Les exécutions et la torture en Iran se multiplient avec des pendaisons de grues et des doigts guillotinés pour des crimes aussi insignifiants que le vol

L’IRAN a vu une augmentation des exécutions ainsi que des amputations à l’aide d’une guillotine hideuse de style médiéval pour retirer les doigts de la victime d’un crime aussi bas qu’un petit vol.

Le système barbare de punitions du pays voit des prisonniers pendus à des grues en public, tandis que les horribles chocs électriques et la flagellation sont également largement utilisés.

Les derniers chiffres montrent que l’Iran procède à environ 250 exécutions par an, dont une douzaine en public, au cours desquelles les condamnés meurent d’une mort lente et atroce en se balançant en l’air.

Dans le même temps, des groupes de défense des droits ont déclaré qu’ils intensifiaient l’utilisation d’une guillotine spéciale qui ampute les doigts des prisonniers – également souvent pratiquée en public.

L’Iran arrive en deuxième position après la Chine en ce qui concerne le nombre d’exécutions dans le monde – mais avec une population beaucoup plus petite.

En vertu de son Code pénal islamique, une condamnation à mort peut être prononcée pour des crimes tels que l’enlèvement, l’adultère, la consommation d’alcool et les crimes politiques ainsi que le meurtre.

Les victimes peuvent également se faire amputer les doigts pour des chefs de petits vols – ne laissant que le pouce et la paume.

Des enfants aussi jeunes que 12 ans peuvent également être condamnés à mort, ce qui est contraire au droit international.

Et la torture sévirait dans les prisons iraniennes, avec des décharges électriques, des flagellations, des planches d’eau et des violences sexuelles contre les prisonniers, selon des groupes de défense des droits humains.

Le Conseil national de la résistance iranienne a déclaré au Sun Online qu’il y avait eu « des dizaines d’exécutions ces derniers jours en Iran sous le régime des mollahs, signe de la détérioration de la situation des droits de l’homme ».

Shahin Gobadin, qui est membre du CNRI et porte-parole, a déclaré que «l’Iran qui a le plus d’exécutions par habitant au monde».

Il a dit: « [the regime] ne restera pas au pouvoir même un jour sans répression, torture et exécution ».

«Il a le plus peur d’un soulèvement national anti-régime encore plus grand que celui qui a secoué le régime jusqu’à sa fondation en novembre 2019», a-t-il déclaré.

«Il a donc eu recours à davantage d’exécutions. Au moins 30 prisonniers, dont trois femmes, ont été exécutés dans des villes de tout le pays au cours des 30 derniers jours seulement.

En 2018, six enfants ont été exécutés, dont deux enfants mariées qui ont tué leur mari adulte violent.

Un an plus tard, deux adolescents ont été fouettés et exécutés pour viol sans le leur dire ni à leur famille, ce qui a provoqué l’indignation des exécutions d’enfants.

Beaucoup de personnes exécutées sont torturées pour avouer, y compris le champion national de lutte iranien, Navid Afkari, 27 ans, accusé d’avoir tué un garde de sécurité de l’État lors des manifestations anti-gouvernementales.

La lapidation pour adultère reste également inscrite dans les statuts, bien que les derniers chiffres montrent qu’aucune n’a été pratiquée récemment.

Parmi les personnes actuellement passibles de la peine de mort pour consommation d’alcool, il y a un pilote retraité de 73 ans.

Il serait normalement fouetté, mais les procureurs ont exigé son exécution car il s’agit de sa troisième infraction de ce type, a déclaré Iran Human Rights Monitor.

« INSPECABLEMENT CRUEL »

Les décharges électriques dans les prisons voient les victimes attachées à une chaise et forcées à avouer des crimes avec le pouvoir augmenté si elles ne le font pas.

Une victime a déclaré à Amnesty: «Les décharges électriques étaient la pire forme de torture.

«J’avais l’impression que tout mon corps était percé de millions d’aiguilles. Si je refusais de répondre à leurs questions, ils augmenteraient les niveaux de tension et me donneraient des décharges électriques plus fortes.

«Je tremblais violemment et il y aurait une forte sensation de brûlure dans tout mon corps.

Dans une tournure malsaine aux brutales pendaisons de masse qu’il effectue, ceux qui attendent d’être exécutés ont été obligés de regarder les autres mourir.

Une femme en route vers la potence, Zahra Ismaili, a subi une crise cardiaque après avoir vu 16 hommes pendre devant elle – mais son corps sans vie était de toute façon tendu.

Pendant ce temps, l’organisation de défense des droits humains Amnesty International a souligné l’utilisation accrue de la guillotine.

«Les autorités iraniennes préparent leur mécanisme de torture pour encore une fois mutiler et traumatiser délibérément les gens par des châtiments corporels judiciaires extrêmement cruels», a-t-il déclaré.

Diana Eltahawy, sa directrice adjointe pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a ajouté: «Les autorités iraniennes préparent à nouveau leurs outils de torture pour mutiler et traumatiser délibérément les gens par des châtiments corporels d’une cruauté indescriptible.

Elle a également souligné l’utilisation de la torture, comme les décharges électriques, pour les prisonniers, qui sont également fouettés et abusés sexuellement dans le système carcéral brutal de l’Iran.