Les exécutions aux États-Unis atteignent leur plus haut niveau depuis cinq ans — RT World News

Amnesty International a condamné « l’engagement effrayant des États-Unis en faveur de la peine de mort »

Les États-Unis ont exécuté plus de prisonniers l’année dernière que n’importe quelle année depuis 2018, selon un rapport d’Amnesty International publié mercredi. À l’échelle mondiale, les exécutions ont atteint leur plus grand nombre depuis près d’une décennie.

Quelque 24 personnes ont été exécutées aux États-Unis en 2023, soit une augmentation de 33 % par rapport aux 18 mises à mort en 2022. Les exécutions sont devenues de plus en plus rares aux États-Unis depuis que 98 condamnés ont été mis à mort en 1999, et le chiffre de l’année dernière est le plus élevé depuis 2018, lorsque 25 exécutions capitales ont été appliquées.

Parmi les personnes exécutées aux États-Unis l’année dernière se trouvait Amber McLaughlin, la première femme transgenre à être exécutée aux États-Unis. Meurtrier et violeur, McLaughlin a été exécuté dans le Missouri en janvier 2023. Les 24 exécutions ont été effectuées par les autorités de l’État par injection létale.

Quelque 27 États américains et le gouvernement fédéral appliquent la peine capitale, l’injection létale étant la principale méthode d’exécution. Cependant, les injections mortelles bâclées ne sont pas rares et les données d’autopsie suggèrent que la méthode est souvent atrocement douloureuse. La société pharmaceutique qui fabrique l’anesthésique le plus couramment utilisé lors des exécutions a suspendu sa production en 2009, et les lots restants étant pour la plupart expirés, les États se sont tournés vers des méthodes alternatives ces dernières années.















L’Idaho, le Mississippi, l’Oklahoma, la Caroline du Sud et l’Utah autorisent désormais les exécutions par peloton d’exécution, tandis que l’Alabama, l’Arkansas, la Floride, le Kentucky, le Mississippi, l’Oklahoma, la Caroline du Sud et le Tennessee autorisent l’utilisation de la chaise électrique. Sept États, dont l’Alabama, autorisent l’utilisation des chambres à gaz.

« Un certain nombre d’États américains ont fait preuve d’un engagement effrayant en faveur de la peine de mort et d’une intention insensée d’investir des ressources dans la suppression de vies humaines. » » a déclaré la secrétaire générale d’Amnesty International, Agnès Callamard, dans un communiqué.

« Des exécutions via la nouvelle méthode cruelle d’asphyxie à l’azote ont également été utilisées, l’Alabama utilisant honteusement cette méthode non testée pour tuer Kenneth Smith plus tôt cette année », a-t-il ajouté. a-t-elle ajouté, faisant référence au premier gazage du meurtrier Kenneth Smith en janvier. Les autorités de l’Alabama ont autorisé l’utilisation de l’azote gazeux en raison d’une pénurie de produits chimiques d’injection mortels.

À l’échelle mondiale, Amnesty International estime que 1 153 exécutions ont eu lieu en 2023, soit une augmentation de plus de 30 % par rapport à 2022 et le chiffre le plus élevé enregistré depuis 2015, où 1 634 personnes avaient été exécutées.