WASHINGTON (AP) – Alors que l’administration Trump approchait de la fin d’une série d’exécutions sans précédent, 70% des condamnés à mort étaient atteints du COVID-19. Les gardiens étaient malades. Le personnel itinérant des prisons de l’équipe d’exécution avait le virus. Il en a été de même pour les témoins des médias, qui ont peut-être infecté sans le savoir d’autres personnes lorsqu’ils sont rentrés chez eux parce qu’ils n’ont jamais été informés de la propagation des cas.

Les archives obtenues par l’Associated Press montrent que les employés du complexe pénitentiaire de l’Indiana où les 13 exécutions ont été effectuées pendant six mois ont eu des contacts avec des détenus et d’autres personnes infectées par le coronavirus, mais ont pu refuser les tests et ont refusé de participer aux efforts de recherche des contacts et étaient encore autorisés à reprendre leurs affectations de travail.

D’autres membres du personnel, y compris ceux qui ont été amenés pour aider aux exécutions, ont également diffusé des conseils à leurs collègues sur la manière d’éviter les quarantaines et de contourner les conseils de santé publique du gouvernement fédéral et des responsables de la santé de l’Indiana.

Les exécutions à la fin de la présidence de Donald Trump, achevées en une courte période de quelques semaines, ont probablement agi comme un événement de grande diffusion, selon les dossiers examinés par AP. Les experts de la santé ont averti que cela pourrait se produire lorsque le ministère de la Justice insistait pour reprendre les exécutions pendant une pandémie.

Il est impossible de savoir précisément qui a introduit les infections et comment elles ont commencé à se propager, en partie parce que les responsables des prisons n’ont pas systématiquement fait la recherche des contacts et n’ont pas été totalement transparents sur le nombre de cas. Mais les experts médicaux disent que ce sont probablement les bourreaux et le personnel de soutien, dont beaucoup ont quitté les prisons d’autres États avec leurs propres épidémies de virus, ont déclenché ou contribué à la fois au pénitencier de Terre Haute et au-delà des murs de la prison.

Sur les 47 personnes incarcérées dans le quartier des condamnés à mort, 33 ont été testées positives entre le 16 et le 20 décembre, devenant infectées peu de temps après les exécutions d’Alfred Bourgeois le 11 décembre et de Brandon Bernard le 10 décembre, selon l’avocate du Colorado Madeline Cohen, qui a compilé les noms de ceux qui ont été testés positifs en contactant d’autres avocats fédéraux du quartier des condamnés à mort. D’autres avocats, ainsi que des militants en contact avec des condamnés à mort, ont également déclaré à l’AP qu’on leur avait dit qu’un grand nombre de condamnés à mort avaient été testés positifs à la mi-décembre.

En outre, au moins une douzaine d’autres personnes, y compris des membres de l’équipe d’exécution, des témoins des médias et un conseiller spirituel, ont été testées positives pendant la période d’incubation du virus, répondant aux critères d’un événement de propagation généralisée, dans lequel une ou plusieurs personnes déclenchent une épidémie qui se propage à beaucoup d’autres en dehors de leur cercle de connaissances. Le décompte pourrait être beaucoup plus élevé, mais sans recherche des contacts, il est impossible d’en être sûr.

Les cas de détenus actifs au pénitencier de l’Indiana sont également passés de trois seulement le 19 novembre – le jour où Orlando Cordia Hall a été mis à mort – à 406 le 29 décembre, soit 18 jours après l’exécution de Bourgeois, selon les données du Bureau of Prisons. Les données incluent les détenus du pénitencier de haute sécurité, bien que le Bureau des prisons n’ait jamais dit s’il incluait les condamnés à mort dans ce décompte.

En tout, 726 des quelque 1200 détenus du pénitencier américain de Terre Haute ont été testés positifs au COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon les données du Bureau of Prisons. Parmi eux, 692 se sont rétablis.

Les avocats et les avocats des détenus, un prêtre bouddhiste zen qui était le conseiller spirituel d’un prisonnier et même les familles de certaines des victimes se sont battus pour retarder les exécutions jusqu’après la pandémie. Leurs demandes ont été rejetées à plusieurs reprises et leur litige a échoué. Et certains sont tombés malades.

Des témoins, qui devaient porter des masques, regardaient derrière une vitre dans de petites pièces où il était souvent impossible de se tenir à six pieds l’un de l’autre. Ils ont été emmenés vers et depuis le bâtiment de la chambre de la mort dans des fourgons, où une bonne distance sociale n’était souvent pas possible. Les passagers devaient souvent attendre dans les fourgons pendant une heure ou plus, fenêtres enroulées et peu de ventilation, avant d’être autorisés à entrer dans le bâtiment de la chambre d’exécution. Et dans au moins un cas, les témoins ont été enfermés à l’intérieur de la chambre d’exécution pendant plus de quatre heures avec peu de ventilation et sans distanciation sociale.

Le personnel pénitentiaire a dit à ses collègues qu’ils devaient d’abord monter dans les avions, rentrer chez eux et ensuite passer un test, selon deux personnes proches du dossier. S’ils étaient positifs, ont-ils dit, ils pourraient simplement se mettre en quarantaine et ne seraient pas coincés à Terre Haute pendant deux semaines, ont déclaré les personnes, qui ne pouvaient pas discuter publiquement des conversations privées et se sont entretenues avec AP sous couvert d’anonymat.

Après l’exécution de Hall en novembre, seuls six membres de l’équipe d’exécution ont choisi de subir des tests de coronavirus avant de quitter Terre Haute, a déclaré le ministère de la Justice dans un dossier judiciaire. L’agence a déclaré qu’ils avaient tous été testés négatifs. Mais quelques jours plus tard, huit membres de l’équipe ont été testés positifs pour le virus. Cinq des membres du personnel qui avaient été testés positifs ont été ramenés à Terre Haute pour d’autres exécutions quelques semaines plus tard.

Yusuf Ahmed Nur, le conseiller spirituel de Hall, se tenait à quelques mètres à l’intérieur de la chambre d’exécution lorsque Hall a été exécuté le 19 novembre. Il a été testé positif au virus quelques jours plus tard.

Écrivant sur l’expérience, Nur a déclaré qu’il savait qu’il se mettrait en danger, mais que Hall lui avait demandé d’être à ses côtés lorsqu’il a été mis à mort. Lui et la famille de Hall se sont sentis obligés d’être là.

«Je ne pouvais pas dire non à un homme qui serait bientôt tué», a écrit Nur. «Le fait d’avoir contracté le COVID-19 dans le processus était un dommage collatéral» des exécutions pendant une pandémie.

Plus tard, deux journalistes ont été testés positifs pour le virus après avoir été témoins d’autres exécutions en janvier, puis ont eu des contacts avec des militants et leurs propres proches, qui ont ensuite été testés positifs. Bien qu’il ait été informé des diagnostics, le Bureau des prisons a sciemment caché les informations aux autres témoins des médias et a décidé de ne pas entreprendre de recherche des contacts.

À la mi-décembre, les responsables de la prison ont déclaré que Corey Johnson et Dustin Higgs étaient malades. Ce sont les deux derniers prisonniers à être exécutés, quelques jours à peine avant l’entrée en fonction du président Joe Biden.

Le couloir de la mort a été mis en lock-out après leurs résultats, ont déclaré les détenus à Ashley Kincaid Eve, avocate et militante contre la peine de mort. Mais même s’ils avaient également été testés positifs, elle a déclaré que Higgs et Johnson étaient toujours déplacés dans la prison – potentiellement infectant les gardes qui les accompagnaient – afin qu’ils puissent utiliser des téléphones et des e-mails pour parler à leurs avocats et à leur famille à l’approche de la date de leur exécution. Eve a déclaré que les responsables des prisons auraient peut-être craint qu’un tribunal retarde les exécutions pour des raisons constitutionnelles si cet accès était refusé.

En réponse aux questions de l’AP, le Bureau des prisons a déclaré que les membres du personnel qui ne ressentent pas de symptômes «sont prêts à travailler» et qu’ils ont leur température prise et sont interrogés sur les symptômes avant de se présenter au travail. (L’AP a précédemment signalé que les membres du personnel d’autres prisons étaient évacués avec des températures normales, même lorsque les thermomètres montraient des lectures hypothermiques.)

L’agence a déclaré qu’elle dispensait également une formation sur les contacts conformément aux directives fédérales et que «si le personnel contournait ces directives, nous n’en serions pas conscients».

Les responsables ont déclaré que les membres du personnel étaient tenus de participer à la recherche des contacts «s’ils répondaient aux critères pour cela» et que les responsables de l’agence ne pouvaient pas obliger les employés à se faire tester.

«Nous ne pouvons pas forcer les membres du personnel à passer des tests, et le CDC ne recommande pas non plus de tester des individus asymptomatiques», a déclaré un porte-parole de l’agence, faisant référence aux Centers for Disease Control and Prevention.

Le syndicat des employés de Terre Haute a refusé de commenter, affirmant qu’il ne voulait pas «entrer dans la mêlée publique de toute cette question».

Ailleurs, les responsables syndicaux se plaignent depuis longtemps de la propagation du coronavirus à travers le système pénitentiaire fédéral, ainsi que du manque d’équipement de protection individuelle et de place pour isoler les détenus infectés. Certains de ces problèmes ont été atténués, mais la maîtrise du virus continue d’être une préoccupation dans de nombreux établissements.

Aucune autre exécution n’a encore été programmée sous Biden. Le Bureau des prisons a refusé à plusieurs reprises de dire combien d’autres personnes ont été testées positives pour le coronavirus après les dernières exécutions. Et l’agence ne répondrait pas aux questions sur le raisonnement spécifique pour retenir les informations du public, ordonnant plutôt à l’AP de déposer une demande de dossiers publics.

Le Bureau des prisons a déclaré qu’il avait également «pris des efforts considérables pour atténuer la transmission» du virus, notamment en limitant le nombre de témoins médiatiques et en ajoutant une camionnette supplémentaire pour les témoins afin de les espacer.

Il a fait valoir que les témoins étaient informés que la distanciation sociale n’était peut-être pas possible dans la chambre d’exécution et que les témoins et autres devaient porter des masques et se voyaient offrir des équipements de protection supplémentaires, tels que des blouses et des écrans faciaux. L’agence a également refusé de répondre aux questions sur le point de savoir si le directeur Michael Carvajal ou d’autres hauts dirigeants avaient exprimé des inquiétudes quant à l’exécution de 13 personnes lors d’une pandémie mondiale qui a tué plus de 450000 aux États-Unis.

Pourtant, il semble que leurs propres protocoles n’aient pas été suivis. Après qu’un juge fédéral a ordonné au Bureau des prisons de s’assurer que les masques étaient portés lors des exécutions en janvier, le bourreau et le maréchal américain dans la chambre de la mort ont enlevé leurs masques lors de l’une des exécutions, semblant enfreindre l’ordonnance du juge. L’agence a fait valoir qu’elle devait le faire pour communiquer clairement et qu’elle n’a retiré ses masques que pendant une courte période et conteste que cela a violé l’ordre.

Dans un dossier du 24 novembre sur la propagation du COVID à Terre Haute, Joe Goldenson, un expert en santé publique sur la propagation de la maladie derrière les barreaux, a déclaré que des centaines de membres du personnel avaient participé d’une manière ou d’une autre à chaque exécution, dont environ 40 personnes. les équipes d’exécution et celles des équipes de sécurité spécialisées de 50 personnes qui ont voyagé depuis d’autres prisons du pays. Il a dit qu’il avait averti plus tôt que les exécutions allaient probablement devenir un phénomène généralisé.

Les experts médicaux et de santé publique ont appelé à plusieurs reprises le ministère de la Justice à retarder les exécutions, arguant que la configuration des prisons les rendait particulièrement vulnérables aux épidémies, notamment parce que la distanciation sociale était impossible et les soins de santé de qualité inférieure.

«Ce sont le type d’événements de grande diffusion à haut risque contre lesquels (l’American Medical Association) et (les Centers for Disease Control and Prevention) ont mis en garde tout au long de la pandémie», James L. Madara, vice-président exécutif de l’AMA, a écrit au ministère de la Justice le 11 janvier, juste avant les trois dernières exécutions fédérales.

Tarm a rapporté de Chicago et Sisak signalé de New York.

Sur Twitter, suivez Michael Tarm sur twitter.com/mtarm, Michael Balsamo sur www.twitter.com/MikeBalsamo1 et Michael Sisak sur twitter.com/mikesisak.