID-19.

Une épidémie de rougeole dans le centre de l’Ohio l’hiver dernier a attiré une attention renouvelée sur les risques liés à l’absence de vaccination ROR. Le CDC a constaté que 94 pour cent des cas concernaient des enfants de moins de 5 ans non vaccinés.

Cette classe de maternelle est devenue éligible pour effectuer la plupart des vaccinations requises par l’État pendant la pandémie de COVID-19. Chaque État et le District de Columbia exigent que les enfants se fassent vacciner contre certaines maladies avant de commencer l’école, notamment la rougeole, les oreillons, la polio, le tétanos, la coqueluche et la varicelle.

« Étant donné que des groupes d’enfants sous-vaccinés peuvent conduire à des épidémies, il est important que les programmes de vaccination, les écoles et les prestataires de soins s’assurent que les enfants sont complètement vaccinés avant l’entrée à l’école ou avant l’expiration des périodes d’inscription provisoires », selon le rapport du CDC.

La couverture nationale est restée proche de 93 pour cent pour tous les vaccins, similaire à celle de l’année scolaire 2021-2022, inférieure à la couverture de 94 pour cent de l’année scolaire 2020-2021, et encore inférieure à la couverture de 95 pour cent de l’année scolaire 2019-2020, lorsque les enfants étaient vaccinés avant l’urgence de santé publique liée au COVID-19.

Tous les États et DC accordent des exemptions médicales, et tous les États sauf trois accordent des exemptions non médicales pour des raisons religieuses ou philosophiques, selon le CDC.

Les exemptions étaient globalement faibles, a déclaré le CDC, mais atteignaient toujours le plus haut jamais enregistré à 3 pour cent, contre 2,6 pour cent au cours de l’année scolaire 2021-2022.

Les exemptions ont augmenté dans 40 États et DC, et 10 États ont signalé que plus de 5 pour cent des enfants de maternelle étaient exemptés d’au moins un vaccin obligatoire.

L’Idaho avait globalement le pourcentage d’exemptions le plus élevé, avec 12 pour cent des enfants de maternelle bénéficiant d’au moins une exemption. En revanche, seulement 0,1 pour cent des enfants de maternelle à New York étaient exemptés.

Le CDC recommande deux doses du vaccin ROR avant l’entrée à l’école, la première dose étant administrée entre 12 et 15 mois et la deuxième dose entre 4 et 6 ans.

La couverture nationale du ROR chez les élèves de maternelle est restée inférieure à l’objectif Healthy People 2030 de 95 pour cent pour la troisième année consécutive.

Le rapport n’examine pas les raisons pour lesquelles la couverture vaccinale est en baisse.

“Il n’est pas clair si cela reflète une véritable augmentation de l’opposition à la vaccination, ou si les parents optent pour des exemptions non médicales en raison d’obstacles à la vaccination ou par commodité”, ont écrit les responsables du CDC. « Que ce soit en raison d’une hésitation accrue ou d’obstacles à la vaccination, la pandémie de COVID-19 a affecté la vaccination systématique des enfants. »

Pourtant, la politisation des vaccins contre la COVID-19 a amplifié le sentiment anti-vaccin.

Les auteurs du rapport ont déclaré qu’une “meilleure compréhension des raisons derrière l’augmentation des exemptions non médicales dans 40 États et DC, et de leur impact, pourrait aider à développer des politiques… pour mettre une couverture vaccinale plus élevée et une protection contre les maladies évitables par la vaccination à la portée d’un plus grand nombre d’États”.