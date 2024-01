Les excuses officielles du Premier ministre Abiy permettent à la BAD de renvoyer le personnel international et de reprendre ses opérations en Éthiopie – Addis Standard

Addis-Abeba – La Banque africaine de développement (BAD) a déclaré qu’elle avait « reçu des excuses formelles » du Premier ministre Abiy Ahmed « au nom du gouvernement éthiopien », ce qui a conduit la Banque à décider de renvoyer tout le personnel international et de reprendre ses opérations normales en Éthiopie.

« À la lumière des réunions productives entre le Premier ministre Abiy Ahmed et le président de la Banque africaine de développement, le Dr Adesina, ainsi que des excuses officielles du gouvernement et des engagements fermes du Premier ministre à résoudre les problèmes liés à l’incident, le La Banque africaine de développement va désormais reprendre ses opérations normales en Éthiopie. Tout le personnel international de la Banque africaine de développement va désormais retourner en Éthiopie », a indiqué la Banque.

Dans ses commentaires pour la première fois, la Banque a également déclaré que « le gouvernement s’est engagé à coopérer pleinement avec la Banque dans les enquêtes sur la question des fonds manquants qui auraient dû être transférés à la Banque », mais s’est abstenue d’expliquer les circonstances exactes entourant les rapports de des millions de dollars de fonds manquants.

Notre partenariat avec le Groupe de la Banque africaine de développement est essentiel pour #Ethiopieles efforts de souveraineté alimentaire du pays. Nous restons déterminés à renforcer nos relations grâce au soutien de mon frère Président de la Banque, @akin_adesina. -Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) 19 janvier 2024

Sans fournir plus de détails, le Premier ministre Abiy a déclaré plus tôt sur X que « notre partenariat avec le Groupe de la Banque africaine de développement est essentiel aux efforts de souveraineté alimentaire de l’Éthiopie. Nous restons déterminés à renforcer nos relations grâce au soutien de mon frère président de la Banque.

La BAD retire tout son personnel international d’Éthiopie avec effet immédiat à compter du 19 décembre 2023 après que deux de ses employés basés à Addis-Abeba ont été illégalement arrêtés, agressés physiquement et détenus pendant de nombreuses heures par des éléments des forces de sécurité.

Le 16 novembre 2023, la banque a reconnu avoir agressé physiquement deux de ses collaborateurs le 31 octobre, ce qui constitue selon elle « un incident diplomatique très grave ».

Cependant, malgré la demande antérieure de la banque datant du 6 novembre 2023 pour une enquête complète et transparente sur l’incident, et les engagements ultérieurs avec les autorités éthiopiennes, l’évaluation de la délégation de haut niveau « indique que la situation n’est pas encore résolue de manière satisfaisante ». cela ne garantit pas non plus que tous nos employés se sentent en sécurité pour exercer leurs fonctions et se déplacer à travers le pays sans crainte de harcèlement », ce qui a conduit à la décision de retirer tout le personnel international.

Le président de la Banque africaine de développement, le Dr Akinwumi Adesina, s’est depuis rendu à Addis-Abeba et a rencontré le Premier ministre Abiy du 29 au 31 décembre 2023, a annoncé aujourd’hui la Banque. “Les réunions ont été fructueuses et ont permis de résoudre le problème.”

« La Banque a par la suite reçu des excuses officielles du Premier ministre au nom du gouvernement éthiopien, avec de fermes assurances quant à la sécurité de la Banque et de son personnel, au respect des droits, privilèges et immunités diplomatiques du personnel et du personnel. Accord de pays hôte du gouvernement éthiopien avec la Banque africaine de développement », a déclaré la BAD dans un communiqué. déclaration.

Il a également déclaré qu’il avait “reçu l’engagement ferme du gouvernement d’enquêter et de partager le rapport officiel des enquêtes sur l’incident avec la Banque et de garantir l’entière responsabilité de toutes les personnes impliquées”.

Le mois dernier, le Dr Akinwumi avait averti que « même si la Banque apprécie les excellentes relations qu’elle entretient avec l’Éthiopie jusqu’à cet incident flagrant, la poursuite de ses opérations et sa présence future dans le pays pourraient être affectées négativement si l’incident n’est pas entièrement résolu ».

L’incident a suscité des critiques et des appels à la responsabilité de la part de gouvernements étrangers, notamment des États-Unis et des États-Unis. COMME