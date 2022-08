Les excuses des Oscars surviennent près de 50 ans après la protestation de Marlon Brando

Les organisateurs des Oscars ont officiellement présenté leurs excuses à Sacheen Littlefeather, l’acteur qui est monté sur scène pour refuser l’Oscar de Marlon Brando pour Le Parrain en 1973.

Brando était le favori pour prendre le gong du meilleur acteur, mais a demandé à Littlefeather de prendre sa place et de lire un discours critiquant la représentation hollywoodienne des personnages amérindiens dans les films et les émissions de télévision. Le discours a également attiré l’attention sur une manifestation qui se déroulait alors alors que des militants amérindiens occupaient la ville historiquement symbolique du Dakota du Sud de Genou blessé.

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé cette semaine des plans pour un événement célébrant les cinéastes amérindiens le 17 septembre au Academy Museum of Motion Pictures. L’annonce comprend un état de rapprochement affiché sur le Site de l’Académie. La lettre est signée par David Rubin, qui était président de l’Académie au moment de la manifestation.

“Alors que vous vous teniez sur la scène des Oscars en 1973”, lit-on dans la lettre, “pour ne pas accepter l’Oscar au nom de Marlon Brando, en reconnaissance de la fausse représentation et des mauvais traitements infligés aux Amérindiens par l’industrie cinématographique, vous avez fait une déclaration puissante selon laquelle continue de nous rappeler la nécessité du respect et l’importance de la dignité humaine.”

“Les abus que vous avez subis à cause de cette déclaration étaient injustifiés et injustifiés”, poursuit la lettre. “Le fardeau émotionnel que vous avez vécu et le coût de votre propre carrière dans notre industrie sont irréparables. Pendant trop longtemps, le courage dont vous avez fait preuve n’a pas été reconnu. Pour cela, nous vous présentons à la fois nos plus sincères excuses et notre sincère admiration.”

Littlefeather a également été cité dans l’annonce, disant “Nous, les Indiens, sommes des gens très patients – cela ne fait que 50 ans! Nous devons garder notre sens de l’humour à ce sujet à tout moment. C’est notre méthode de survie.”

“Je n’aurais jamais pensé que je vivrais assez longtemps pour que ce programme ait lieu”, a ajouté Littlefeather, concernant l’événement du musée de l’Académie, qui mettra également en vedette le producteur de télévision et de cinéma Bird Runningwater, qui a organisé des films créés par des cinéastes autochtones au Sundance Festival du film et a maintenant un accord avec Amazon Studios.

Lors de l’apparition de Littlefeather à la cérémonie des Oscars de 1973, l’acteur occidental John Wayne aurait été empêché de la forcer à quitter la scène.

