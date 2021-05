Twitter est un endroit assez divisé et les gens partagent souvent un point de vue contraire sur presque tout. Maintenant, les excuses d’une société d’exploitation ferroviaire de Londres à un passager non binaire ont laissé les gens divisés sur Twitter. Une personne non binaire qui s’appelle Laurence a publié un tweet se plaignant des salutations du conducteur de train. Lawrence a écrit que le chef d’orchestre a salué le client en lui disant «bon après-midi mesdames et messieurs, garçons et filles». Cependant, il n’a pas inclus de personne non binaire.

En réponse au tweet, le London North East Railway s’est excusé auprès de Laurence et a déclaré que « les gestionnaires de train ne devraient pas utiliser un langage comme celui-ci » et leur a demandé de fournir les détails du voyage afin qu’ils puissent s’assurer qu’il sera inclusif à l’avenir.

Je suis vraiment désolé de voir cela, Laurence, nos gestionnaires de train ne devraient pas utiliser un langage comme celui-ci, et je vous remercie de l’avoir porté à mon attention, veuillez me faire savoir sur quel service vous êtes et je veillerai à ce qu’ils restent aussi inclusif que nous nous efforçons d’être à LNER.— London North Eastern Railway (@LNER) 11 mai 2021

Selon Courrier quotidien, cet échange a déclenché un débat féroce avec de nombreuses critiques du LNSE et de Laurence. Réagissant à cela, le député conservateur de Workington, Mark Jenkinson, a déclaré que ces excuses de la LNSE donnaient l’impression que le chef d’orchestre avait déclenché une tirade d’abus alors qu’il venait de saluer poliment les passagers.

Vous seriez pardonné de penser que ce Train Manager avait déclenché une tirade d’abus. « Ne devrait pas utiliser un langage comme celui-ci » Il avait en fait dit: «Bonjour mesdames et messieurs, garçons et filles» Identifiez comme vous le souhaitez, mais pouvons-nous arrêter cette absurdité? https://t.co/KuA4hLIQ8O – Le député Mark Jenkinson (@markjenkinsonmp) 12 mai 2021

Beaucoup d’autres ont également publié leur réaction sur le fil de tweet:

«Ne devrait pas utiliser un langage comme celui-ci»… Mesdames et messieurs * est * inclusif. C’est poli et c’est une bonne étiquette. Quelle langue vos Train Managers devraient-ils utiliser?! – Calvin Robinson (@calvinrobinson) 13 mai 2021

Arrêtez de vous plier à ce non-sens. Votre annonceur n’a rien dit de mal. La plainte de Laurence est ridicule. Personne n’a été exclu ou victime de discrimination. Faites simplement votre travail de conduite des trains à l’heure et laissez la politique éveillée à quelqu’un d’autre qui n’a rien de mieux à faire. – Julia Hartley-Brewer (@ JuliaHB1) 12 mai 2021

« Une langue comme ça? » Veuillez avoir un mot avec vous-même. Vous devez vous excuser pour vos excuses. Votre «Train Manager» incarne la convivialité, le réconfort et l’attention aux clients avec leur choix de mots. S’offenser d’eux en dit long sur le plaignant. Rétractez-vous s’il vous plaît. – Croxley (@croxleyrebel) 14 mai 2021

Pendant ce temps, le collègue de Laurence qui était présent avec lui pendant le voyage a défendu la plainte. Dans un tweet, Jarley a écrit qu’elle était là lorsque ce tweet a été envoyé et qu’en tant que non-binaire, elle aussi était « alarmée » et mal à l’aise avec le manque d’inclusivité.

J’étais assis avec Laurence lorsque ce tweet a été envoyé. Nous ne sommes pas tous les deux binaires et nous étions à la fois alarmés et mal à l’aise par le manque d’inclusion. Cela vient d’un opérateur qui a fait un * gros * effort sur l’inclusivité LGBTQ +, y compris des campagnes Trainbow de premier plan. / 1— ya brat éponine ‍♀️️‍️‍⚧️ (@BeingJarley) 11 mai 2021

En réponse aux tweets, le London North East Railway a publié une déclaration en réaction aux critiques et a dégagé l’air autour de l’incident. La société a déclaré qu’elle ferait en sorte de travailler pour plus d’inclusivité, le conducteur du train n’allait pas « avoir des ennuis ».

Parler à Courrier en ligne, le porte-parole de l’entreprise a confirmé qu’aucune mesure n’avait été prise contre le membre du personnel qui a utilisé le message d’accueil.

