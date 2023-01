Les exécutions en Iran répriment les manifestations dans les rues, mais la dissidence pourrait prospérer dans la clandestinité

La pendaison des manifestants par l’Iran – et l’affichage de leurs corps sans vie suspendus à des grues – semble avoir instillé suffisamment de peur pour empêcher les gens de descendre dans la rue après des mois de troubles antigouvernementaux.

Le succès de la répression des pires troubles politiques depuis des années est susceptible de renforcer l’opinion des dirigeants iraniens purs et durs selon laquelle la suppression de la dissidence est le moyen de conserver le pouvoir.

Cependant, la réussite pourrait s’avérer de courte durée, selon les analystes et les experts qui se sont entretenus avec Reuters. Ils soutiennent que le recours à la violence meurtrière de l’État ne fait que pousser la dissidence dans la clandestinité, tout en approfondissant la colère ressentie par les Iraniens ordinaires à propos de l’establishment clérical qui a régné pendant quatre décennies.

“Cela a été relativement réussi puisque le nombre de personnes dans les rues a diminué”, a déclaré Saeid Golkar de l’Université du Tennessee à Chattanooga, faisant référence à la répression et aux exécutions.

“Cependant, cela a créé un énorme ressentiment parmi les Iraniens.”

L’objectif principal de l’establishment était d’intimider la population pour qu’elle se soumette par tous les moyens, a déclaré Hadi Ghaemi, directeur exécutif de la Campagne pour les droits de l’homme en Iran.

“Les manifestations ont pris une forme différente, mais elles n’ont pas pris fin. Les gens sont soit en prison, soit ils sont entrés dans la clandestinité parce qu’ils sont déterminés à trouver un moyen de continuer à se battre”, a-t-il déclaré.

Défiant la fureur publique et les critiques internationales, l’Iran a prononcé des dizaines de condamnations à mort pour intimider les Iraniens exaspérés par la mort de la femme irano-kurde Mahsa Amini, 22 ans.

REGARDER | Des manifestants se rassemblent devant une prison lundi : Des manifestants se rassemblent là où l’Iran s’attendait à exécuter 2 prisonniers Les manifestants se sont rassemblés dimanche soir devant une prison de la ville de Karaj, dans le nord de l’Iran, au milieu d’informations selon lesquelles deux détenus avaient été transférés à l’isolement avant leur exécution.

Sa mort sous la garde de la police des mœurs en septembre 2022 a déclenché des années de colère refoulée dans la société, sur des questions allant de la misère économique et de la discrimination contre les minorités ethniques au resserrement des contrôles sociaux et politiques.

Au moins quatre personnes ont été pendues depuis le début des manifestations, selon la justice, dont deux manifestants samedi pour avoir prétendument tué un membre des forces de la milice volontaire Basij.

Amnesty International a déclaré le mois dernier que les autorités iraniennes requéraient la peine de mort pour au moins 26 autres personnes dans ce qu’elle a appelé des “procès fictifs destinés à intimider les manifestants”.

Ces mesures reflètent ce que les experts disent être l’approche constante des dirigeants religieux vis-à-vis du gouvernement depuis la révolution islamique de 1979 qui l’a amené au pouvoir – une volonté d’utiliser toute la force nécessaire pour écraser la dissidence.

“La principale stratégie du régime a toujours été la victoire par la terreur. La répression est la seule solution du régime car il est incompétent et incapable de changement ou de bonne gouvernance”, a déclaré Golka.

Misère économique

Les manifestations, qui ont considérablement ralenti depuis le début des pendaisons, ont atteint leur maximum dans les régions d’Iran peuplées de sunnites et sont actuellement principalement limitées à ces régions.

Et pourtant, selon les analystes, un esprit révolutionnaire qui a réussi à s’enraciner dans tout le pays pendant les mois de protestation pourrait encore survivre à la répression sécuritaire, notamment parce que les griefs des manifestants restent sans réponse.

Avec l’aggravation de la misère économique, en grande partie à cause des sanctions américaines sur le travail nucléaire contesté de Téhéran, de nombreux Iraniens ressentent la douleur de l’inflation galopante et de la montée du chômage.

L’inflation a grimpé à plus de 50 %, le niveau le plus élevé depuis des décennies. Le chômage des jeunes reste élevé, plus de 50 % des Iraniens étant poussés en dessous du seuil de pauvreté, selon les rapports du Centre iranien des statistiques.

“Il n’y a pas de tournant [back to the status quo]et le régime ne peut pas revenir à l’époque d’avant la mort de Mahsa », a déclaré Ghaemi.

Majid Kazemi comparaît lundi dans une salle d’audience alors que lui et deux autres personnes auraient tué des membres des forces de sécurité lors de manifestations nationales en Iran. (Agence de presse Mizan/WANA/via Reuters)

Alex Vatanka, directeur du programme iranien au Middle East Institute à Washington, a déclaré que Téhéran misait sur la répression et la violence pour sortir de cette crise.

« Cela pourrait fonctionner à court terme mais… cela ne fonctionnera pas à long terme », a déclaré Vatanka, citant des raisons telles que la détérioration de l’économie iranienne et sa population jeune et intrépide qui veut « un grand changement politique, et ils se battront pour cela ». “

Rien n’indique que le président Ebrahim Raisi ou d’autres dirigeants tentent de proposer de nouvelles politiques pour tenter de gagner le public. Au lieu de cela, leur attention semble être fixée sur la sécurité.

Les dirigeants religieux semblent inquiets que l’exercice de la retenue sur les manifestants puisse les faire paraître faibles parmi leurs partisans politiques et paramilitaires, ont déclaré les analystes.

Reuters n’a pas pu joindre les responsables du bureau de Raisi pour commenter.

Golkar a déclaré qu’un motif supplémentaire des exécutions était le besoin des dirigeants de satisfaire les principaux partisans d’organisations telles que le Basij, la milice volontaire qui a joué un rôle déterminant dans la lutte contre les troubles spontanés et sans chef.

Khamenei soutient la répression

“Le régime veut dire à ses partisans qu’il les soutiendra par tous les moyens”, a déclaré Golkar.

Pour envoyer des ondes de choc, les autorités ont imposé des interdictions de voyager et des peines de prison à plusieurs personnalités publiques, des athlètes aux artistes et rappeurs. Un champion de karaté faisait partie des personnes exécutées.

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a signalé lundi que l’État n’avait pas l’intention d’assouplir sa répression, déclarant dans un discours télévisé que ceux qui “ont incendié des lieux publics ont sans aucun doute commis une trahison”.

Lundi, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, assiste à une réunion avec un groupe de personnes et d’ecclésiastiques de la ville de Qom à Téhéran. (Bureau du guide suprême iranien/WANA/Handout via Reuters)

L’exercice d’un pouvoir d’État sans compromis a été un thème central de la carrière de Raisi. Il est sous sanctions américaines pour un passé qui comprend ce que les États-Unis et les militants disent être son rôle dans la supervision du meurtre de milliers de prisonniers politiques dans les années 1980.

Interrogé sur ces meurtres des années 1980, Raisi a déclaré aux journalistes peu après son élection en 2021 qu’il devrait être félicité pour avoir défendu la sécurité du peuple.

Ghaemi a déclaré que les principaux responsables réclamant les exécutions aujourd’hui étaient profondément impliqués dans les meurtres de prisonniers des années 1980.

“Mais ce ne sont pas les années 1980 où ils ont mené tous ces crimes dans l’obscurité”, a-t-il déclaré. “Tout ce qu’ils font est diffusé sur les réseaux sociaux et attire une énorme attention internationale.”