“Désolé Delhi-NCR”: les “excuses” de Zomato aux clients pour avoir servi du “poulet fumé”

L’indice de qualité de l’air (IQA) de Delhi continue de rester dans la catégorie “très médiocre”. Le brouillard hivernal, lorsqu’il est combiné à la fumée et à la poussière, crée un nuage de smog, réduisant la visibilité et augmentant les risques pour la santé. Pendant ce temps, les mèmes ridiculisant la pollution ont inondé les médias sociaux alors que la qualité de l’air à Delhi et dans les environs se détériore. Alors que les habitants en colère expriment leur angoisse sur les réseaux sociaux, les entreprises utilisent la plate-forme pour mettre en valeur leur talent en créant des mèmes et des one-liners avec des punchlines intelligentes. Le plus récent provient de la plateforme de livraison de nourriture Zomato, qui a publié un mème humoristique.

La société de livraison de nourriture, Zomato, s’est rendue sur Twitter le 7 novembre pour partager un tweet s’attaquant à la pollution de l’air à Delhi. Zomato a présenté ses excuses aux habitants de Delhi-NCR pour la saveur fumée qui proviendrait de leur commande de «poulet» à cause de la pollution de l’air. Le tweet disait : “Désolé Delhi-RCN, notre assistance par chat ne peut pas vous aider si votre poulet est livré sous forme de poulet fumé”.

Jetez un oeil au tweet ci-dessous:

désolé delhi-ncr, notre assistance par chat ne peut pas vous aider si votre poulet est livré sous forme de poulet fumé 😭 — zomato (@zomato) 7 novembre 2022

Le tweet a recueilli plus de 13 000 likes ainsi que plusieurs retweets. Parallèlement à cela, plusieurs utilisateurs ont répondu à la publication, partageant ce qu’ils en pensent. L’un des utilisateurs a écrit : « Ça va, ça ne devrait pas avoir le goût de parali brûlé ». Un autre a plaisanté en disant: “Envoyez un poulet cru, il sera grillé sur le chemin de la livraison”. “J’ai vraiment essayé d’en rire mais la fumée m’étouffe la gorge. Quoi qu’il en soit, aucune variété de pizza pour Delhi, tout le monde obtient du poulet fumé et silencieux cuit près de la fumée du silencieux », a écrit un quatrième utilisateur.

Je vais bien, ça ne devrait pas avoir le goût de parali brûlé😓 – PUNther (@pink_punther) 7 novembre 2022

J’ai vraiment essayé d’en rire mais la fumée m’étouffe la gorge. Quoi qu’il en soit, pas de variété de pizzas pour Delhi, tout le monde obtient du poulet fumé et silencieux cuit près de la fumée du silencieux. – Abhishek Bhalerao (@mumbaiactor_) 7 novembre 2022

Poulet fumé toujours acceptable mais livreur non fumé. @zomato – AliSabaOfficial (@AliSabaOfficial) 7 novembre 2022

Quelqu’un a commandé des sizzlers pour toute la population de delhi ncr — Chai Kadak ☕ (@Chai_n_love) 7 novembre 2022

La qualité de l’air à Delhi a diminué mardi après s’être légèrement améliorée la veille. Selon AQI, la qualité de l’air à Delhi était toujours dans la catégorie “très médiocre”. Mercredi, l’indice global de la qualité de l’air (IQA) pour la capitale était de 339, tandis que les IQA dans les villes voisines de Noida et Gurugram sont passés respectivement à 371 et 338, reflétant la détérioration de la qualité de l’air. En raison de circonstances climatiques défavorables, l’indice de qualité de l’air (IQA) moyen sur 24 heures de la ville s’est détérioré, passant de 354 lundi à 372 mardi soir, et il est prévu qu’il continuera de se détériorer au cours des deux prochains jours.

