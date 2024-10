David Coulthard rejette carrément la faute sur son ancienne équipe McLaren pour la façon dont s’est déroulée la bagarre entre Lando Norris et Max Verstappen du GP américain.

Les protagonistes du titre, Verstappen et Norris, se sont retrouvés à deux reprises au deuxième tour du COTA, d’abord au virage 1 et de nouveau au virage 12, alors que Norris tentait de contourner Verstappen pour la dernière place sur le podium. Il n’y a eu aucune répercussion pour ce qui s’est passé au départ, mais Norris a reçu une pénalité de cinq secondes pour avoir quitté la piste et pris l’avantage au T12.

DC dit à McLaren de « rejoindre une longue file de personnes qui se plaignent et trouvent des excuses »

Cette pénalité pourrait s’avérer critique dans les espoirs de titre de Norris, car elle le ramène derrière Verstappen, qui a porté son avance à 57 points, le directeur de l’équipe McLaren, Andrea Stella, et le patron de Mercedes, Toto Wolff, critiquant les commissaires sportifs, qui ont ajouté cinq secondes plus tôt dans la course. au temps de George Russell après que le pilote Mercedes ait été jugé pour avoir forcé Valtteri Bottas à abandonner au T12.

Cependant, Coulthard n’a pas de temps pour les plaintes de McLaren.

« Ma position était que celui qui est en avance à ce que je définis comme le sommet a le droit de contrôler le virage », a déclaré Coulthard à propos du Podcast Formule pour le succès.

« Et si je me mets à l’extérieur de Michael [Schumacher]c’est vrai, qu’est-ce que je pense qu’il va se passer ? Si je suis légèrement en retard et que je me mets à l’extérieur, il va me pousser hors de la piste. Bien sûr qu’il l’est. C’est exactement ce que Max va faire. Le fait que Max ait ensuite couru un peu au-delà de la ligne blanche, en fait, le point où vous vous trouvez lorsque vous arrivez au sommet, est ce qui le définit.

« Dans le cas de George, qui a reçu la pénalité, il était derrière alors qu’ils franchissaient le sommet, puis a pris une ligne plus large, ce qui a forcé l’autre voiture à s’écarter. C’est pour cela qu’il a reçu une pénalité.

« Donc pour moi, c’est absolument clair, et je pense que McLaren a fait une erreur en ne disant pas à Lando : ‘Rends la place, passe-le ailleurs’, parce qu’il avait le rythme pour le faire.

« Et puis se plaindre ensuite : ‘Oh, il y a des règles pour l’un, il y a des règles pour l’autre’, rejoignant une longue file de personnes qui se plaignent et trouvent des excuses. Vous comptez les gagnants au drapeau à damier, en supposant qu’il n’y ait pas de pénalités par la suite.

« Donc, je pense que c’était une brillante compréhension agressive et stratégique des règles de la part de Max, et c’était une position légèrement naïve de la part de McLaren.

« Et Lando, sur le tour intérieur je crois, et je ne peux pas le dire mot pour mot, a en quelque sorte demandé : ‘Pourquoi n’avons-nous pas rendu la place ?’ Il était présent dans la voiture, mais il avait, pour le moment, confiance dans ce que disait l’équipe et dans le fait qu’ils étaient tous les deux partis, donc il devrait pouvoir conserver sa position. Mais bien sûr, il ne connaît pas la position relative des voitures lorsqu’elles traversaient le sommet.

La Formule 1 passe maintenant au Grand Prix du Mexique ce week-end, une course que Verstappen a remportée cinq des six dernières fois que l’événement a eu lieu.

